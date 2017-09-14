Додано: Суб 29 лис, 2025 11:05

budivelnik написав: Якщо філія РПЦ УПЦ МП - визнана недієздатною і до неї вимога змінити назву, то як би до свободи совісті тут далеко.

Свобода совісті розповсюджується на ОФІЦІЙНО зареєстровані Державою релігійні організації..

Shaman написав: ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..

й якщо вірянин РПЦ - то так й кажи. ой, а РПЦ благословляє вбивства українців? й військових, й цивільних - теж свобода слова? ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..й якщо вірянин РПЦ - то так й кажи. ой, а РПЦ благословляє вбивства українців? й військових, й цивільних - теж свобода слова?

Свобода совісті - це право вірити у будь що, якщо твоя віра не вимагає в тебе протизаконних дій. У Австралії була історія, колу хлопець робив фото на документи в друшляку, стверджуючи що він вірить у летючого макаронного монстра і його релігія вимагає, щоб він так ходив. І йому зробили посвітчення водія з таким фото.А реєстрація - це вже про майнові права. Про земельну ділянку для культової споруди, про сплату, точніше неспрлату полдатків.Наразі УПЦ не тотожна РПЦ. Презумцію невинності війна не відміняли, як би зеленим клоунам того не хотілося.Як му*** ведете себе ви. Не просто му***, а ще й недалекоглядний.Порошенко свого часу добився томосу для ПЦУ. Це було ДЕРЖАВНИЦЬКЕ рішення, попри те, що робилося воно задля передвиборчої агітації. Воно дало можливість православним українцям, які не хотіли співіснувати в одній церкві з москалями, частково вийти з підпілля.Зеленський свого часу виріши пресанути УПЦ. Це було АНТИДЕРЖАВНИЦЬКЕ рішення і за своєю суттю і за своїми причинами.Причини - Зеленському потрібно було отримати оплески найтупішої частини партіотичного крила народу і заодно відволікти суспільну увагі від діяльності Єрмака, Татарова, Рєзнікова і компанії. Це йому вдалося.Наслідки - було посилено ще одне джерело розбрату в суспільстві, в ПЦУ створилася ілюзія, що вдасться дотиснути УПЦ силою, замість якісних переговорів, в РФ зявилася ще один привіт апелювати до Європи про фашистський режим в Україні.Я не заперечую, що в УПЦ є явно проросійське крило. Але відверто проросійських треба було посадити, менш проросійських - штрафувати, і те болото би потрохи пересихало. Але це не дії рівня президента. Тому Зелений клоун вирішив гучно розрубати гордіїів вузол.Вангую що наслідок: УПЦ існуватиме як проросійська сила набагато довше, ніж існувала б, якби зелені клоуни туди не пхалися.P.S. Мій пост вище, про вакансії. Він актуальний. Флер шось ні чоловіка ні сина не віддає, Пісікот морозиться, шаман з будівельником теж...