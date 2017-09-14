RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:30

  sergey_stasyuk555 написав:
  pesikot написав:
  sergey_stasyuk555 написав:---=== pesikot ===---
І що, у тебе в Резерв+ все оновлено ?
ВЛК ти пройшов ? )
---=== ===---
був би ти тцкуном, я б показав все що треба.
а так - пшол звідси, псіна.


Тобто, нічого у тебе немає )
Ні оновлення, ні ВЛК ...

ну нема - то й нема.

Немає у тебе нічого з цього ...
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:не згодні з цифрами - пишіть Будівельнику
Йому не вигідно писати Будівельнику, бо суть повідомлень Будівельника в тому що ми неодноразово падали до 30 млн і потім піднімались і якщо Будівельник почне уточнювати дати падіння і коли й куди піднімались -то дивним чином виявиться що у ВСІХ падіннях після 1900 року - винуваті москалі... А за таке куратори лада по голові не погладять і грошей за роспропоганду не заплатять отже поїхали , беремо ВІКІ
..https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
1900 - 29 млн осіб
1913 - 38,6 (32,24 Росія, 6,35 - Австоро-Угорщина) Перший ріст з 30 млн вверх
Першої Світової, Громадянської війни та Голоду 20-х років призвели до різкого скорочення чисельності населення в 1917—1922 рр. Лише у другій половині 1920-х років чисельність населення перевищила рівень 1913 р
Перше падіння і другий ріст
1926 - 29,6 млн населення
Високі темпи природного приросту населення (від 2,4 % на рік у 1925—1927 рр. до 1,5 % на рік наприкінці 1930-х) та активний міграційний притік населення у східні промислові регіони (понад 2 млн осіб) змогли компенсувати багатомільйонні втрати населення від голоду, колективізації та репресій.
За рахунок чого відбувся ріс - ДЕМОГРАФІЯ+переселення... в загублені голодом пусті села...
1939 -31,3 + 10 млн проживало за межами совка на території СЬОГОДНІШНЬОЇ України
У роки Другої світової війни втрати населення України становили за різними оцінками від 5 до 7 млн осіб.
друге падіння і ТРЕТІЙ ріст
1950 - 36,6 млн
1959 - повернулись на довоєнний рівень 41,6 млн


Ще якісь питання до точності цифр і суті повідомлень в когось є?
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:36

  pesikot написав:Мирний план ... план мирний ...

1) Я нагадаю, що місцеві зрадофіли за закінчення війни, за мирний план.
Я теж за закінчення війни, за мирний план.

Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ

Всі інші варіанти закінчення війни - вони відкидають, на інші мирні плани - не погоджуються
Хоча, начебто за закінчення війни

А які є інші варіанти закінчення війни, на які погодиться противна сторона, враховуючи сьогоднішню ситуацію на фронті? От був альтернативний варіант пів року тому без здачі Донбасу і т.д, але ні, не підійшло, бо євролідори нашептали Зе потужну допомогу, якої реально надати не здатні, а блохери розповіли наріду, що то все зрада і Трамп краде нашу перемогу. Результат бачимо. Ну повоюємо ще пів року, рік... чи витримає країна?
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:38

https://t.me/raul2hp/5677
Не можу звідси витягнути відео , там 30 секунд 4 мегабайти - відповідь пуйла на пропозиції Трампа/Європи/Зеленського
Цитата з відео
Війська України підуть з займаємих ними територій, тоді й почнемо переговори...
і коментарій для андрійчика
а поки ми йдемо то нфіга вони нам...
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:41

  Schmit написав:
  pesikot написав:Мирний план ... план мирний ...

1) Я нагадаю, що місцеві зрадофіли за закінчення війни, за мирний план.
Я теж за закінчення війни, за мирний план.

Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ

Всі інші варіанти закінчення війни - вони відкидають, на інші мирні плани - не погоджуються
Хоча, начебто за закінчення війни

А які є інші варіанти закінчення війни, на які погодиться противна сторона, враховуючи сьогоднішню ситуацію на фронті? От був альтернативний варіант пів року тому без здачі Донбасу і т.д, але ні, не підійшло, бо євролідори нашептали Зе потужну допомогу,

Не було цього варіанту, це твої фантазії
Тоді теж була здача Донбасу

Я задав прості питання, на які ти не в змозі відповісти чи можешь ?
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:От був альтернативний варіант пів року тому без здачі Донбасу
Дай ссилочку щоб всі побачили твою БРЕХНЮ про БЕЗ ЗДАЧІ....
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:48

  budivelnik написав:Високі темпи природного приросту населення (від 2,4 % на рік у 1925—1927 рр. до 1,5 % на рік наприкінці 1930-х) та активний міграційний притік населення у східні промислові регіони (понад 2 млн осіб) змогли компенсувати багатомільйонні втрати населення від голоду, колективізації та репресій.
......
Ще якісь питання до точності цифр і суті повідомлень в когось є?

Уже не помню какой раз спрашиваю: какая разница - что было фиг знает когда - если рождаемость тогда была 10, а сейчас и 1 нет? :roll:
-- сейчас "темпи природного приросту" где-то на уровне - (від 2,4 % на рік). східні промислові регіони (понад 2 млн осіб) - не актуально от слова "совсем", вроде как :wink:
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 27 лис, 2025 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:50

  budivelnik написав:
  Schmit написав:От був альтернативний варіант пів року тому без здачі Донбасу
Дай ссилочку щоб всі побачили твою БРЕХНЮ про БЕЗ ЗДАЧІ....

Не дивуюсь, що країна в такій дупі, якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.
Trump's "final offer" for peace
Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.
Ти мені не ютуб переказ від херзнає кого з його думкою по питанню яке він ніколи не бачив....
Ти мені ссилочки на якісь ОФІЦІЙНІ заяви з ОФІЦІЙНИМИ документами...

Бо в мене трьома повідомленнями вище
Такий самий ютуб де пуйло каже що в дупі він бачив любі пропозиції якщо вони відрізняються від відступу з територій Донбасу...
може це штучний інтиелект , може ні...
тому давай щось конкретніше а не перекази ....
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:07

  Schmit написав:Не дивуюсь, що країна в такій дупі, якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.

"нє только ліш всє" назвуть всі мирні плани, які вже були за 1,5 року та про що вони були.
навіть з гуглом - це ще треба постаратись ))
сумно те, що може вийти як в приказці: "хотєлось як лучше, получілось як всєгда"...
