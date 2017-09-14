RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1598615987159881598915990>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.
Якщо філія РПЦ УПЦ МП - визнана недієздатною і до неї вимога змінити назву, то як би до свободи совісті тут далеко.
Свобода совісті розповсюджується на ОФІЦІЙНО зареєстровані Державою релігійні організації..
А РПЦ УПЦ МП -як би шаражкіна контора ( незареєстрована секта)
ТО що Вас дивує що прихожанина секти зобовязують перейти в РЕЛІГІЙНУ організацію..
А то по Вашому виходить що шпигун ФСБ-недоторканий якщо носить форму ЗСУ .
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27418
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:30

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Не буду спорить.
Только один пример/вопрос - пришли деньги, за них мы клепаем танки, ракеты и пр. игрушки. ВВП в небеса (если денег много).
Кушать будем танки? И одеваться в них же?
ВВП огромный, а благосостояние... Как в КНДР.
Навіщо Ви описуючи поведінку роССії - привязуєте її до того що на вашу думку так буде себе поводити Україна?
Сьогоднішня війна показала що територія України наскрізь прострілюється і тому та сама Європа критично важливі для себе виробництва які будуть забезпечувати її Захист - залишить на своїй території.
На нашій будуть будуватись підприємства які забезпечать нашу продовольчу і життєву безпеку...
Всі підприємства ВПК на НАШІЙ території будуть будуватись виключно за наші кошти... а так як після війни їх буде малувато , то вангую що в першу чергу будуть модернізовуватись підприємства життєзабезпеченні і відновлюватись транспортна інфраструктура.
Це перших 10 років після війни
Що буде далі - нам з Вами як би по барабану....

Ещё раз.
Не уверен, что после мира/перемирия сюда действительно придут большие деньги. И на фоне наших потерь 100-200 млрд. совсем не так много.
"підприємства життєзабезпеченні і відновлюватись транспортна інфраструктура." это очень важно. Но тут всё время пишут о том, что опасность новой агрессии сохранится. И я с этим не спорю. Так что предприятия ВПК создавать придётся. Или в случае чего опять будем выпрашивать и подолгу ждать дадут-не дадут и что и сколько дадут?
И відновлення транспортної інфраструктури тоже само по себе не повышает уровень благосостояния. Это работает опосредствованно и с некоторой задержкой. А денег требует много. Так же, как и підприємства життєзабезпечення и энергетика, которая тоже понесла большие потери.
И не уверен, но, по-моему, ещё ни одна страна не избежала очень больших проблем после окончания войны. В т.ч. и высокой инфляции.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37722
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:33

  budivelnik написав:...........
  ЛАД написав:Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
А якщо -дужевпливовий - це активна (патріотична) частина Народу України?

НАБУ і САП керує Народ України? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37722
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:35

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Нормально, ми теж хочем по домам як не на новий рік то хоч до Різдва.

якщо до Різдва, то на Новий рік точно встигнеш ;)

От до вас в мене теж є питання, а не тільки до пісікота. Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.

ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..

й якщо вірянин РПЦ - то так й кажи. ой, а РПЦ благословляє вбивства українців? й військових, й цивільних - теж свобода слова?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10700
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:38

  Shaman написав:.........
але все одно треба знімати тих, кого спіймали - й вибудовувати інституції. чи якщо свій, то йому можна красти?

найбільші схеми були при Янику, найменші (для Президента) - при Ющенко. цікаво порівняти Пороха та Зе, але недостатньо інфо...

Треба.
І не тільки знімати, але й саджати.
Насчёт Ющенко - возможно. Но только благодаря тому, что была слишком высокая турбулентность - всё время дрались за власть и власти менялись слишком часто. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37722
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку — Зеленський

краще було б відразу - але добре, хоч вміє вчитися...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10700
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:42

whois2010
Я больше про вот это:
>>> А у єрмака все буде гаразд
-- ладно бы и предводителя за известное место взяли... - а так да - вряд ли хоть что-то кардинально поменяется.
_hunter
 
Повідомлень: 11042
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Оренбурзькій області РФ здійнявся фіолетовий дим після вибуху ракети: Defense Express припускає, що це РС-28 Сармат — відео

ЛАД, це не Україна... :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 28 лис, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10700
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:44

  ЛАД написав:
  katso написав:Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится.
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.

Естественно: тот же Порошенко прекрасно и вполне легальным бизнесом зарабатывал. Про остальных - не скажу...
_hunter
 
Повідомлень: 11042
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не уверен, что после мира/перемирия сюда действительно придут большие деньги. И на фоне наших потерь 100-200 млрд. совсем не так много.
1 Ви не впевнені, я впевнений, так що тут у нас 1-1
2 Якщо після війни на території України буде 30 млн осіб , то 300 млрд доларів... це 2 річних ВВП...
Тобто це сума, яку дай Бог за 10 років освоїти.
3 Після війни , вклавши в нас 300 млрд доларів, Європа зробить все щоб ці вкладення не пропали ( ЄС це не совок ,який кожному каннібалу Африки безкоштовно давав мільйони якщо той назве своє село каннібалів - соціалістичним), в цьому якраз і є перевага капіталізму.
Капіталісти на порядок краще від совків чи педераційників -вміють рахувати гроші.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27418
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1598615987159881598915990>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 161551
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 357766
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1050442
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1603)
28.11.2025 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.