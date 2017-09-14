Навіть якщо ми вважаємо усі пункти токсичними, то все одно важко втриматись від того, щоб не порівняти нинішній «мирний план» зі Стамбулом-2022. Тоді росіяни вимагали скоротити ЗСУ до 85 000. А що там у зараз у «мирному плані»? Здається, 800 000, але в «московському оригіналі» фігурувало 600 000. Тобто, вимоги московитів зменшилися приблизно у вісім разів і продовжують зменшуватись. Тоді, в 2022 році, українці вперше заговорили про репарації, чим викликали сміх у «представників орди». А сьогодні вони самі запропонували $100 млрд на відбудову України.



Вже не йдеться ані про реальну «демілітаризацію», ані про інші агресивні вимоги, реалізувати які можна було б лише за однієї умови — повного захоплення України та встановлення на нашій землі маріонеткового уряду. Безумовно, в початковому «американо-російському плані» є позиції абсолютно неприйнятні. Проте зараз, коли відбувається напружений перемовний процес, не варто детально аналізувати кожен пункт — формулювання змінюються щогодини. Зачекаємо на остаточний варіант.



Але має сенс окреслити загальну картину. Якщо «мирний план» щось більше, ніж приманка для США, розроблена виключно для того, аби уникнути санкцій, то вимальовується дещо цікаве. По-перше, ми бачимо, що Кремль у завуальованій формі визнав, що план по захопленню України провалився. Принаймні, на поточний момент. Звідси можна зробити наступний висновок, що путінський режим наближається до точки, коли інстинкт самозбереження підказує йому: війну треба терміново поставити на паузу.



Незалежно від того, чи стане гаряча фаза війни на паузу чи ні, попереду в нас багато роботи. Ми свідомі того, що глибинна мета ворога залишається незмінною — стерти Україну з карти світу, а всіх носіїв української ідентичності знищити. Щоб остаточно здолати його «задум», нам треба продовжувати масштабувати успішні рішення, робити чергові технологічні та організаційні ривки. Так буде доти, доки імперія не перетвориться на руїну. Ми маємо будувати свою стратегію на роки і десятиліття. Слава Україні!