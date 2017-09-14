RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1598115982159831598415985>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А цифра 400 тыс. уменьшения школьников за год удивила. Посмотрел довоенные данные. На начало 2021/2022 учебного года было 4,23 млн. школьников, в 2020 - 2,19 млн. (https://pon.org.ua/novyny/9271-v-ukrain ... teliv.html). Т.е. до этого года снижение относительно небольшое. Почему так резко упало в этом году, не понятно. Или дети за границей перестали учиться в наших школах и полностью перешли на загран. образование? Приняли окончательное решение о невозврате?

Раніше була якась форма домашнього чи індивідуального навчання. Тому діти за кордоном буди в наших школах. З цього року вона стала платною.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2404
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:26

  alex_dvornichenko написав:
  BIGor написав:
  sashaqbl написав:мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.

Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?

Моя: 3 близких родственника, десяток друзей, пару десятков знакомых. Видел, слышал парочку некрологов о людях с которыми знаком через 1 рукопожатие, десяток которых даже незнаю, но кого знали те, кого знаяю я. Субьективно 1 на 30... где то.
Но у всех в возрасте здоровья в разнос (год за пять), это факт....нервы, полевые условия жизни, непривычные постоянные нагрузки.

По вашему субъективному мнению получается примерно 3% погибших.
Реальная цифра, думаю, несколько выше.
Зеленский называл на начало года цифру 45 тыс. Наверняка заниженная.
Здесь - https://ualosses.org/statistics - называют примерно 80 тыс. Вроде, по пофамильным данным. По их данным с начала года количество погибших плавно снижается. Возможно, это связано с запаздыванием данных.
По оценкам The Economist погибло от 60 до 100 тыс. - https://euromaidanpress.com/2024/11/27/ukraine-could-have-lost-60-to-100-thousand-military-personnel-in-deaths-during-three-years-of-russian-invasion-the-economist/
Украинский военный журналист, главный редактор украинского портала Censor.net Юрий Бутусов заявил, что в декабре 2024 года Генеральный штаб Украины сообщил Верховному главнокомандующему о 105 тысячах погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих. По его словам, 70 тысяч украинских военнослужащих погибли, а 35 тысяч пропали без вести.
https://euromaidanpress.com/2025/02/05/zelenskyy-reveals-45100-ukrainian-troops-died-contrasting-with-independent-estimates/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37710
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:31

  TUR написав:
  ЛАД написав:в 2020 - 2,19 млн.

Поправьте описку - 4.19

Спасибо!
Исправил.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37710
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:47

  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:
  alex_dvornichenko написав:Но у всех в возрасте здоровья в разнос (год за пять), это факт....нервы, полевые условия жизни, непривычные постоянные нагрузки.

Так собі заява. Багато з тих, що прийшли в армію обмежено придатними при повторних влк виздоровіли. Явище масове.)

Неуместный сарказм, реально вся хроника обостряется и добавляются новинки, "война дело молодых".

це не сарказм, через рік служби в ремонтниках попадаєте на повторне влк і висновок з обмежено придатного міняють на придатний і посилають в піхоту.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4070
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:51

  ЛАД написав:По вашему субъективному мнению получается примерно 3% погибших.
Реальная цифра, думаю, несколько выше.

Я не вижу смысла обсуждать то, что не могу проверить, может и так, а может и не так. Статистика это самая благодатная почва для манипуляций.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1208
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И в нашей ситуации "менше народу" точно не приведёт к увеличению ВВП на душу.
Ще раз
ВВП на душу - це те що ти сам зробив....
1 Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств
2 Зменшення потреби вкладання в інфрастуруктуру = зменшення податкового навантаження...
Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління...
3 Додаткові ЗОВНІШНІ надходження..
Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27410
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:02

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Или дети за границей перестали учиться в наших школах и полностью перешли на загран. образование? Приняли окончательное решение о невозврате?

Мой племянник с невесткой так и сделали, учится в польской школе. УЖе и невестка не моя.
Там кто то писал, что уезжает больше мужчин, по моей личной статистике - наоборот и дело не только в запрете на выезд, у мужиков тут бизнесы, связи, недвижимость, не все готовы стать эмигрантом со всеми вытекающими.

