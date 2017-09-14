RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:46

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:
  Shaman написав:-----------------------------
Banderlog
Нормально, ми теж хочем по домам як не на новий рік то хоч до Різдва.

якщо до Різдва, то на Новий рік точно встигнеш ;)
-----------------------------
От до вас в мене теж є питання, а не тільки до пісікота. Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.

ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..

й якщо вірянин РПЦ - то так й кажи. ой, а РПЦ благословляє вбивства українців? й військових, й цивільних - теж свобода слова?

УПЦ не благословляет.
А отдельные попы бывает. Но отдельные граждане Украины и сообщают координаты для наводки ракет и шахедов. И многое другое делают. Вот этих конкретных попов и граждан надо наказывать.
И перенос даты Рождества приняли далеко не все верующие, хоть УПЦ, хоть ПЦУ.

P.s. И вам всё-таки последнее время понравилось троллить.
Дождались, что вам замечания уже делаю не только я?
И "можна вести себе як му***" не "переход на личности"? А, скорее, просто оскорбление.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:50

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не уверен, что после мира/перемирия сюда действительно придут большие деньги. И на фоне наших потерь 100-200 млрд. совсем не так много.
......
Капіталісти на порядок краще ...... -вміють рахувати гроші.

Поэтому вопрос: зачем вкладывать деньги в далекое заевропье - страну с назовем это "не совсем ясным Видбудовным потенциалом" - если прямо на границе Европы есть абсолютно понятные страны с прозрачными законами и предсказуемыми возвратами... :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:51

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:
  Shaman написав:якщо до Різдва, то на Новий рік точно встигнеш ;)

От до вас в мене теж є питання, а не тільки до пісікота. Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.

ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..

буде цирк якщо "післявійни" ухилянти та ЗСУшники будуть ще разом виловлювати по подворотням таких "надважливих тиловиків/диванних розпалювачів". Можеш скрінити
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не уверен, что после мира/перемирия сюда действительно придут большие деньги. И на фоне наших потерь 100-200 млрд. совсем не так много.
1 Ви не впевнені, я впевнений, так що тут у нас 1-1
2 Якщо після війни на території України буде 30 млн осіб , то 300 млрд доларів... це 2 річних ВВП...
Тобто це сума, яку дай Бог за 10 років освоїти.
3 Після війни , вклавши в нас 300 млрд доларів, Європа зробить все щоб ці вкладення не пропали ( ЄС це не совок ,який кожному каннібалу Африки безкоштовно давав мільйони якщо той назве своє село каннібалів - соціалістичним), в цьому якраз і є перевага капіталізму.
Капіталісти на порядок краще від совків чи педераційників -вміють рахувати гроші.
Подивимось.
И ЕС тоже немало давал "каннибалам Африки". :)
Спорить не буду, но даже сейчас, во время войны на Западе достаточно сильны настроения против помощи Украине или, по крайней мере, за её уменьшение.
Что будет после войны?
И они даже сегодня не могут решить проблему с арестованными росс. деньгами.
У Европы полно проблем. Это нам кажется, что у них денег куры не клюют. А им, вообще-то, сильно не хватает.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:54

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  sashaqbl написав:ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..

й якщо вірянин РПЦ - то так й кажи. ой, а РПЦ благословляє вбивства українців? й військових, й цивільних - теж свобода слова?

УПЦ не благословляет.
А отдельные попы бывает. Но отдельные граждане Украины и сообщают координаты для наводки ракет и шахедов. И многое другое делают. Вот этих конкретных попов и граждан надо наказывать.
И перенос даты Рождества приняли далеко не все верующие, хоть УПЦ, хоть ПЦУ.

P.s. И вам всё-таки последнее время понравилось троллить.
Дождались, что вам замечания уже делаю не только я?

по переносу календаря - УПЦ взагалі не прийняла. по ПЦУ - не знаю дозволили святкувати по старому, але хто як - не знаю. УГКЦ перейшла повністю, точніше не знаю випадків, хто залишився на старому - хоч напевне є окремі випадки.

з приводу утисків - спробуйте знайти в Харкові храми ПЦУ - їх мало...

тепер поясню загалу, чого я питаю в Бандерлога, а він уникає відповіді... дивиться для таких, як Бандерлог важлива каноничність (чи вони так декларують)... так от - незалежна УПЦ, вона не канонічна, канонічна вона лише в складі РПЦ. та й дві православні церкви на одній території теж неканонічно. тому всі залучені добре розуміють, хто Патріарх УПЦ. але в 21 сторіччі, коли твої співвітчизники гинуть під благословіння твого ієрарха - можна й треба відійти від канонів...
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:55

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  sashaqbl написав:От до вас в мене теж є питання, а не тільки до пісікота. Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.

ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..

буде цирк якщо "післявійни" ухилянти та ЗСУшники будуть ще разом виловлювати по подворотням таких "надважливих тиловиків/диванних розпалювачів". Можеш скрінити

ні, Letusrock, тебе це не врятує - тебе спіймають першим :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:03

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні.
ну то шо там сьогодні пан пропагандист запропонує? Продовжувати вірити власному керівництву? Чи може вже набу? :lol:

Єрмак наче не керівництво ні тобі, ні мені ;) але ти там обережніше "я витисну з зсу" - щоб потім не довелося "з мого боку — повне сприяння" 8)
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Подивимось.
И ЕС тоже немало давал "каннибалам Африки". :)
Спорить не буду, но даже сейчас, во время войны на Западе достаточно сильны настроения против помощи Украине или, по крайней мере, за её уменьшение.
Что будет после войны?
И они даже сегодня не могут решить проблему с арестованными росс. деньгами.
У Европы полно проблем. Это нам кажется, что у них денег куры не клюют. А им, вообще-то, сильно не хватает.
1 Я не рахую чужі гроші
2 Як би це не дивно для Вас звучало , але Європі ВИГІДНО вкладати в сусіда, який сьогодні вже ЗЕКОНОМИВ Європі сотні мільярдів доларів, тобто Європа
а - не буде вкладати СВОЇ гроші
б - ЄС буде вкладати гроші педерації, бо педерація зацікавлена почати торгівлю, яка неможлива без ЗГОДИ України...
От за цю згоду і почнеться торг...
Правда з боку Норвегії почнеться торг щоб ми цю згоду не давали...
І виграє той хто запропонує кращі умови.
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Подивимось.
И ЕС тоже немало давал "каннибалам Африки". :)
Спорить не буду, но даже сейчас, во время войны на Западе достаточно сильны настроения против помощи Украине или, по крайней мере, за её уменьшение.
Что будет после войны?
И они даже сегодня не могут решить проблему с арестованными росс. деньгами.
У Европы полно проблем. Это нам кажется, что у них денег куры не клюют. А им, вообще-то, сильно не хватает.
але Європі ВИГІДНО вкладати в сусіда, який сьогодні вже ЗЕКОНОМИВ Європі сотні мільярдів доларів, тобто Європа

Прямо сильно выгоднее, чем инвестировать в Евпропе? :roll:
При этом - если разговор все еще про план "Фортеця": дворовых собак - держат голодными :wink:
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:20

Подивимось.
Поки що російські гроші нам не дали, хоча ви раділи ще з місяць тому.
