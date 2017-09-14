Голодомор устроили не марсиане. Среди коммунистов была большая доля украинцев.
ЛАД написав:И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе.
чому не може існувати наша держава з населенням 15-20 млн? бо вам так хочеться? ваш вислів взято зі стелі. як ви кажете - "брєд"...
Вы решили пробивать дно? Я мог бы объяснять подробно, но не буду. Хватит одного. Если бы на 24.02.2022 у нас было бы 15-20 млн., сколько времени продлилась бы война? Да, наверное, подольше, чем у грузин, у них людей было ещё меньше. Но 4 года воевать точно не смогли бы.
Беремо список країн Європи і дивимось , яка з них має менше 40 осіб/км що відповідає 20 млн на 500 000 км2 ......
Как это вы не вспомнили любимый аргумент - Канаду. Где низкая плотность населения - всего 4,4 чел./км². Вот только всё время забываете, что на большей части территории там просто почти никто не живёт. Климат как-то не подходит. В Швеции, Норвегии, Финляндии ситуация примерно такая же. Подробнее писать не буду. Лень.
ЛАД написав:budivelnik Подивимось. Поки що російські гроші нам не дали, хоча ви раділи ще з місяць тому.
а ви схоже радієте, що нам ці гроші не далі... бо у вас напоготові купа пояснень, чому не можна стягати гроші з тих, хто задіяв шкоду, на користь тих, хто постраждав. при аварії наприклад, аж бігом
Опять прорезается ИРПпИ? Вы добьётесь, что скоро вас будут посылать прямым текстом. Я этими деньгами распорядиться никак не могу. Пояснення нахожу не я, а Европа. И пока что успешно находит именно пояснення. Деньги находятся значительно хуже.
P.s. Я немного дописал предыдущий пост, посмотрите. Может, поумнеете, хотя вряд ли.
знайшла. є думка, що Бельгія не хоче, бо сама отримує дохід з цих грошей. буває таке й в Європі
навіть до мого поточного стану вам "еще умнеть и умнеть"
ЛАД написав:.......... А от вас я хотел услышать ваше личное мнение, а не решение влади. Понятно, что решение влади лично от вас или от меня зависеть не будет.
знову "не бачу" - а як ви побачите, коли самі регулярно мене оббріхуєте?
з приводу рішення влади. поясню - ми не бачимо повної картини. якщо все погано - треба погоджуватися. є ресурси - ведемо перемовини. на мій погляд ресурси ще є. й ми бачимо, що це не остаточні вимоги - руські, чим більше поступаєшся, тим більше хочуть
личное мнение вы так и не высказали. Ситуация не очень понятное, боитесь отклониться от генеральной линии?
ще не зрозуміло - добре, ще розжую. вважаю, що треба проводити перемовини, й вимагати більш справедливих умов. але бачимо, що руські як тільки відчувають згоду, ВЖЕ збільшують вимоги. руські такі руські - а перемовин ще немає...
що маячня, що недоумок - приблизно одне й теж. а "на ти" - це взагалі якийсь снобизм, в інеті надо бути простіше. тому ЛАД залишимося при своїх - у вас "брєд", в мене - "ти"
Объясняю для непонятливых. "Бред" - это о конкретном высказывании, а "недоумок" -это характеристика человека. Оскорбительная характеристика. Для инета кто-то установил другие правила вежливости? Не вы ли?
але "брєд" по-ЛАДівськи - це я так сказав, але аргументувати не буду - "лень" (читаємо наступні повідомлення). й в цьому випадку це звичайне хамство добре ЛАД ви пишете суцільний радянський "брєд"
й балабол ЛАД - це лише характеристика. ваша заслугована. йдете на наступне звання - peace-door-ball
Забавно наблюдать ужа на сковородке. Продолжайте и дальше "знищувати російську ядерну зброю". Надеюсь, американцы не читают наш форум. То-то посмеялись бы. И сказали бы: "Как мы могли поддерживать таких умников?"
так де я писав про відсутність АПЛ в срср? помилились? а як щодо авіації - не в курсі? але так, накидайте далі свої вигадки
й балабол ЛАД - це лише характеристика. ваша заслугована. йдете на наступне звання - peace-door-ball
Вы довольно долго были у меня в чс. Похоже, пора восстанавливать, вы уже максимально приблизились к песикоту.
звісно, аргументи закінчилися, точніше їх й не було - ховайтесь за чс, що вам ще робити...
ще допишіть, а серед керівництва - євреїв. й вже майже знайшли винних.
вже відчуваєте, що кількість загиблих українців з вини керівництва нацистської Германії співставна з кількістю загиблих з вини керівництва срср. як далі будете викручуватися?..
