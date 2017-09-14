Додано: П'ят 28 лис, 2025 23:52

d44 написав: ЛАД написав: УПЦ не благословляет.

А отдельные попы бывает

Участвующие в войне против Украины россияне не нарушают библейскую заповедь «не убий», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству», — сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), выступая на Всемирном русском народном соборе. Он отметил, что тот, кто встает на защиту отечества, «сохраняя жизнь слабых и беззащитных», наоборот, — исполняет божьи заповеди. «Мы не вправе жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников», — подчеркнул патриарх.



По его словам, РПЦ использует понятие «справедливая война», которое основывается на изречении Иисуса Христа: «Взявшие меч — мечом погибнут». «Признавая греховную природу войны, Церковь позволяет своим чадам принимать участие в боевых действиях, если это продиктовано необходимостью защитить ближних и восстановить справедливость», — пояснил патриарх Кирилл. Он сослался на опыт Великой Отечественной войны, в ходе которой были «спасены целые народы». «Именно этот нравственный фундамент позволяет считать защиту Отечества священной войной, и неслучайно негласным гимном нашей армии, нашего народа стала песня "Священная война"», — заключил глава РПЦ.



Ранее патриарх Кирилл в своей книге «За Русь Святую: патриотизм и вера» призвал россиян, участвующих в войне против Украины, помнить о вечной жизни, которая гарантирована им в случае гибели на поле боя. Также он подчеркивал необходимость «мобилизовать» церковь вместе с военными и политическими силами России и молиться за президента РФ Владимира Путина. Самого главу государства патриарх называл «искренне верующим», «церковным» человеком, который «никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн».

Главпоп у них авторітет, його слово - закон

Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого Российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.



После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена. Главпоп у них авторітет, його слово - закон

Насколько понимаю, вторая цитата это не главпопа.Не особо осведомлён во внутренних порядках церкви. Никогда этим не интересовался. Интересовался больше историей и идейной стороной религии.По-моему, авторитет патриарха РПЦ не идёт ни в какое сравнение с авторитетом Папы Римского и его слово не настолько является законом для верующих. Насколько знаю, формально это даже не пожизненная должность.Томос для рядовых верующих, по-моему, глубоко до лампочки. И они не обращают на него особого внимания. Не надо смешивать церковь и государство. Если это делает Кирилл, то не значит, что так должно быть. И для рядового верующего эта проповедь Кирилла ни о чём. Прихожане РПЦ воюют против агрессора не хуже других.хороший пример. Верующие не слушают в церкви проповеди Кирилла, а слушают своего приходского священника. Вот если он будет читать проповеди, призывающие к переходу на сторону врага и войне против Украины, его и надо наказывать. УПЦ как организация такое не проповедует. И заявила о своей самостоятельности. Для церкви как организации. возможно. томос важен. И то не знаю, насколько. ПЦУ многие годы существовала без томоса.Это так же, как с языком. Русскоязычные воюют не хуже украиноязычных и уверен, что на передовой об этом никто не задумывается. В отличие от диванных патриотов на нашем форуме.А первая ваша цитата подтверждает то, что давно известно - любую идею, даже самую хорошую, можно извратить до неузнаваемости.Это так, вкратце