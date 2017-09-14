|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:30
sashaqbl написав:
Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.
Якщо філія РПЦ УПЦ МП - визнана недієздатною і до неї вимога змінити назву, то як би до свободи совісті тут далеко.
Свобода совісті розповсюджується на ОФІЦІЙНО зареєстровані Державою релігійні організації..
А РПЦ УПЦ МП -як би шаражкіна контора ( незареєстрована секта)
ТО що Вас дивує що прихожанина секти зобовязують перейти в РЕЛІГІЙНУ організацію..
А то по Вашому виходить що шпигун ФСБ-недоторканий якщо носить форму ЗСУ .
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27418
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:30
budivelnik написав: ЛАД написав:budivelnik
Не буду спорить.
Только один пример/вопрос - пришли деньги, за них мы клепаем танки, ракеты и пр. игрушки. ВВП в небеса (если денег много).
Кушать будем танки? И одеваться в них же?
ВВП огромный, а благосостояние... Как в КНДР.
Навіщо Ви описуючи поведінку роССії - привязуєте її до того що на вашу думку так буде себе поводити Україна?
Сьогоднішня війна показала що територія України наскрізь прострілюється і тому та сама Європа критично важливі для себе виробництва які будуть забезпечувати її Захист - залишить на своїй території.
На нашій будуть будуватись підприємства які забезпечать нашу продовольчу і життєву безпеку...
Всі підприємства ВПК на НАШІЙ території будуть будуватись виключно за наші кошти... а так як після війни їх буде малувато , то вангую що в першу чергу будуть модернізовуватись підприємства життєзабезпеченні і відновлюватись транспортна інфраструктура.
Це перших 10 років після війни
Що буде далі - нам з Вами як би по барабану....
Ещё раз.
Не уверен, что после мира/перемирия сюда действительно придут большие деньги. И на фоне наших потерь 100-200 млрд. совсем не так много.
"підприємства життєзабезпеченні і відновлюватись транспортна інфраструктура." это очень важно. Но тут всё время пишут о том, что опасность новой агрессии сохранится. И я с этим не спорю. Так что предприятия ВПК создавать придётся. Или в случае чего опять будем выпрашивать и подолгу ждать дадут-не дадут и что и сколько дадут?
И відновлення транспортної інфраструктури тоже само по себе не повышает уровень благосостояния. Это работает опосредствованно и с некоторой задержкой. А денег требует много. Так же, как и підприємства життєзабезпечення и энергетика, которая тоже понесла большие потери.
И не уверен, но, по-моему, ещё ни одна страна не избежала очень больших проблем после окончания войны. В т.ч. и высокой инфляции.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:33
budivelnik написав:
...........
ЛАД написав:
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
А якщо -дужевпливовий
- це активна (патріотична) частина Народу України?
НАБУ і САП керує Народ України?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:35
sashaqbl написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Нормально, ми теж хочем по домам як не на новий рік то хоч до Різдва.
якщо до Різдва, то на Новий рік точно встигнеш
От до вас в мене теж є питання, а не тільки до пісікота. Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.
ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..
й якщо вірянин РПЦ - то так й кажи. ой, а РПЦ благословляє вбивства українців? й військових, й цивільних - теж свобода слова?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10700
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:38
Shaman написав:
.........
але все одно треба знімати тих, кого спіймали - й вибудовувати інституції. чи якщо свій, то йому можна красти?
найбільші схеми були при Янику, найменші (для Президента) - при Ющенко. цікаво порівняти Пороха та Зе, але недостатньо інфо...
Треба.
І не тільки знімати, але й саджати.
Насчёт Ющенко - возможно. Но только благодаря тому, что была слишком высокая турбулентность - всё время дрались за власть и власти менялись слишком часто.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:39
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10700
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:42
whois2010
Я больше про вот это:
>>> А у єрмака все буде гаразд
-- ладно бы и предводителя за известное место взяли... - а так да - вряд ли хоть что-то кардинально поменяется.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11042
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:43
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 28 лис, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10700
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:44
ЛАД написав: katso написав:
Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится.
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах
и возникли только сейчас?
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
Естественно: тот же Порошенко прекрасно и вполне легальным бизнесом зарабатывал. Про остальных - не скажу...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11042
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:45
ЛАД написав:
Не уверен, что после мира/перемирия сюда действительно придут большие деньги. И на фоне наших потерь 100-200 млрд. совсем не так много.
1 Ви не впевнені, я впевнений, так що тут у нас 1-1
2 Якщо після війни на території України буде 30 млн осіб , то 300 млрд доларів... це 2 річних ВВП...
Тобто це сума, яку дай Бог за 10 років освоїти.
3 Після війни , вклавши в нас 300 млрд доларів, Європа зробить все щоб ці вкладення не пропали ( ЄС це не совок ,який кожному каннібалу Африки безкоштовно давав мільйони якщо той назве своє село каннібалів - соціалістичним), в цьому якраз і є перевага капіталізму.
Капіталісти на порядок краще від совків чи педераційників -вміють рахувати гроші.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27418
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|161551
|
|
|1493
|357766
|
|
|6076
|1050442
|
|