Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:07
pesikot написав:
Banderlog, а потім тебе чекає цивільне життя, в якому виявиться, що таких грошей тобі ніхто не платить, потрібно саме заробляти
та і за кордоном, теж не все так гарно
ухилянт пугає того хто служить дуже складним цивільним життям ))
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:09
ухилянт пугає того хто служить цивільним життям ))
Про тебе можно сказати лише одне - ухилянт ... )
Я нікого не лякаю, я попереджую
Я це і Долярчику писав.
І де той Долярчик, хіба по кахфе зависає ? Ніт
Вимушений пишок штрикати, щоб копійчину заробити )
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 27 лис, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:11
я не ухилянт і тим хто служить/служив не пишу ахінеї.
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:13
І що, у тебе в Резерв+ все оновлено ?
ВЛК ти пройшов ? )
І де ти служив ? )
щоб тобі ахінеї не писати
PS. А то кажуть, не можна це робити )
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 27 лис, 2025 20:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:14
хай штрикає кого хоче, аби не спідозних шмар в африці ))
він не повинен якимсь псам про це доповідати ))
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:15
ЛАД написав:
И данные об АПЛ я вам привёл за 1980 год, а не за 1960.
Спеціально подивився станом на сьогодні
____________росія________________________________США
дизельні__________________________________________атомні
варшавянка - 12 штук_після 2010
проект 677 - 3 штук_після 2010
надмалі - 32 штуки _ в 1977-1980 роках)
атомні
щука_____ - 26___1977-1984________________тип лос-анжелес- 26штук ____1993-1996
баракуда - 2 ____1977-1984____________________огайо________-18шт________1982-1997
кондор __- 2 ____1983-1994____________________сівулф_________3__________1997-2005
антей - 12 - ____1975-1983____________________вірджінія_____22__________2004-2023
щука б- 15_______1983-2001____________________вірджінія_____будується 12
кальмар -14______1971-1982
дельфін -7_______1981-1990
акула__ - 6 _____1981-1990
і єдині російської розробки
ясень - 9 -______1993-2014
Що маємо ?
Росія
93 атомних підводних човна з середнім віком експлуатації - 43 роки
США
67 атомних човнів з середнім віком експлуатації - 26 років
Далі щось ще треба згадувати про москальські атомні які протистоять США ?
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:19
pesikot написав:
І що, у тебе в Резерв+ все оновлено ?
ВЛК ти пройшов ? )
був би ти тцкуном, я б показав все що треба.
а так - пшол звідси, псіна.
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:21
Тобто, нічого у тебе немає )
Ні оновлення, ні ВЛК ...
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:22
Додано: Чет 27 лис, 2025 20:26
ну нема - то й нема.
сам придумав, сам повірив, сам порадувався вигаданому.
типу як пес полизав собі яйця і доволєн ))
