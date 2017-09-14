RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:22

  Shaman написав:
  ЛАД написав:УПЦ не благословляет.
А отдельные попы бывает. Но отдельные граждане Украины и сообщают координаты для наводки ракет и шахедов. И многое другое делают. Вот этих конкретных попов и граждан надо наказывать.
И перенос даты Рождества приняли далеко не все верующие, хоть УПЦ, хоть ПЦУ.

P.s. И вам всё-таки последнее время понравилось троллить.
Дождались, что вам замечания уже делаю не только я?

...... але в 21 сторіччі, коли твої співвітчизники гинуть під благословіння твого ієрарха - можна й треба відійти від канонів...

А чем оно так выделяется - "21 сторіччі"? - а то, может, всей Франции из католицизма нужно было "выйти" во времена "итальянских войн". Куда, правда, выйти?.. :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:28

  Shaman написав: це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..

можна й треба відійти від канонів...
от ти собі і відходь, куди тобі хочеться. Проблема в тім що з таких патріотів як ти ні армію не зібрати ні церкву.

То шо там презедент з єрмаком молодець, хоч зараз? Розвивай думку, бо непонятно.
1. Вони крали, а презедентом не ділились бо мали за лоха.
2. він знав і раніше а зараз приносить дружбана в жертву щоб спастись самому?

Шо титам розказував недавно про те що нашій владі треба довіряти? Нагадаю що шоколадний теж під підозрою в держзраді.
Кажеш єрмак то нам з тобою не керівництво? Він так ... случайно на переговори мав їхати :lol:
