RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15990159911599215993
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 23:06

ідоли політиків

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:



ви ж обрали цю владу, тому так, треба довіряти. у бдь-якому разі не брехливим руським.

а Пороху держзрада висмоктана з одного місця. як й Червінському, й Кудрицькому - але бумеранг повертається.
не вважаю , тепер вже у відставку іти пізно. Він міг підписати мирну угоду обявити вибори і з нажитим піти в закат...
Я нікого не обирав , на вибори не ходжу, принципово вже 20 років.
А Шоколадного теж нічого доброго не жде. За механізми раньше треба було думати. Вслухайся в цю ніч.
Ти почуєш грюкіт залізних копит... безбожники будуть розтоптані.


ідоли падуть, спочатку рівня політиків, а потім і рівня ідей

думаєш замінять на якого Троцького-Робесп'єра?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41617
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:думаєш замінять на якого Троцького-Робесп'єра?

Непереможне Сонечко буде світити і вдень і вночі
Розпочинаю на AI робити контент присвячений зв'язку божим дивом врятованого Дмитра Іоанича з солярними культами античності
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4840
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 23:16

  budivelnik написав:
  Schmit написав:
  budivelnik написав:[В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осіб
Зараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб..
Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ?
Логіка каже - цифра посередині між 80 000 і 600 000

Ні, логіка каже, що якщо у тексті обмеження немає, то його немає і нічого вигадувати не потрібно. Взагалі навіщо притягувати сюди Стамбул, якщо мова йшла про порівняння лише двох планів Трампа від 2025 року: квітневого з 7 пунктів, та останнього з 28-и?
Починати зсередини -це якось по дебільному
Перші перемовини ( про які ми хоч якось були ознайомлені) - були в Стамбулі відразу після нападу...
Всі інші відбувались після Стамбулу( в Тому числі Анкорідж і женева)
Я беру перші і порівнюю з останніми.
Виявляється в Стамбулі у нас були НАЙГІРШІ умови в порівнянні що з Анкоріджем, що з Женевою
Після цього , я використовую математичне правило по якому через ТРИ точки можна провести графік...
Я його проводжу використовуючи і зливи про переговори між 2022 і 2025 роками.
І в мене виходить , що москалі постійно ЗМЕНШУЮТЬ свої апетити.

Квазіунофантазія.
Додай ще мінські домовленості і тоді виводь стамбульські домовленості, як середню точку. Ти що не розумієш, яку маячно пишеш, замість того, щоб просто порівняти два приведені тексти - 7 і 28 пунктів.
Schmit
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 23:52

  d44 написав:
  ЛАД написав:УПЦ не благословляет.
А отдельные попы бывает

Участвующие в войне против Украины россияне не нарушают библейскую заповедь «не убий», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству», — сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), выступая на Всемирном русском народном соборе. Он отметил, что тот, кто встает на защиту отечества, «сохраняя жизнь слабых и беззащитных», наоборот, — исполняет божьи заповеди. «Мы не вправе жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников», — подчеркнул патриарх.

По его словам, РПЦ использует понятие «справедливая война», которое основывается на изречении Иисуса Христа: «Взявшие меч — мечом погибнут». «Признавая греховную природу войны, Церковь позволяет своим чадам принимать участие в боевых действиях, если это продиктовано необходимостью защитить ближних и восстановить справедливость», — пояснил патриарх Кирилл. Он сослался на опыт Великой Отечественной войны, в ходе которой были «спасены целые народы». «Именно этот нравственный фундамент позволяет считать защиту Отечества священной войной, и неслучайно негласным гимном нашей армии, нашего народа стала песня "Священная война"», — заключил глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл в своей книге «За Русь Святую: патриотизм и вера» призвал россиян, участвующих в войне против Украины, помнить о вечной жизни, которая гарантирована им в случае гибели на поле боя. Также он подчеркивал необходимость «мобилизовать» церковь вместе с военными и политическими силами России и молиться за президента РФ Владимира Путина. Самого главу государства патриарх называл «искренне верующим», «церковным» человеком, который «никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн».

Главпоп у них авторітет, його слово - закон :)
Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого Российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.

После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена.

Насколько понимаю, вторая цитата это не главпопа.
Не особо осведомлён во внутренних порядках церкви. Никогда этим не интересовался. Интересовался больше историей и идейной стороной религии.
По-моему, авторитет патриарха РПЦ не идёт ни в какое сравнение с авторитетом Папы Римского и его слово не настолько является законом для верующих. Насколько знаю, формально это даже не пожизненная должность.
Томос для рядовых верующих, по-моему, глубоко до лампочки. И они не обращают на него особого внимания. Не надо смешивать церковь и государство. Если это делает Кирилл, то не значит, что так должно быть. И для рядового верующего эта проповедь Кирилла ни о чём. Прихожане РПЦ воюют против агрессора не хуже других. Banderlog хороший пример. Верующие не слушают в церкви проповеди Кирилла, а слушают своего приходского священника. Вот если он будет читать проповеди, призывающие к переходу на сторону врага и войне против Украины, его и надо наказывать. УПЦ как организация такое не проповедует. И заявила о своей самостоятельности. Для церкви как организации. возможно. томос важен. И то не знаю, насколько. ПЦУ многие годы существовала без томоса.
Это так же, как с языком. Русскоязычные воюют не хуже украиноязычных и уверен, что на передовой об этом никто не задумывается. В отличие от диванных патриотов на нашем форуме.
А первая ваша цитата подтверждает то, что давно известно - любую идею, даже самую хорошую, можно извратить до неузнаваемости.
Это так, вкратце
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37723
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 00:10

  ЛАД написав:Насколько понимаю, вторая цитата это не главпопа.

РПЦ: "СВО" - священна війна проти західного сатанізму. Вся Україна має бути зоною впливу РФ
Російська православна церква офіційно проголосила російську агресію в Україні етапом боротьби росіян проти охопленого сатанізмом Заходу. До зони впливу РФ в РПЦ мріють включити всі пострадянські території та "всіх східних слов’ян".

Відповідний документ під назвою "наказ" ухвалив Всесвітній російський народний собор "Теперішнє та майбутнє російського миру", що відбувся 27 березня в храмі Христа Спасителя у Москві. На заході головував очільник РПЦ патріарх Кирило

Наводимо мовою оригіналу кілька цитат із цього документу.
"Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого Российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.

После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена", - вважають в РПЦ.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10708
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15990159911599215993
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 161665
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 357896
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1050645
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6847)
28.11.2025 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.