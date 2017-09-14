ЛАД написав:А цифра 400 тыс. уменьшения школьников за год удивила. Посмотрел довоенные данные. На начало 2021/2022 учебного года было 4,23 млн. школьников, в 2020 - 2,19 млн. (https://pon.org.ua/novyny/9271-v-ukrain ... teliv.html). Т.е. до этого года снижение относительно небольшое. Почему так резко упало в этом году, не понятно. Или дети за границей перестали учиться в наших школах и полностью перешли на загран. образование? Приняли окончательное решение о невозврате?
Раніше була якась форма домашнього чи індивідуального навчання. Тому діти за кордоном буди в наших школах. З цього року вона стала платною.
sashaqbl написав:мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?
Моя: 3 близких родственника, десяток друзей, пару десятков знакомых. Видел, слышал парочку некрологов о людях с которыми знаком через 1 рукопожатие, десяток которых даже незнаю, но кого знали те, кого знаяю я. Субьективно 1 на 30... где то. Но у всех в возрасте здоровья в разнос (год за пять), это факт....нервы, полевые условия жизни, непривычные постоянные нагрузки.
Украинский военный журналист, главный редактор украинского портала Censor.net Юрий Бутусов заявил, что в декабре 2024 года Генеральный штаб Украины сообщил Верховному главнокомандующему о 105 тысячах погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих. По его словам, 70 тысяч украинских военнослужащих погибли, а 35 тысяч пропали без вести.
ЛАД написав:И в нашей ситуации "менше народу" точно не приведёт к увеличению ВВП на душу.
Ще раз ВВП на душу - це те що ти сам зробив.... 1 Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств 2 Зменшення потреби вкладання в інфрастуруктуру = зменшення податкового навантаження... Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління... 3 Додаткові ЗОВНІШНІ надходження.. Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну.
ЛАД написав:Или дети за границей перестали учиться в наших школах и полностью перешли на загран. образование? Приняли окончательное решение о невозврате?
Мой племянник с невесткой так и сделали, учится в польской школе. УЖе и невестка не моя. Там кто то писал, что уезжает больше мужчин, по моей личной статистике - наоборот и дело не только в запрете на выезд, у мужиков тут бизнесы, связи, недвижимость, не все готовы стать эмигрантом со всеми вытекающими.
Не знаю, как в Польше, в Германии учёба в немецкой школе обязательна. А вот в украинской это только добровольно, по желанию родителей и/или детей. Мужчин, конечно, уехало меньше. Попадалась статистика по Германии. Среди молодёжи доля мужчин, вероятно, выше, но утверждать не могу.
budivelnik написав:Додаткові ЗОВНІШНІ надходження.. Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну.
це просто віра, не підкріплена абсолютно нічим
budivelnik написав:Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління.
а по факту будуть тупо оптимізовувати/скорочувати все підрят, закривати школи, районні лікарні і так далі. Причому це вже робиться потихеньку з моменту запуску ОТГ-реформи
budivelnik написав:Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств
хоч як ліжка не пересувай але в країні без молоді (де більшість складуть пенсіонери, інваліди та силовий+чиновницький апарат) розквіту не буде. Для концепції "стальний дикобраз"/"військовий табір для захисту Європи + відстійник для біженців" не потрібна ні цивільна інфраструктура, ні успішне мирне населення
Насчёт домашнего обучения ничего не скажу. Но внук в Германии учится в немецкой и онлайн в нашей. В нашей, скорее, не учится, а числится. Время от времени сдаёт контрольные работы. С внучкой в классе пару детей тоже учатся из-за границы. Онлайн всё равно откуда - хоть из Харькова, хоть из-за границы.
За даними проєкту UALosses — з 24 лютого 2022 по 15 жовтня 2025 за іменами зафіксовано ≈ 79 213 загиблих українських військових. Той же проєкт наводить ≈ 81 728 зниклих безвісти / missing in action (MIA) з початку повномасштабної війни. Тобто — сумарно задокументовано щонайменше близько 160‑170 тисяч військових, які або загинули, або зникли безвісти (за іменами).
Враховуючи "щепетильність"(тобто усі занижують цифри) питання - думаю ці цифри найближчі до істини, але реальні цифри напевно ще трохи вищі. Вірити Зеленському і його 45000 - Тут все очевидно без коментарів. Генеральному штабу вірити також таке собі.