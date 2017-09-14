RSS
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Давайте свій варіант куди відправлять 300 млрд сьогодні заблокованих педераційних грошей при зупинці бойових дій по сьогоднішній лінії...

Просто фантастична віра в єдинорогів / земню вісь через Бердичів...
Наприклад Амазон відкрив депозит у JPMorgan на 10 млдр. А коли Амазон почали судитись з Гугл, то JPMorgan вирішив гроші Амазона віддати Гуглу, бо вони хороші хлопці а Амазон ні)))
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:48

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Но какие-то оценки сделать можно. Получается где-то процентов 5. И это, скорее, заниженная оценка.

Я свои оценки сделал, они более оптимистичные, чем ваши. Закончим.

Буду очень рад, если вы окажетесь правы.
Но я больше доверяю тем данным, которые привёл.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:51

"Блажен, кто верует: тепло тому на свете".
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ну да ВВП на душу при этом вырастет.
Вырастет цифра. Но это фиктивный рост.
І так
Що таке ВВП в розрізі на душу населення...
Населення щось робить (не важливо , будує дороги , чи вирощує хліб)
Головне в цьому щоб виконувались два фактори
а - те що населення робить в сьогоднішньому або в майбутньому є корисним для населення яе і є тим хто споживає(чи буде споживати) зроблене
б - оплата за роботу не є друкування фіктивних папірців за якими нічого не стоїть.

Отже
Прийшли 100-200-300 млрд репарацій ( вони прийдуть , можу з Вами заключити парі 1 до 10 ), при чому ці репарації у валюті.... Валюта це фантики забезпечені працею іноземних працівників(Держав) , тому те що ці фантики обмінюються на гривні в якій виплачується оплата за роботу( яку не можна сьогодні використати на споживання.. наприклад збудували дорогу чи відновили греблю) - для нас ролі не грає бо в нашому варіанті у нас в заначці залишаються долари за які ми зможемо купити те що нам сьогодні потрібно.

От і виходить
а - є платоспроможний попит на виконання робіт
б - при платоспроможному попиті , працівник вибирає те що на його думку краще оплачується
в - те що краще оплачується-створює більше ВВП на душу.
Все , ланцюжок замкнувся.

ПС
якщо вважати що нас постійно дурять і використовують(як це робить Лад і летуорк) то навіщо тоді ТУТ жити?
Втікайте туди де краще, Ладу це взагалі просто -світ відкритий , навіть через якусь Туреччину, може в Бєлгород втекти , летусорку важче...але нехай потерпить ще рік/два, тоді зможе здриснути в таку бажану для нього Угорщину...
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:02

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Давайте свій варіант куди відправлять 300 млрд сьогодні заблокованих педераційних грошей при зупинці бойових дій по сьогоднішній лінії...

Просто фантастична віра в єдинорогів / земню вісь через Бердичів...
Наприклад Амазон відкрив депозит у JPMorgan на 10 млдр. А коли Амазон почали судитись з Гугл, то JPMorgan вирішив гроші Амазона віддати Гуглу, бо вони хороші хлопці а Амазон ні)))
Може давай побавимось в казино ?
Ладу 1 до 10 я вже запропонував
Ти скільки ставиш на те що нам нічого не дадуть і з яким коефіцієнтом...?

ПС
те що оба зіскочать -я й так знаю
Одне діло страшилки розповсюджувати
Зовсім інше власною копійкою відповідати..
Я готовий
А ВИ ?
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:31

Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:34

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Давайте свій варіант куди відправлять 300 млрд сьогодні заблокованих педераційних грошей при зупинці бойових дій по сьогоднішній лінії...

Просто фантастична віра в єдинорогів / земню вісь через Бердичів...

"Не за то батько бил, что проигрывал - а за то, что отыгрываться пытался" (с) :roll:
Я запускаю перезавантаження Офісу Президента. Завтра проведу консультації з кандидатами на заміну Андрія Єрмака, — Зеленський.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/17049
budivelnik
Не буду спорить.
Только один пример/вопрос - пришли деньги, за них мы клепаем танки, ракеты и пр. игрушки. ВВП в небеса (если денег много).
Кушать будем танки? И одеваться в них же?
ВВП огромный, а благосостояние... Как в КНДР.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:57

  katso написав:Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?

Унікальний діма в судомах поїдає методички і шукає капсулу з ціанідом
