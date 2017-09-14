Это еще ладно - там последняя шутка - вообще "огонь"
Мене зганьбили, і мою гідність не захистили
Вот именно: “скільки можна торочити одне і те саме?“ вопрос не в погодылы/не погодылы, а в том что зеля отказал Трампу в переговорах. Вот тут - крапка.
Ну шо тут скажеш. Дурак. А міг давно підписати контракт і спокійно служити...
А контракт прямо со всеми подписывают - даже с инсультниками/диабетиками 58а+? - а то я не слежу за темой...
В мене у взводі є вакансії водія(хамві або L200), помічника пілота, споряджаючого БК. Якщо в людини не група інвадідності, яка прям дуже сильно обмежує його працездатність, то можна подаватися, в тому числі й пенсіонерам.
Є гарантія, що не спишуть в піхоту.
Якщо брати вакансії по полку, то там взагалі купа всього: пайщики, оператори ПК, інженери, водії ваентажівок, автобусів, кранів, екскаваторів, слюсарі. Служба в крамі, ніяких виїздів на позиції.
Всім привіт! Скучив за форумом, але немає часу заходити що в нас нового?
З моїх новин:
Після приїзду в частину я подав рапорт на звільнення по догляду за батьком, якщо буде час та Ваша зацікавленість розповім більше деталей, але згорнуто...
Перше, що незвично для більшості військових, моє керівництво допомогло виправити рапорт до вигляду відповідного до військових стандартів.
Друге, після того як перший рапорт десь загубився, комдив власноруч підписав у вищого керівництва щоб не загубили ще раз.
трете, після підпису командирами та керівництвом частини на посаді з'явився юрист якому все вийшло не до вподоби, в тому числі перелік наданих підтверджуючих документів. Йому знадобились свідоцтво смерті батьків мого батька які в теорії могли б його доглядати, нагадую, батьку зараз 84! Також юрист написав рапорт в ТЦК з метою перевірки родинних зв'язків та уточнення, хто має доглядати мого батька.
Головний прикол - комісія ТЦК склала акт що мого батька враховуючи сестру в германії маю доглядати, я!!! Це те саме тцк яке місяць тому мене з тиском 200 відвезло до військової частини!!!
Четверте, за ці два місяці, моє керівництво подало мене на чергове звання та зараз я вже отримав старшого лейтенанта.
П'яте, по інформації з корпуса вони підтверджують моє право на звільнення та готують відповідний наказ.
ось такі справи....
Дякую за увагу, було цікаво чи вспоминають тут мене, та інший форумчан що служать або давно не були на форумі.
До речі, мій син також тиждень тому отримав звання старшого лейтенанта!
Всім гарних вихідних!
Підтверждую, часто не вістачає будь якого водія, або просто чергового який не буде робити важкої роботи!
Вимога просто не бути алкозалежним іноді чи то не єдина, є дуже нескладні задачі.
Свобода совісті - це право вірити у будь що, якщо твоя віра не вимагає в тебе протизаконних дій. У Австралії була історія, колу хлопець робив фото на документи в друшляку, стверджуючи що він вірить у летючого макаронного монстра і його релігія вимагає, щоб він так ходив. І йому зробили посвітчення водія з таким фото.
А реєстрація - це вже про майнові права. Про земельну ділянку для культової споруди, про сплату, точніше неспрлату полдатків.
Наразі УПЦ не тотожна РПЦ. Презумцію невинності війна не відміняли, як би зеленим клоунам того не хотілося.
Як му*** ведете себе ви. Не просто му***, а ще й недалекоглядний.
Порошенко свого часу добився томосу для ПЦУ. Це було ДЕРЖАВНИЦЬКЕ рішення, попри те, що робилося воно задля передвиборчої агітації. Воно дало можливість православним українцям, які не хотіли співіснувати в одній церкві з москалями, частково вийти з підпілля.
Зеленський свого часу виріши пресанути УПЦ. Це було АНТИДЕРЖАВНИЦЬКЕ рішення і за своєю суттю і за своїми причинами.
Причини - Зеленському потрібно було отримати оплески найтупішої частини партіотичного крила народу і заодно відволікти суспільну увагі від діяльності Єрмака, Татарова, Рєзнікова і компанії. Це йому вдалося.
Наслідки - було посилено ще одне джерело розбрату в суспільстві, в ПЦУ створилася ілюзія, що вдасться дотиснути УПЦ силою, замість якісних переговорів, в РФ зявилася ще один привіт апелювати до Європи про фашистський режим в Україні.
Я не заперечую, що в УПЦ є явно проросійське крило. Але відверто проросійських треба було посадити, менш проросійських - штрафувати, і те болото би потрохи пересихало. Але це не дії рівня президента. Тому Зелений клоун вирішив гучно розрубати гордіїів вузол.
Вангую що наслідок: УПЦ існуватиме як проросійська сила набагато довше, ніж існувала б, якби зелені клоуни туди не пхалися.
P.S. Мій пост вище, про вакансії. Він актуальний. Флер шось ні чоловіка ні сина не віддає, Пісікот морозиться, шаман з будівельником теж...
Ну, супер, что и такие места еще остались. Но вы маленькую деталь проглядели - человеку до вас через блокпосты всей Родины пробраться нужно было бы...