Не знаю, как в Польше, в Германии учёба в немецкой школе обязательна. А вот в украинской это только добровольно, по желанию родителей и/или детей.
Мужчин, конечно, уехало меньше. Попадалась статистика по Германии.
Среди молодёжи доля мужчин, вероятно, выше, но утверждать не могу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37710
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Додаткові ЗОВНІШНІ надходження..
Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну.

це просто віра, не підкріплена абсолютно нічим
  budivelnik написав:Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління.

а по факту будуть тупо оптимізовувати/скорочувати все підрят, закривати школи, районні лікарні і так далі. Причому це вже робиться потихеньку з моменту запуску ОТГ-реформи
  budivelnik написав:Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств
хоч як ліжка не пересувай але в країні без молоді (де більшість складуть пенсіонери, інваліди та силовий+чиновницький апарат) розквіту не буде.
Для концепції "стальний дикобраз"/"військовий табір для захисту Європи + відстійник для біженців" не потрібна ні цивільна інфраструктура, ні успішне мирне населення
Letusrock
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:09

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:А цифра 400 тыс. уменьшения школьников за год удивила. Посмотрел довоенные данные. На начало 2021/2022 учебного года было 4,23 млн. школьников, в 2020 - 2,19 млн. (https://pon.org.ua/novyny/9271-v-ukrain ... teliv.html). Т.е. до этого года снижение относительно небольшое. Почему так резко упало в этом году, не понятно. Или дети за границей перестали учиться в наших школах и полностью перешли на загран. образование? Приняли окончательное решение о невозврате?

Раніше була якась форма домашнього чи індивідуального навчання. Тому діти за кордоном буди в наших школах. З цього року вона стала платною.
Насчёт домашнего обучения ничего не скажу.
Но внук в Германии учится в немецкой и онлайн в нашей. В нашей, скорее, не учится, а числится. Время от времени сдаёт контрольные работы.
С внучкой в классе пару детей тоже учатся из-за границы. Онлайн всё равно откуда - хоть из Харькова, хоть из-за границы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37710
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:11

  ЛАД написав:По вашему субъективному мнению получается примерно 3% погибших.
Реальная цифра, думаю, несколько выше.
Зеленский называл на начало года цифру 45 тыс. Наверняка заниженная.
Здесь - https://ualosses.org/statistics - называют примерно 80 тыс. Вроде, по пофамильным данным. По их данным с начала года количество погибших плавно снижается. Возможно, это связано с запаздыванием данных.
По оценкам The Economist погибло от 60 до 100 тыс. - https://euromaidanpress.com/2024/11/27/ukraine-could-have-lost-60-to-100-thousand-military-personnel-in-deaths-during-three-years-of-russian-invasion-the-economist/
Украинский военный журналист, главный редактор украинского портала Censor.net Юрий Бутусов заявил, что в декабре 2024 года Генеральный штаб Украины сообщил Верховному главнокомандующему о 105 тысячах погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих. По его словам, 70 тысяч украинских военнослужащих погибли, а 35 тысяч пропали без вести.
https://euromaidanpress.com/2025/02/05/zelenskyy-reveals-45100-ukrainian-troops-died-contrasting-with-independent-estimates/

За даними проєкту UALosses — з 24 лютого 2022 по 15 жовтня 2025 за іменами зафіксовано ≈ 79 213 загиблих українських військових.
Той же проєкт наводить ≈ 81 728 зниклих безвісти / missing in action (MIA) з початку повномасштабної війни.
Тобто — сумарно задокументовано щонайменше близько 160‑170 тисяч військових, які або загинули, або зникли безвісти (за іменами).

Враховуючи "щепетильність"(тобто усі занижують цифри) питання - думаю ці цифри найближчі до істини, але реальні цифри напевно ще трохи вищі.
Вірити Зеленському і його 45000 - :D :D Тут все очевидно без коментарів. Генеральному штабу вірити також таке собі.

Ну і плюс 15000 цивільних загинуло.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7029
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1598115982159831598415985>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 161457
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 357671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1050209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10115)
28.11.2025 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.