RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15983159841598515986>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:10

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И в нашей ситуации "менше народу" точно не приведёт к увеличению ВВП на душу.
Ще раз
ВВП на душу - це те що ти сам зробив....
1 Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств
2 Зменшення потреби вкладання в інфрастуруктуру = зменшення податкового навантаження...
Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління...
3 Додаткові ЗОВНІШНІ надходження..
Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну.

Если работающих вместо 50% станет 30% (цифры условные), то ВВП на душу уменьшится. А работающих станет меньше, т.к. меньше будет работоспособных. Letusrock примерно об этом уже написал.
Якщо РІЗКО зміниться демографічна структура населення - тобто у Вашому припущенні з 50% до 30%
Якщо до війни 40 млн і 20 млн населення в працездатному віці (50 на 50)
А після війни 30 млн і 9 млн в працездатному (70 на 30)
То це ж не можливо ФІЗИЧНО.
Люди виїзжають сімями...
Демографічна структура-практично не міняється
Внаслідок того що щороку буде помирати в рази більше ніж народилось....
  ЛАД написав:Додаткові ЗОВНІШНІ надходження и репарации... Пока что это напоминает шкуру неубитого медведя.
Добре
Давайте свій варіант куди відправлять 300 млрд сьогодні заблокованих педераційних грошей при зупинці бойових дій по сьогоднішній лінії....
  ЛАД написав:И рост ВВП на душу за счёт додаткових ЗОВНІШНІХ надходженнь (если это не инвестиции)... Похоже на жизнь жиголо.
По порядку
Зовнішні надходження( в моєму розумінні) це допомога для зменшення впливу пройшовших бойових дій на Україну (розмінування, різні там гуманітарні місії)
При цьому
Дадуть гроші-а освоювати прийдеться нам своїми руками.
  ЛАД написав:И если так считать, то у нас за время войны, наверно, невиданный рост ВВП на душу, особенно, если считать только на оставшихся в стране. :mrgreen:
Хоче вірте, хочете ні.. а за рахунок зовнішньої фінансової допомоги у нас ДИКИЙ ріст ВВП на особу..
Можете самі глянути на Мінфіні( в кількість населення я вніс цифри від балди , можете самі собі поставити ті які вважаєте за потрібні)....
рік________млн грн_______населення___грн на особу_____долар
2020_______4194102________38 млн________110371_______/27,8= 3970
офіційно виїхало __________8млн
2024_______7658659________30 млн________255289_______/41,2= 6196
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27413
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:15

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Щоб на пальцях і зрозуміліше..
Є гуртовня за 5 км від Вас
Є магазин за 100 метрів від Вас
Ви можете в магазині купити по ціні гуртовні? Не можете, а чому
Тому що магазин -це посередник між Вам і гуртовнею, а тому магазин бере по ціні гуртовні, а Вам віддає з своєю маржою..
І Ви скільки завгодно можете мріяти про те що отримаєте ціну нижче гуртовні...але купувати будете по магазинній.
Якщо ви власнику гуртовні вибили зуби, а власнику магазину зламали руку то напевно треба таки шукати посередника, який піде і купить те що вам треба. - так зрозуміло?
Так це ж не змінює того що посередник за свою послугу візьме і з гуртовні і з Вас...
Тобто по факту виходить що і гуртовня і Ви змушені будете ще більше погіршити ту точку яку ви вважаєте не існуючою...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27413
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:18

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Если работающих вместо 50% станет 30% (цифры условные), то ВВП на душу уменьшится. А работающих станет меньше, т.к. меньше будет работоспособных. Letusrock примерно об этом уже написал.
Якщо РІЗКО зміниться демографічна структура населення - тобто у Вашому припущенні з 50% до 30%
Якщо до війни 40 млн і 20 млн населення в працездатному віці (50 на 50)
А після війни 30 млн і 9 млн в працездатному (70 на 30)
То це ж не можливо ФІЗИЧНО.
Люди виїзжають сімями...
Демографічна структура-практично не міняється
Внаслідок того що щороку буде помирати в рази більше ніж народилось....
  ЛАД написав:Додаткові ЗОВНІШНІ надходження и репарации... Пока что это напоминает шкуру неубитого медведя.
Добре
Давайте свій варіант куди відправлять 300 млрд сьогодні заблокованих педераційних грошей при зупинці бойових дій по сьогоднішній лінії....
  ЛАД написав:И рост ВВП на душу за счёт додаткових ЗОВНІШНІХ надходженнь (если это не инвестиции)... Похоже на жизнь жиголо.
По порядку
Зовнішні надходження( в моєму розумінні) це допомога для зменшення впливу пройшовших бойових дій на Україну (розмінування, різні там гуманітарні місії)
При цьому
Дадуть гроші-а освоювати прийдеться нам своїми руками.
  ЛАД написав:И если так считать, то у нас за время войны, наверно, невиданный рост ВВП на душу, особенно, если считать только на оставшихся в стране. :mrgreen:
Хоче вірте, хочете ні.. а за рахунок зовнішньої фінансової допомоги у нас ДИКИЙ ріст ВВП на особу..
Можете самі глянути на Мінфіні( в кількість населення я вніс цифри від балди , можете самі собі поставити ті які вважаєте за потрібні)....
рік________млн грн_______населення___грн на особу_____долар
2020_______4194102________38 млн________110371_______/27,8= 3970
офіційно виїхало __________8млн
2024_______7658659________30 млн________255289_______/41,2= 6196

>>> Люди виїзжають сімями...
Редко. Гораздо чаще - примерно на порядок - я вижу вариант "родители с детьми" чем "родители со своими родителями".

