Shaman написав:ЛАД написав:УПЦ не благословляет.
А отдельные попы бывает. Но отдельные граждане Украины и сообщают координаты для наводки ракет и шахедов. И многое другое делают. Вот этих конкретных попов и граждан надо наказывать.
И перенос даты Рождества приняли далеко не все верующие, хоть УПЦ, хоть ПЦУ.
P.s. И вам всё-таки последнее время понравилось троллить.
Дождались, что вам замечания уже делаю не только я?
...... але в 21 сторіччі, коли твої співвітчизники гинуть під благословіння твого ієрарха - можна й треба відійти від канонів...
А чем оно так выделяется - "21 сторіччі"? - а то, может, всей Франции из католицизма нужно было "выйти" во времена "итальянских войн". Куда, правда, выйти?..