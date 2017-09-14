|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 29 лис, 2025 01:37
Shaman написав:
........
Голодомор устроили не марсиане. Среди коммунистов была большая доля украинцев.
ви написали
ЛАД написав:
И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе.
чому не може існувати наша держава з населенням 15-20 млн? бо вам так хочеться? ваш вислів взято зі стелі. як ви кажете - "брєд"...
Вы решили пробивать дно?
Я мог бы объяснять подробно, но не буду.
Хватит одного. Если бы на 24.02.2022 у нас было бы 15-20 млн., сколько времени продлилась бы война?
Да, наверное, подольше, чем у грузин, у них людей было ещё меньше. Но 4 года воевать точно не смогли бы.
Додано: Суб 29 лис, 2025 01:49
budivelnik написав:
ЛАД написав:
И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе.
Беремо список країн Європи і дивимось ,
яка з них має менше 40 осіб/км що відповідає 20 млн на 500 000 км2
......
Как это вы не вспомнили любимый аргумент - Канаду.
Где низкая плотность населения - всего 4,4 чел./км².
Вот только всё время забываете, что на большей части территории там просто почти никто не живёт. Климат как-то не подходит.
В Швеции, Норвегии, Финляндии ситуация примерно такая же.
Подробнее писать не буду. Лень.