>>> Давайте свій варіант куди відправлять 300 млрд сьогодні заблокованих
Трамп уже говорил: он санкции снимет. Очивидно, что блокировку тоже снимут. Т.е. никакой "отправки" не будет :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11037
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:19

❗️США готові визнати російським Крим та інші окуповані території, щоб укласти угоду про припинення бойових дій, — The Telegraph .

За інформацією видання, саме з цією метою Трамп направив до рф свого спецпосланця Уіткоффа, який має зробити «пряму пропозицію» путіну. Україна не буде зобов’язана визнавати ці втрати.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... of-russia/
Xenon
 
Повідомлень: 5577
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо до війни 40 млн і 20 млн населення в працездатному віці (50 на 50)
А після війни 30 млн і 9 млн в працездатному (70 на 30)
То це ж не можливо ФІЗИЧНО.
Люди виїзжають сімями

бабулі та дідулі переважно залишаються, інваліди, алкаші та наркомани також залишаться. дармоїди (силовики та чиновники) так само. Дітей теж частина залишає на бабуль і забирає вже пізніше. Тому в процентному відношенні буде не так весело як малювати зі стелі
Letusrock
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:27

Заграніца нам паможєт

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Якщо до війни 40 млн і 20 млн населення в працездатному віці (50 на 50)
А після війни 30 млн і 9 млн в працездатному (70 на 30)
То це ж не можливо ФІЗИЧНО.
Люди виїзжають сімями

бабулі та дідулі переважно залишаються, інваліди, алкаші та наркомани також залишаться. дармоїди (силовики та чиновники) так само. Дітей теж частина залишає на бабуль і забирає вже пізніше. Тому в процентному відношенні буде не так весело як малювати зі стелі

Заграніца нам паможєт
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41609
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:31

  budivelnik написав:.......
Якщо РІЗКО зміниться демографічна структура населення - тобто у Вашому припущенні з 50% до 30%
Якщо до війни 40 млн і 20 млн населення в працездатному віці (50 на 50)
А після війни 30 млн і 9 млн в працездатному (70 на 30)
То це ж не можливо ФІЗИЧНО.
Люди виїзжають сімями...
Демографічна структура-практично не міняється
В подавляющем большинстве случаев выезжают не семьями.
Демографическая структура меняется.
Как и насколько заметно, сказать сегодня не могу.
Могу предположить, что существенно, хотя, наверное, не настолько сильно, как в вашем примере. Но это только предположение.

  ЛАД написав:Додаткові ЗОВНІШНІ надходження и репарации... Пока что это напоминает шкуру неубитого медведя.
Добре
Давайте свій варіант куди відправлять 300 млрд сьогодні заблокованих педераційних грошей при зупинці бойових дій по сьогоднішній лінії....
Я не оракул.
Не знаю.
Но вполне могу допустить, что просто отдадут РФ.

  ЛАД написав:И рост ВВП на душу за счёт додаткових ЗОВНІШНІХ надходженнь (если это не инвестиции)... Похоже на жизнь жиголо.
По порядку
Зовнішні надходження( в моєму розумінні) це допомога для зменшення впливу пройшовших бойових дій на Україну (розмінування, різні там гуманітарні місії)
При цьому
Дадуть гроші-а освоювати прийдеться нам своїми руками.
Ну да ВВП на душу при этом вырастет.
Вырастет цифра. Но это фиктивный рост.

  ЛАД написав:И если так считать, то у нас за время войны, наверно, невиданный рост ВВП на душу, особенно, если считать только на оставшихся в стране. :mrgreen:
Хоче вірте, хочете ні.. а за рахунок зовнішньої фінансової допомоги у нас ДИКИЙ ріст ВВП на особу..
Можете самі глянути на Мінфіні( в кількість населення я вніс цифри від балди , можете самі собі поставити ті які вважаєте за потрібні)....
Согласен.
Так я именно об этом и написал.
Но это только рост цифры. Фиктивный рост, который не отражает ни рост экономики, ни рост благосостояния народа. Так же, как в случае выше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37715
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:42

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но какие-то оценки сделать можно. Получается где-то процентов 5. И это, скорее, заниженная оценка.
Моя особиста статистика каже
що 5+%....=75000 загиблих
10+% інваліди різних ступіней(від фізичних до психологічних проблем)=150000

Наши оценки совпали.
Плохо, что "+" может быть достаточно заметным. Не десятые, и не 1%.
В результате может получиться до 10% + инвалиды. :(
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 лис, 2025 16:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37715
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:43

  Xenon написав:
❗️США готові визнати російським Крим та інші окуповані території, щоб укласти угоду про припинення бойових дій, — The Telegraph .

За інформацією видання, саме з цією метою Трамп направив до рф свого спецпосланця Уіткоффа, який має зробити «пряму пропозицію» путіну. Україна не буде зобов’язана визнавати ці втрати.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... of-russia/

В квітні був тільки Крим, інші окуповані території - не було.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7030
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:44

  ЛАД написав:Но какие-то оценки сделать можно. Получается где-то процентов 5. И это, скорее, заниженная оценка.

Я свои оценки сделал, они более оптимистичные, чем ваши. Закончим.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1209
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15983159841598515986>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 161518
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 357728
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1050382
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10115)
28.11.2025 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.