Вы решили пробивать дно? Я мог бы объяснять подробно, но не буду. Хватит одного. Если бы на 24.02.2022 у нас было бы 15-20 млн., сколько времени продлилась бы война? Да, наверное, подольше, чем у грузин, у них людей было ещё меньше. Но 4 года воевать точно не смогли бы.
оце головна фішка ЛАДа "мог бы объяснять подробно, но не буду." - вчиться інші демагоги, що писати за відсутністю аргументів. в мене вже таких "сливов" десяток напевне...
й ховається за цим лише те, що НЕМАЄ розрахунку яке населення має мешкати на території. яка щільність норм, а яка мало. так 1-2 млн населення на таку країну - це мало. а так є Бангладеш з 200 млн населення, є Казахстан з 15 млн, а поруч Узбекистан з 30 млн. а є взагалі Монголія з 3 млн населення.
якщо всі аргументи зводяться лише до війни з рашею, то вибачте а навіщо фантазувати. на початок війни було 40 млн. а ПІСЛЯ війни - Раша ж буде виконувати умови перемир'я? то буде скільки буде. буде значно більше 20 млн до речі, умовні 30 млн. а з логікою нападу, що ж тоді робити Данії, Бельгії, Чехії та навіть Польщі поруч з Німеччиною? але ж там не виникає таких питань.
ви знаєте що несвідомо пропагуєте ЛАД своїми "брєдовими" дописами про кількість агресора? що як кольт по справжньому вирівняв людей, так й ядерна зброя тоді має вирівняти держави. якщо зараз світ задовольнить вимоги раші, то всі інші диктатори побачать - нападай, нічого за це не буде. й наступний крок Японії, Кореї, Тайваню, Німеччини, Туреччини, саудитів - а чого ми не можемо мати ядерної зброї, це нам для оборони - й підуть шляхом Ізраіля чи Пакістану.
та В'єтнам довів свого часу китайцям, що кількість не дуже має значення. УПА воювало 10 років, з них 5 активно - це в повному оточенні, лише за допомогою місцевого населення.
тому ЛАД, визнайте вже цей "брєд" з кількістю - чи далі будете викручуватися? бо накидати лише негатив про майбутнє України, щоб що?.. тишком нишком просувати свій головний "брєд" - треба домовитися з Рашею за будь-яких умов? отож...
ЛАД написав:... Хватит уже делить Украину. 35 лет только этим и занимаемся. Восток- Запад, русско- украиноязычные. Порошенко нашёл новое - ПЦУ-УПЦ. Меньше бы дурью маялись, лучше было бы. А мы стране толку дать не можем, только внутренних врагов ищем. До сих пор не усвоили, что этим занимаются правители в своих целях, чтобы отвлечь народное недовольство от себя и направить его на кого-то другого. Divide et impera - очень старый принцип. К сожалению, срабатывает до сих пор.
чергова порція фірмової маячні від ЛАДа. так а хто ділить країну? нагадати, хто вигадав поділ на сорти українців?
чому українська церква - це поділ? має бути лише руська РПЦ? дивно, що не згадали УГКЦ. всі церкви в Україні можуть комунікувати між собою в Україні, навіть свідки Єгови (хоча це не зовсім церква), окрім УПЦ МП. а що на ТОТ - тільки РПЦ? й протестантів тиснуть. але немає поділу - всі ходять "в ногу"
немає проблем, коли в людей багато варіантів, проблеми починаються коли щось визнається гідним, а щось забороняють. в нас зараз так, заборонені організації з центром керування в країні агресорі. зрозуміло, чому? з цитатою главпопа розібрались? це схоже взагалі офіційна позиція церкви...
й спитайте Бандерлога, чи важлива йому канонічність? здивуєтесь. й хоча свою канонічність РПЦ чекала теж сотню років, але це вже було давно. хоча відновлення РПЦ під час 2СВ під керівництвом НКВС - теж цікава, але історія. й саме неканонічність УПЦ КП свого часу відлякувала багатьох вірян. зараз ПЦУ канонічна, й все одно дехто з адекватних святих отців має зауваження - їх би я почитав/послухав - але поки не зустрічав.
до речі, якби в теорії РПЦ надала автокефалію УПЦ - оце став би цікавий експеримент. типу 2 канонічні церкви на одній території. моветон. але вихід все одно - об'єднання. й ще нюанс - якби УПЦ свого часу погодилась на об'єднання в ПЦУ, то враховуючи Статут ПЦУ - в них була б більшість. Онуфрій міг стати й главою ПЦУ. але щоб руські когось відпустили? ха, швидше Місяць впаде на Землю...
й ще раз - Томос - це лише факт визнання канонічності української церкви, яка існувала до цього. чого він так тригерить не українців? українці не мають права на власну церкву? й ці люди розповідають про сорти та поділ...
