ви ж обрали цю владу, тому так, треба довіряти. у бдь-якому разі не брехливим руським.
а Пороху держзрада висмоктана з одного місця. як й Червінському, й Кудрицькому - але бумеранг повертається.
не вважаю , тепер вже у відставку іти пізно. Він міг підписати мирну угоду обявити вибори і з нажитим піти в закат... Я нікого не обирав , на вибори не ходжу, принципово вже 20 років. А Шоколадного теж нічого доброго не жде. За механізми раньше треба було думати. Вслухайся в цю ніч. Ти почуєш грюкіт залізних копит... безбожники будуть розтоптані.
ідоли падуть, спочатку рівня політиків, а потім і рівня ідей
budivelnik написав:[В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осіб Зараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб.. Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ? Логіка каже - цифра посередині між 80 000 і 600 000
Ні, логіка каже, що якщо у тексті обмеження немає, то його немає і нічого вигадувати не потрібно. Взагалі навіщо притягувати сюди Стамбул, якщо мова йшла про порівняння лише двох планів Трампа від 2025 року: квітневого з 7 пунктів, та останнього з 28-и?
Починати зсередини -це якось по дебільному Перші перемовини ( про які ми хоч якось були ознайомлені) - були в Стамбулі відразу після нападу... Всі інші відбувались після Стамбулу( в Тому числі Анкорідж і женева) Я беру перші і порівнюю з останніми. Виявляється в Стамбулі у нас були НАЙГІРШІ умови в порівнянні що з Анкоріджем, що з Женевою Після цього , я використовую математичне правило по якому через ТРИ точки можна провести графік... Я його проводжу використовуючи і зливи про переговори між 2022 і 2025 роками. І в мене виходить , що москалі постійно ЗМЕНШУЮТЬ свої апетити.
Квазіунофантазія. Додай ще мінські домовленості і тоді виводь стамбульські домовленості, як середню точку. Ти що не розумієш, яку маячно пишеш, замість того, щоб просто порівняти два приведені тексти - 7 і 28 пунктів.
ЛАД написав:УПЦ не благословляет. А отдельные попы бывает
Участвующие в войне против Украины россияне не нарушают библейскую заповедь «не убий», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству», — сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), выступая на Всемирном русском народном соборе. Он отметил, что тот, кто встает на защиту отечества, «сохраняя жизнь слабых и беззащитных», наоборот, — исполняет божьи заповеди. «Мы не вправе жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников», — подчеркнул патриарх.
По его словам, РПЦ использует понятие «справедливая война», которое основывается на изречении Иисуса Христа: «Взявшие меч — мечом погибнут». «Признавая греховную природу войны, Церковь позволяет своим чадам принимать участие в боевых действиях, если это продиктовано необходимостью защитить ближних и восстановить справедливость», — пояснил патриарх Кирилл. Он сослался на опыт Великой Отечественной войны, в ходе которой были «спасены целые народы». «Именно этот нравственный фундамент позволяет считать защиту Отечества священной войной, и неслучайно негласным гимном нашей армии, нашего народа стала песня "Священная война"», — заключил глава РПЦ.
Ранее патриарх Кирилл в своей книге «За Русь Святую: патриотизм и вера» призвал россиян, участвующих в войне против Украины, помнить о вечной жизни, которая гарантирована им в случае гибели на поле боя. Также он подчеркивал необходимость «мобилизовать» церковь вместе с военными и политическими силами России и молиться за президента РФ Владимира Путина. Самого главу государства патриарх называл «искренне верующим», «церковным» человеком, который «никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн».
Главпоп у них авторітет, його слово - закон
Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого Российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.
После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена.
Насколько понимаю, вторая цитата это не главпопа. Не особо осведомлён во внутренних порядках церкви. Никогда этим не интересовался. Интересовался больше историей и идейной стороной религии. По-моему, авторитет патриарха РПЦ не идёт ни в какое сравнение с авторитетом Папы Римского и его слово не настолько является законом для верующих. Насколько знаю, формально это даже не пожизненная должность. Томос для рядовых верующих, по-моему, глубоко до лампочки. И они не обращают на него особого внимания. Не надо смешивать церковь и государство. Если это делает Кирилл, то не значит, что так должно быть. И для рядового верующего эта проповедь Кирилла ни о чём. Прихожане РПЦ воюют против агрессора не хуже других. Banderlog хороший пример. Верующие не слушают в церкви проповеди Кирилла, а слушают своего приходского священника. Вот если он будет читать проповеди, призывающие к переходу на сторону врага и войне против Украины, его и надо наказывать. УПЦ как организация такое не проповедует. И заявила о своей самостоятельности. Для церкви как организации. возможно. томос важен. И то не знаю, насколько. ПЦУ многие годы существовала без томоса. Это так же, как с языком. Русскоязычные воюют не хуже украиноязычных и уверен, что на передовой об этом никто не задумывается. В отличие от диванных патриотов на нашем форуме. А первая ваша цитата подтверждает то, что давно известно - любую идею, даже самую хорошую, можно извратить до неузнаваемости. Это так, вкратце.
