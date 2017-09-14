Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:35

Letusrock написав: budivelnik написав: Додаткові ЗОВНІШНІ надходження..

Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну. Додаткові ЗОВНІШНІ надходження..Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну. це просто віра, не підкріплена абсолютно нічим це просто віра, не підкріплена абсолютно нічим

Letusrock написав: budivelnik написав: Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління. Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління.

а по факту будуть тупо оптимізовувати/скорочувати все підрят, закривати школи, районні лікарні і так далі. Причому це вже робиться потихеньку з моменту запуску ОТГ-реформи а по факту будуть тупо оптимізовувати/скорочувати все підрят, закривати школи, районні лікарні і так далі. Причому це вже робиться потихеньку з моменту запуску ОТГ-реформи

Letusrock написав: budivelnik написав: Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств хоч як ліжка не пересувай але в країні без молоді (де більшість складуть пенсіонери, інваліди та силовий+чиновницький апарат) розквіту не буде.

Для концепції "стальний дикобраз"/"військовий табір для захисту Європи + відстійник для біженців" не потрібна ні цивільна інфраструктура, ні успішне мирне населення хоч як ліжка не пересувай але в країні без молоді (де більшість складуть пенсіонери, інваліди та силовий+чиновницький апарат) розквіту не буде.Для концепції "стальний дикобраз"/"військовий табір для захисту Європи + відстійник для біженців" не потрібна ні цивільна інфраструктура, ні успішне мирне населення

Зараз в нас вливають десятки мільярдів доларівА ми за це виконуємо роботу по захисту тих хто нам вливає десятки - на сотні мільярдів доларів.Як ти думаєшЄвропа досягла свої результатів тому що думала так як ти?Чи ти думаєш що Європа після війни -відкриє двері перед педерацією? ризикуючи наступною війною в якій нас не буде?Звідси висновокНам не будуть допомагати тільки в тому випадку , коли привид війни з педерацією зникне назавжди, а це можливо тільки тоді коли ми спалимо Москву.А так як для спалення в нас сил малувато - то прийдеться Європі нас тримати хай навіть у вигляді гарнооплачуваної армії.Ти якось визначся..Якщо ти вважаєш що нас буде 20 млн і народжуватись буде 150 000... то навіщо нам дитячі садочки/школи/інститути розраховані на 350 000 щорічних народженьТому хай оптимізують/переводять під комерцію/здають в оренду...Все одно , ці заклади якщо й будуть потрібні то тільки тоді коли рівень народжуваності зросте...І при цьомуПісля того як він зросте-садочки потрібні будуть через 3 роки після зростання- школи через 7 років-інститути через 17 роківВстигнемо підготуватисьА давай подивимось структури тих хто виїхав?Виїхало 8 млн осібЗ яких2+млн діти1,7 млн - молодь 18-35 років0,8 млн - чоловіки 25-60 років2,3 млн - жінки1,2 млн - стать не визначена, вік 60+роківА тепер порівняй скільки кого в демографічній піраміді і побачиш -що структура тих хто виїхав приблизно відповідає структурі населення України