|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:00
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
---=== Shaman ===---
я бачу інший варіант - ми погоджуємося на цей план, а руські тут добре-добре, але в нас є ДОДАТКОВІ умови. на ті ви вже погодились, тепер обговорюємо нові. такий собі розвод лоха...
---=== ===---
Вірно. Це логічно. Той хто має сильнішу позицію нагинає того хто має слабшу.
Ти не згідний - йди воюй.
Ти не хочеш воювати, ти шукаєш "лоха" який би воював замість тебе.
Виходить ти також "розводиш лоха", але цього В УПОР не замічаєш.
я ж кажу - універсальний аргумент - йди на фронт, а інших аргументів немає. щось по суті можеш сказати? там повідомлення набагато більше. а ти вже багато сторінок щось пишеш, а висновок який? сформулюй його коротко.
А не буде тобі висновку, оближешся.
Тому що ти займаєшся примітивною маніпуляцією:
Твоя позиція - "Воюємо до Перемоги".
Моя - ні.
Твоя позиція - капітулювати
В надії ... на щось ... примарне ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12804
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:14
Shaman написав:
давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні. а Бандерлог такі заперечував саме повідомлення наших, що Покровськ неокупований, й ставив саме це під сумнів.
я сумніваввся в повідомленнях наших що там нема оточення і скажу більше я мав рацію покровськ таки був в значній мірі блокований а хочеш доказати що ні то зайди туди і вийди
і тоді так уж бить я тобі повірю) одвезеш волонтерку військовим.
Кому ти пропонуєш вірити з нашого керівництва? Та я їм сумку на вокзалі не довірив б посторожити.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4066
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:17
Banderlog написав: Shaman написав:
давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні. а Бандерлог такі заперечував саме повідомлення наших, що Покровськ неокупований, й ставив саме це під сумнів.
я сумніваввся в повідомленнях наших що там нема оточення і скажу більше я мав рацію покровськ таки був в значній мірі блокований а хочеш доказати що ні то зайди туди і вийди
і тоді так уж бить я тобі повірю) одвезеш волонтерку військовим.
Кому ти пропонуєш вірити з нашого керівництва? Та я їм сумку на вокзалі не довірив б посторожити.
Але ЗП отримуєшь, звання отримуєшь і якось довіряєшь, що ЗП буде кожного місяця )
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 27 лис, 2025 19:24, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12804
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:23
pesikot написав:
Але ЗП отримуєшь, звання отримуєшь і якось довіряєшь )
Не бачу тут звязку. Я сюди добровільно не просився хай дадуть дозвіл на демобілізацію завтра ж подам рапорт.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4066
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:31
Banderlog написав: pesikot написав:
Але ЗП отримуєшь, звання отримуєшь і якось довіряєшь )
Не бачу тут звязку. Я сюди добровільно не просився хай дадуть дозвіл на демобілізацію завтра ж подам рапорт.
Я теж не бачу зв"язку ... якщо ти не довіряешь, то відмовся від ЗП
Я дуже далекий від думки, що задля звання "герр майор" ти нічого не зробив
Зробив і дуже багато
Чи ти - ой, я не хочу мені звання герр майора, ну що ви, що ви, я скромна людина, я відмовляюсь ?
))
Це як ти проти евроспільноти, то відмовся від румунського паспорту
Все просто
Якщо ти проти чогось, то відмовся
Якщо ти щось отримуєшь, то ти - все це підтримуєш )
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 27 лис, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12804
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:31
fox767676 написав:
Будивельник стал не западно-европейских бюргеров, а промосковских коммунистов-вьетконговцев, как ролевую модель брать. Оце потужний крок до перевороту думок
Стандартна поведінка московських ботів
Виходить один і заявляєБудівельник стає на позиції комуністів вєтнаму
в той самий час коли іншийБудівельник підтримує нацистів....
А Будівельник підтримує НАЦІОНАЛЬНУ БОРОТЬБУ УКРАЇНИ проти московських агресорів...
і мені пофігу як москаль/педераційник позиціонує себе в навколишньому світі
як носій раССєйськага імперскькага духа
чи пушкіна з Щелкунчиком і Чайковським....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27389
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:37
pesikot написав:
Все просто
Якщо ти проти чогось, то відмовся
Якщо ти щось отримуєшь, то ти - все це підтримуєш )
та нічого подібного )
з паршивої вівці хоч шерсті клок. Отпустять відмовлюся а поки я витисну з зсу все що мені положено, можеш не сумніватись.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4066
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:39
andrijk777 написав:
Це список країн, які стали незалежними від Британії БЕЗ БОРОТЬБИ!
І що ?
Ти привів ВСІ країни чи тільки ті які ПО ТВОЄМУ отримали незалежність без боротьби?
Мені цікаво
Чечня НЕЗАЛЕЖНА чи ні?
Як би все по твоєму , сотню років воювала проти царату, потім два рази проти педерації....
Навіть якщо я приведу ОДНУ країну( а я в стані привести з десяток) які воювали десятки років щоб отримати Незалежність....
Польща - Россія
Сербія - Османська імперія
Хорватія-Сербія ( там взагалі пять країн проти сербії воювали і отримали незалежність)
Ірландія-Британія
Лівонська війна (шведи 25 років воюючи забрали Естонію в педерації)
Далі тобі продовжувати?
Ясно що для тих хто прокурив уроки історії в туалеті - нічого не доведеш....
Але проста логіка каже наступне
1 Імперія завжди більша від часточки імперії
2 Якщо світ складався з кількох імперій, а сьогодні на місці цих імперій коло 200 країн- то ясно що
а - розвал імперій не був мирним
б - країни які утворювались на уламках імперій як правило воювали за свою Незалежність
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27389
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:44
Banderlog написав: pesikot написав:
Все просто
Якщо ти проти чогось, то відмовся
Якщо ти щось отримуєшь, то ти - все це підтримуєш )
та нічого подібного )
з паршивої вівці хоч шерсті клок. Отпустять відмовлюся а поки я витисну з зсу все що мені положено, можеш не сумніватись.
sashaqbl, ти це читаешь ? Якщо ти вже вліз
Banderlog, а потім тебе чекає цивільне життя, в якому виявиться, що таких грошей тобі ніхто не платить, потрібно саме заробляти
та і за кордоном, теж не все так гарно
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12804
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 27 лис, 2025 19:47
Banderlog написав: Shaman написав:
давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні. а Бандерлог такі заперечував саме повідомлення наших, що Покровськ неокупований, й ставив саме це під сумнів.
я сумніваввся в повідомленнях наших що там нема оточення і скажу більше я мав рацію покровськ таки був в значній мірі блокований а хочеш доказати що ні то зайди туди і вийди
і тоді так уж бить я тобі повірю) одвезеш волонтерку військовим.
Кому ти пропонуєш вірити з нашого керівництва? Та я їм сумку на вокзалі не довірив б посторожити.
десь так +-
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41599
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|161086
|
|
|1493
|357293
|
|
|6076
|1049604
|
|