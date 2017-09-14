|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: П'ят 28 лис, 2025 11:17
budivelnik написав:1
Це ти нафантазував що пуйло погоджувалось з цими пропозиціями
Навіщо в сотий раз це повторювати як папуга? Ніхто ніде не говорив що путін на це погоджується.
Видно аргументів взагалі немає і лізуть ці примітивні аргументи під номером 1.
-
andrijk777
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 11:25
sashaqbl написав:
Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.
Обов'язково
-
Бетон
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 11:30
Бетон написав: sashaqbl написав: Letusrock написав:віськова Даша Борисенко:
- "Я не хочу помирати" це наратив який навязують українцям кляті рашисти
Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.
Обов'язково
до останнього
-
flyman
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 11:55
sashaqbl написав:
мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?
-
BIGor
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:01
sashaqbl написав:
Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.
Залежно з чим порівнювати.
Якщо з минулим - то світ змінився, життя стало дорожчим, є що втрачати, є куди тікати.
Якщо з Європою - то там я думаю все набагато гірше. Там "сцикливі" десь 99% населення.
Щоб європеєць сидів в "окопі під Покровськом" - це майже нереально. У нас все реально.
-
andrijk777
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:06
sashaqbl написав:
Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
......
А кто говорит "обовзяково"? -- просто вероятность вырастает. Очень сильно вырастает.
-
_hunter
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:29
BIGor написав: sashaqbl написав:
мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?
Вибірка цього форуму яка? Більшість з тих хто починав в 22-му- дома.
Дійсно втратив здоровʼя до неприйнятного рівня - Фріз.
-
Hotab
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:33
sashaqbl написав:
Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.
Настільки.
Знаю семью, пару недель назад сына призвали (где-то около 45 лет), годен к нестроевой.
Мать и девушка его уже почти похоронили.
Но высказывание... не умное.
-
ЛАД
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:44
Hotab написав: BIGor написав: sashaqbl написав:
мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?
Вибірка цього форуму яка? Більшість з тих хто починав в 22-му- дома.
Дійсно втратив здоровʼя до неприйнятного рівня - Фріз.
Поню эта тема уже как-то поднималась... На вопросы "а размер выборки? и разбивка пехота/тыл/...?" внятного ответа не было...
-
_hunter
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:51
Hotab написав:
Вибірка цього форуму яка? Більшість з тих хто починав в 22-му- дома.
Дійсно втратив здоровʼя до неприйнятного рівня - Фріз.
ще треба зробити опитування серед мобілізованих київських артистів, або у львівських штабах. І виявиться що війна це взагалі одні плюси.
Толку з вибірки форуму якщо тут ніхто більше воювати не збирається (крім тих хто "вже") навіть якщо війна буде ще 30 років
-
Letusrock
-
-
-
-
-
-
