Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:22
Shaman написав: ЛАД написав:
УПЦ не благословляет.
А отдельные
попы бывает. Но отдельные
граждане Украины и сообщают координаты для наводки ракет и шахедов. И многое другое делают. Вот этих конкретных попов и граждан надо наказывать.
И перенос даты Рождества приняли далеко не все верующие, хоть УПЦ, хоть ПЦУ.
P.s. И вам всё-таки последнее время понравилось троллить.
Дождались, что вам замечания уже делаю не только я?
...... але в 21 сторіччі, коли твої співвітчизники гинуть під благословіння твого ієрарха - можна й треба відійти від канонів...
А чем оно так выделяется - "21 сторіччі"? - а то, может, всей Франции из католицизма нужно было "выйти" во времена "итальянских войн". Куда, правда, выйти?..
_hunter
Повідомлень: 11042
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:28
Shaman написав:
це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..
можна й треба відійти від канонів...
от ти собі і відходь, куди тобі хочеться. Проблема в тім що з таких патріотів як ти ні армію не зібрати ні церкву.
То шо там презедент з єрмаком молодець, хоч зараз? Розвивай думку, бо непонятно.
1. Вони крали, а презедентом не ділились бо мали за лоха.
2. він знав і раніше а зараз приносить дружбана в жертву щоб спастись самому?
Шо титам розказував недавно про те що нашій владі треба довіряти? Нагадаю що шоколадний теж під підозрою в держзраді.
Кажеш єрмак то нам з тобою не керівництво? Він так ... случайно на переговори мав їхати
Banderlog
Повідомлень: 4073
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
Профіль
2
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:50
Шкода що від перестановки доданків сума не змінюється, і головний продовжує заямати свій стілець, хоча обіцяв піти разом.
Це просто як вже нашим спонсорам осточортіло, одразу сказали боком через шісток, не пішов, прийшлося підняти питання вже напряму, і тут знову цілий день не доходило.
Може ще дотиснуть і головного, щоб він нарешті прочитав чим відрізняється інституція влади від канцелярії президента.
BeneFuckTor
Повідомлень: 407
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:50
ЛАД написав:
УПЦ не благословляет.
А отдельные попы бывает
Участвующие в войне против Украины россияне не нарушают библейскую заповедь «не убий», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству», — сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), выступая на Всемирном русском народном соборе. Он отметил, что тот, кто встает на защиту отечества, «сохраняя жизнь слабых и беззащитных», наоборот, — исполняет божьи заповеди. «Мы не вправе жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников», — подчеркнул патриарх.
По его словам, РПЦ использует понятие «справедливая война», которое основывается на изречении Иисуса Христа: «Взявшие меч — мечом погибнут». «Признавая греховную природу войны, Церковь позволяет своим чадам принимать участие в боевых действиях, если это продиктовано необходимостью защитить ближних и восстановить справедливость», — пояснил патриарх Кирилл. Он сослался на опыт Великой Отечественной войны, в ходе которой были «спасены целые народы». «Именно этот нравственный фундамент позволяет считать защиту Отечества священной войной, и неслучайно негласным гимном нашей армии, нашего народа стала песня "Священная война"», — заключил глава РПЦ.
Ранее патриарх Кирилл в своей книге «За Русь Святую: патриотизм и вера» призвал россиян, участвующих в войне против Украины, помнить о вечной жизни, которая гарантирована им в случае гибели на поле боя. Также он подчеркивал необходимость «мобилизовать» церковь вместе с военными и политическими силами России и молиться за президента РФ Владимира Путина. Самого главу государства патриарх называл «искренне верующим», «церковным» человеком, который «никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн».
Главпоп у них авторітет, його слово - закон
Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого Российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.
После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена.
d44
Повідомлень: 803
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:01
BeneFuckTor написав:
Шкода що від перестановки доданків сума не змінюється, і головний продовжує заямати свій стілець, хоча обіцяв піти разом.
Це просто як вже нашим спонсорам осточортіло, одразу сказали боком через шісток, не пішов, прийшлося підняти питання вже напряму, і тут знову цілий день не доходило.
Може ще дотиснуть і головного, щоб він нарешті прочитав чим відрізняється інституція влади від канцелярії президента.
виглядає на "рубання хвоста по частинах", хоча може бути і "полювання з прапорцями"
flyman
Повідомлень: 41614
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Профіль
1
3
Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:02
flyman написав:
виглядає на рубання хвоста по частинах
залізними копитами
fox767676
Повідомлень: 4837
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:04
fox767676 написав: flyman написав:
виглядає на рубання хвоста по частинах
залізними копитами
а що "чути цокіт копит"?
p.s.
я там вище дописав ще варіант
flyman
Повідомлень: 41614
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Профіль
1
3
Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:10
flyman написав: BeneFuckTor написав:
Шкода що від перестановки доданків сума не змінюється, і головний продовжує заямати свій стілець, хоча обіцяв піти разом.
Це просто як вже нашим спонсорам осточортіло, одразу сказали боком через шісток, не пішов, прийшлося підняти питання вже напряму, і тут знову цілий день не доходило.
Може ще дотиснуть і головного, щоб він нарешті прочитав чим відрізняється інституція влади від канцелярії президента.
виглядає на "рубання хвоста по частинах", хоча може бути і "полювання з прапорцями"
будуть одбирати все що нажите. Шлях на свободу для влади буде тільки з пустими кишенями.
Banderlog
Повідомлень: 4073
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
Профіль
2
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:37
Banderlog написав: flyman написав: BeneFuckTor написав:
Шкода що від перестановки доданків сума не змінюється, і головний продовжує заямати свій стілець, хоча обіцяв піти разом.
Це просто як вже нашим спонсорам осточортіло, одразу сказали боком через шісток, не пішов, прийшлося підняти питання вже напряму, і тут знову цілий день не доходило.
Може ще дотиснуть і головного, щоб він нарешті прочитав чим відрізняється інституція влади від канцелярії президента.
виглядає на "рубання хвоста по частинах", хоча може бути і "полювання з прапорцями"
будуть одбирати все що нажите. Шлях на свободу для влади буде тільки з пустими кишенями.
на мінзар
flyman
Повідомлень: 41614
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Профіль
1
3
Додано: П'ят 28 лис, 2025 20:49
andrijk777 написав:
Логіка дуже проста.
1.Якщо ми пропонуємо умови - то РФ очевидно говорить "Пішли на**й".
2.Якщо РФ пропонує умови - то ми очевидно говоримо "Пішли на**й".
3.Тому умови має пропонувати третя сторона. Інакше вічна війна
И тогда действительно появится точка соприкосновения - дружно скажем: "Пішли на**й"
Сибарит
Повідомлень: 9145
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6505 раз.
- Подякували: 21698 раз.
Профіль
135
82
38
2
