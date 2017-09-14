Додано: Суб 29 лис, 2025 08:02

ЛАД написав: Shaman написав: ........ ........

Голодомор устроили не марсиане. Среди коммунистов была большая доля украинцев.

ЛАД написав: И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе.

чому не може існувати наша держава з населенням 15-20 млн? бо вам так хочеться? ваш вислів взято зі стелі. як ви кажете - "брєд"...

Вы решили пробивать дно?

Я мог бы объяснять подробно, но не буду.

Хватит одного. Если бы на 24.02.2022 у нас было бы 15-20 млн., сколько времени продлилась бы война?

Я мог бы объяснять подробно, но не буду.

Хватит одного. Если бы на 24.02.2022 у нас было бы 15-20 млн., сколько времени продлилась бы война?

Да, наверное, подольше, чем у грузин, у них людей было ещё меньше. Но 4 года воевать точно не смогли бы.

ще допишіть, а серед керівництва - євреїв. й вже майже знайшли винних.вже відчуваєте, що кількість загиблих українців з вини керівництва нацистської Германії співставна з кількістю загиблих з вини керівництва срср. як далі будете викручуватися?..оце головна фішка ЛАДа "мог бы объяснять подробно, но не буду." - вчиться інші демагоги, що писати за відсутністю аргументів. в мене вже таких "сливов" десяток напевне...й ховається за цим лише те, що НЕМАЄ розрахунку яке населення має мешкати на території. яка щільність норм, а яка мало. так 1-2 млн населення на таку країну - це мало. а так є Бангладеш з 200 млн населення, є Казахстан з 15 млн, а поруч Узбекистан з 30 млн. а є взагалі Монголія з 3 млн населення.якщо всі аргументи зводяться лише до війни з рашею, то вибачте а навіщо фантазувати. на початок війни було 40 млн. а ПІСЛЯ війни - Раша ж буде виконувати умови перемир'я? то буде скільки буде. буде значно більше 20 млн до речі, умовні 30 млн. а з логікою нападу, що ж тоді робити Данії, Бельгії, Чехії та навіть Польщі поруч з Німеччиною? але ж там не виникає таких питань.ви знаєте що несвідомо пропагуєте ЛАД своїми "брєдовими" дописами про кількість агресора? що як кольт по справжньому вирівняв людей, так й ядерна зброя тоді має вирівняти держави. якщо зараз світ задовольнить вимоги раші, то всі інші диктатори побачать - нападай, нічого за це не буде. й наступний крок Японії, Кореї, Тайваню, Німеччини, Туреччини, саудитів - а чого ми не можемо мати ядерної зброї, це нам для оборони - й підуть шляхом Ізраіля чи Пакістану.та В'єтнам довів свого часу китайцям, що кількість не дуже має значення. УПА воювало 10 років, з них 5 активно - це в повному оточенні, лише за допомогою місцевого населення.тому ЛАД, визнайте вже цей "брєд" з кількістю - чи далі будете викручуватися?бо накидати лише негатив про майбутнє України, щоб що?.. тишком нишком просувати свій головний "брєд" - треба домовитися з Рашею за будь-яких умов? отож...