Schmit написав:Не дивуюсь, що країна в такій дупі, якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.
"нє только ліш всє" назвуть всі мирні плани, які вже були за 1,5 року та про що вони були. навіть з гуглом - це ще треба постаратись )) сумно те, що може вийти як в приказці: "хотєлось як лучше, получілось як всєгда"...
А давайте не будете надувати щоки і просту такі дію Складаєте табличку як я склав для стамбула 2022 , анкоріджа 2025 і вчорашніх 28-22-19 пунктів... і порівняйте що там пропонувалось Можете використовувати ГУГЛЬ особисто мене цікавить розмір армії кому території як ці території записуються (де факто чи де юре) що з санкціями... Як тільки самі вивчите питання-так відразу й зрозумієте педерація здає задню симонянши....
по-перше - в 2022 не було ніякого мирного плану, відповідно, все що далі ви пишете - нісенітниця.
перший мирний план був в Швейцарії, називався "Формула миру" ))
Schmit написав:якщо події всього лиш піврічної давності вилітають з голови більшості громадян без сліду.
Ти мені не ютуб переказ від херзнає кого з його думкою по питанню яке він ніколи не бачив.... Ти мені ссилочки на якісь ОФІЦІЙНІ заяви з ОФІЦІЙНИМИ документами...
Бо в мене трьома повідомленнями вище Такий самий ютуб де пуйло каже що в дупі він бачив любі пропозиції якщо вони відрізняються від відступу з територій Донбасу... може це штучний інтиелект , може ні... тому давай щось конкретніше а не перекази ....
Всього лиш квітень цього року і вже не пам'ятають - це фініш. Так само забудете про нинішній 28 пунктовий через пів року, коли Трамп представить ще гірший 50 пунктовий.
Правильно Не було Була вимога педерації про капітуляцію... Так само і зараз Пуйло заявило що для того щоб він ПОЧАВ щось розглядати - треба ЗДАТИ те що він ще не захопив... При цьому без жодної гарантії що після того як здамо Донецьку він не почне вимагати здати і інші області...
Ну прислав наборку з ГАЗЕТНИХ статей... Щоб не бавитесь відкриваємо українську(остання твоя ссилочка і читаємо)
Так, США пропонують негайно припинити вогонь та почати переговори.Крим мають офіційно визнати російським, а нинішню лінію фронту — заморозять.
А минулого тижня США так само пропонують припинити вогонь, лінію фронту заморозити... але крим признати як де-факто захоплений, а не де-юре російський..
То що змінилось ? Трам виявляється чомусь покращив СВОЇ пропозиції до України? Тому й кажу склади СОБІ табличку і вписуй туди як і коли змінювались пропозиції.. А потім дай собі відповідь Це що Трамп настільки дурень що почтійно висуваючи все нові і нові пропозиції постійно покращує умови для нас?
budivelnik написав:Пуйло заявило що для того щоб він ПОЧАВ щось розглядати - треба ЗДАТИ те що він ще не захопив... При цьому без жодної гарантії що після того як здамо Донецьку він не почне вимагати здати і інші області...
все вірно. але низькі ціни на нафту та трабли з поставками які ВЖЕ організував Трамп, + штучєк так з 200 фламінго які нам обіцяли, разом з тисячею дронів та всякими штормшедоу/нептунами могли б вплинути на думку уйла. але нажаль у нас "немає карт на руках", одні бла-бла-бла, сподівання лише на те, що через нафту рашка колись там стане трохи слабшою.
Давай так Ти напав Я відступаючи тебе бю , при цьому сам отримую не по дитячому Мої партнери в цей час зменшують твої можливості до подальшої драки....
Я не проти зупинитись , але ти преш Мої дії?
я ж пишу - фламінгой і штормшедоу по єбалу )) іншої мови кацапи не зрозуміють. нарощення нашої військової спроможності та реальні військові реформи - наш єдиний вихід. сподіватись на розвал рашки можуть лиш тутешні псевдопатріоти.
