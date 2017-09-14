Никто не может точно предсказать, когда закончится война в Украине, поскольку это зависит от множества факторов: военных успехов, экономического истощения сторон, дипломатических усилий и позиции ключевых игроков, таких как США, ЕС, Россия и Украина. На основе анализа текущих прогнозов экспертов, аналитиков и официальных источников (на ноябрь 2025 года) можно выделить несколько сценариев. Я опираюсь на данные из международных организаций, СМИ и экспертных оценок, чтобы представить сбалансированную картину.



### Основные сценарии окончания войны

Прогнозы варьируются от оптимистичных (завершение в 2025 году) до пессимистичных (продление до 2026–2027 годов или дольше). Вот ключевые варианты:



| Сценарий | Вероятность (по экспертам) | Описание | Ключевые факторы | Источники |



| **Оптимистичный: Завершение в конце 2025 года** | Средняя (около 30–40%) | Перемирие или переговоры под эгидой США (Трамп) приведут к замораживанию конфликта. Россия удержит оккупированные территории (Донбасс, Крым), Украина получит гарантии безопасности без НАТО. | Усталость сторон, давление Трампа, экономический кризис в России (инфляция >9%, ставки 23%). Украина: дефицит боеприпасов и войск. | IMF (базовый сценарий: конец в Q4 2025); НАТО (Рютте: "до конца 2025"); BBC, Newsweek; X-посты (Буданов: "окно в феврале 2025"). |





| **Реалистичный: Продление до середины–конца 2026 года** | Высокая (50–60%) | Война attrition (истощение) продолжается: Россия продвигается в Донецке, но без прорыва. Переговоры срываются, возможны локальные перемирия. | Снижение западной помощи (США фокусируются на Китае); мобилизация в РФ (40% бюджета на оборону); украинские потери (до 1 млн убитых/раненых). | GLOBSEC (31% вероятность затяжной войны за 2025); IMF (пессимистичный: середина 2026); CSIS, Jamestown; X (голова Николаевской ОВА: 2–12 месяцев). |





| **Пессимистичный: Замороженный конфликт или эскалация за 2026 год** | Низкая–средняя (20–30%) | Нет мира: Россия оккупирует 20–25% территории, Украина теряет Киев как "крепость". Возможна эскалация (удары по инфраструктуре). | Отказ Путина от компромиссов; раскол Запада (ЕС vs США); ядерные угрозы РФ. | WSJ (Трофимов: "годы или крах одной стороны"); The Times ("Киев не продержится до весны"); X (экономисты: РФ не выдержит до 2027). |





| **Радикальный: Быстрое завершение (1–3 месяца)** | Низкая (10–20%) | Трамп навязывает сделку: Украина капитулирует в обмен на инвестиции ($300 млрд от США). Россия выходит из части территорий. | Личные переговоры Трамп–Путин; бизнес-дипломатия (SpaceX, энергия). | Daily Mail, X (Witkoff: 6-я встреча с Путиным); Zelensky (план "Победа" до 2025). |



Ключевые аргументы за и против быстрого окончания

- **За конец в 2025**: Трамп (с января 2025) обещает "24 часа" на сделку, но реально — давление на Зеленского (Yermak уволен из-за коррупции, NABU-рейды как сигнал от США). Россия: 1 млн потерь, зависимость от КНДР/Китая. Украина: успехи дронов, но истощение (CSIS: 180 тыс. потерь РФ за 510 км²). ЕС: Орбан/Таяни — "мир в 2025". На X: Буданов видит "окно" в феврале, если Трамп вмешается.





- **Против**: Путин отвергает перемирия без "деназификации" (CNN). Зеленский: "Нет переговоров без цены для РФ". Экономика: Украина — до Q1 2026 (The Economist), РФ — резервы иссякнут к 2027 (Lowy Institute). На X: "Война не закончится — она заморозится" (МВФ, опросы).



Что дальше?

- **Дипломатия**: Трамп фокусируется на экономике (инвестиции в Арктику/реконструкцию), а не идеологии. Встречи Witkoff–Путин (6-я в ноябре 2025) — ключ. ЕС боится: мир = разоблачение коррупции (€100+ млрд).





- **Риски**: Эскалация (Oreshnik по ЕС? — угрозы Соловая). Россия: 2000+ дронов/салво к осени 2025 (CSIS). Украина: контратаки, но без F-16/ATACMS — стагнация.

- **Глобальный контекст**: Конец войны ослабит РФ–КНДР/Иран, но усилит фокус на Тайване (Trump). Для Украины: восстановление (5% рост ВВП, Всемирный банк).



Мир возможен, если Запад объединится за справедливый план (гарантии, без капитуляции).