Хватит уже делить Украину. 35 лет только этим и занимаемся. Восток- Запад, русско- украиноязычные. Порошенко нашёл новое - ПЦУ-УПЦ. Меньше бы дурью маялись, лучше было бы. А мы стране толку дать не можем, только внутренних врагов ищем. До сих пор не усвоили, что этим занимаются правители в своих целях, чтобы отвлечь народное недовольство от себя и направить его на кого-то другого. Divide et impera - очень старый принцип. К сожалению, срабатывает до сих пор.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 29 лис, 2025 00:29, всього редагувалось 1 раз.
Російська православна церква офіційно проголосила російську агресію в Україні етапом боротьби росіян проти охопленого сатанізмом Заходу. До зони впливу РФ в РПЦ мріють включити всі пострадянські території та "всіх східних слов’ян".
Відповідний документ під назвою "наказ" ухвалив Всесвітній російський народний собор "Теперішнє та майбутнє російського миру", що відбувся 27 березня в храмі Христа Спасителя у Москві. На заході головував очільник РПЦ патріарх Кирило
Наводимо мовою оригіналу кілька цитат із цього документу. "Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого Российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию "Удерживающего", защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.
После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена", - вважають в РПЦ.
ЛАД написав:budivelnik Подивимось. Поки що російські гроші нам не дали, хоча ви раділи ще з місяць тому.
а ви схоже радієте, що нам ці гроші не далі... бо у вас напоготові купа пояснень, чому не можна стягати гроші з тих, хто задіяв шкоду, на користь тих, хто постраждав. при аварії наприклад, аж бігом
Опять прорезается ИРПпИ? Вы добьётесь, что скоро вас будут посылать прямым текстом. Я этими деньгами распорядиться никак не могу. Пояснення нахожу не я, а Европа. И пока что успешно находит именно пояснення. Деньги находятся значительно хуже.
P.s. Я немного дописал предыдущий пост, посмотрите. Может, поумнеете, хотя вряд ли.
ЛАД написав:.......... А от вас я хотел услышать ваше личное мнение, а не решение влади. Понятно, что решение влади лично от вас или от меня зависеть не будет.
знову "не бачу" - а як ви побачите, коли самі регулярно мене оббріхуєте?
з приводу рішення влади. поясню - ми не бачимо повної картини. якщо все погано - треба погоджуватися. є ресурси - ведемо перемовини. на мій погляд ресурси ще є. й ми бачимо, що це не остатточні вимоги - руські, чим більше поступаєшся, тим більше хочуть
личное мнение вы так и не высказали. Ситуация не очень понятное, боитесь отклониться от генеральной линии?
що маячня, що недоумок - приблизно одне й теж. а "на ти" - це взагалі якийсь снобизм, в інеті надо бути простіше. тому ЛАД залишимося при своїх - у вас "брєд", в мене - "ти"
Объясняю для непонятливых. "Бред" - это о конкретном высказывании, а "недоумок" -это характеристика человека. Оскорбительная характеристика. Для инета кто-то установил другие правила вежливости? Не вы ли?
Забавно наблюдать ужа на сковородке. Продолжайте и дальше "знищувати російську ядерну зброю". Надеюсь, американцы не читают наш форум. То-то посмеялись бы. И сказали бы: "Как мы могли поддерживать таких умников?"
Вы довольно долго были у меня в чс. Похоже, пора восстанавливать, вы уже максимально приблизились к песикоту.
ЛАД написав:budivelnik Подивимось. Поки що російські гроші нам не дали, хоча ви раділи ще з місяць тому.
1 Що таке радів? Я висловлював свою думку 2 Покажіть но мені цитату де я казав що нам заплатять репарації ПІД ЧАС Бойвих дій. 3 З іншого боку США відмовилось надавати допомогу... і відразу ЄС ці суми перекрили. Нагадаю ЄС і США за 4 роки дали допомоги мінімум на 200 млрд...
1. Вы с радостью сообщали, что Норвегия решила выделить деньги из своего фонда для гарантирования рисков Бельгии по вопросу выделения нам репарационного кредита. Высказывали в опровержение моих сомнений в том, что эти деньги нам вот-вот выдадут. Буквально через несколько дней оказалось, что Норвегия не приняла такое решение, а деньги нам не выделили до сих пор. И перспективы пока что туманные. 2. ЕС пока что не особо перекрыла те суммы, которые выделяли США. Пока что мы как-то выходим из положения, но если вы помните, пришлось пересматривать бюджет. чтобы были деньги на выплаты военным. И сейчас говорят, что денег у нас хватит ещё на несколько месяцев (не пишу цифру, т.к. точно не помню). А Европа, видимо, не может найти нужные суммы, иначе не поднимали бы вопрос о репарационном кредите за счёт арестованных росс. средств.
Що заважає забрати в агресора те що він не контролює?
Это вопрос не ко мне. Почитайте, как объясняет это Европа. Хотя и здесь уже не раз писали. Но, возможно, вы не доверяете объяснениям на форуме.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 29 лис, 2025 01:57, всього редагувалось 1 раз.