RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15994159951599615997>
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 11:14

просте рішення

  Slon_Nosov написав:
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:А контракт прямо со всеми подписывают - даже с инсультниками/диабетиками 58а+? - а то я не слежу за темой...

В мене у взводі є вакансії водія(хамві або L200), помічника пілота, споряджаючого БК. Якщо в людини не група інвадідності, яка прям дуже сильно обмежує його працездатність, то можна подаватися, в тому числі й пенсіонерам.
Є гарантія, що не спишуть в піхоту.
Якщо брати вакансії по полку, то там взагалі купа всього: пайщики, оператори ПК, інженери, водії ваентажівок, автобусів, кранів, екскаваторів, слюсарі. Служба в крамі, ніяких виїздів на позиції.


Підтверждую, часто не вістачає будь якого водія, або просто чергового який не буде робити важкої роботи!
Вимога просто не бути алкозалежним іноді чи то не єдина, є дуже нескладні задачі.

https://www.facebook.com/share/1DJA1SPYrx/

якщо все так непогано, чому не проводять PR компанії, а ловлять кого попало?
Здавалось би, ось воно просте рішення.
А ще ж повно поізноізнівшихся з нетимвосом.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 лис, 2025 11:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41623
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 11:21

  _hunter написав:Ну, супер, что и такие места еще остались. Но вы маленькую деталь проглядели - человеку до вас через блокпосты всей Родины пробраться нужно было бы...

Ви тільки скажіть, наш рекрутер зустріне вас на кордоні і провезе через всі блокпости до нашого ТЦК, проведе за ручку через ВЛК і супроводить на навчальний центр
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:якщо все так непогано, чому не проводять PR компанії, а ловлять кого попало?
Здавалось би, ось воно просте рішення.

Ходіть до нас, вакансії рекрутерів теж є. Покажете клас.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 11:24

  sashaqbl написав:
  flyman написав:якщо все так непогано, чому не проводять PR компанії, а ловлять кого попало?
Здавалось би, ось воно просте рішення.

Ходіть до нас, вакансії рекрутерів теж є. Покажете клас.

https://forum.finance.ua/topic253172.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41623
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 11:47

  Бетон написав:Війна це апріорі каліцтва і смерті. Не віриш?
Сходи потім розкажеш, математик уев

ти з цією позицією йди до руських - це ж вони почали та продовжують війну... спробуй їм це пояснити...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10718
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 11:48

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну, супер, что и такие места еще остались. Но вы маленькую деталь проглядели - человеку до вас через блокпосты всей Родины пробраться нужно было бы...

Ви тільки скажіть, наш рекрутер зустріне вас на кордоні і провезе через всі блокпости до нашого ТЦК, проведе за ручку через ВЛК і супроводить на навчальний центр

Спасибо за заботу, но на меня не расчитывайте...
Но да - я тоже присоединяюсь к вопросу flyman выше: если у вас такая жесткая нехватка раб-силы - с тцкшниками не пробовали договариваться что бы они сначала к вам народ везли, а уже потом в окопы? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11052
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 11:49

  Shaman написав:
  Бетон написав:Війна це апріорі каліцтва і смерті. Не віриш?
Сходи потім розкажеш, математик уев

...... спробуй їм це пояснити...

Вчера уже писали: тем же грузинам это впаривай, беларусам...
_hunter
 
Повідомлень: 11052
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 11:51

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Війна це апріорі каліцтва і смерті. Не віриш?
Сходи потім розкажеш, математик уев

...... спробуй їм це пояснити...

Вчера уже писали: тем же грузинам это впаривай, беларусам...

тобто жертви мають щось робити - а агресор - то таке, природне. ти вже дійсно скинув маску, СВОлодя. може вже час на довічне?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10718
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 11:51

Никто не может точно предсказать, когда закончится война в Украине, поскольку это зависит от множества факторов: военных успехов, экономического истощения сторон, дипломатических усилий и позиции ключевых игроков, таких как США, ЕС, Россия и Украина. На основе анализа текущих прогнозов экспертов, аналитиков и официальных источников (на ноябрь 2025 года) можно выделить несколько сценариев. Я опираюсь на данные из международных организаций, СМИ и экспертных оценок, чтобы представить сбалансированную картину.

### Основные сценарии окончания войны
Прогнозы варьируются от оптимистичных (завершение в 2025 году) до пессимистичных (продление до 2026–2027 годов или дольше). Вот ключевые варианты:

| Сценарий | Вероятность (по экспертам) | Описание | Ключевые факторы | Источники |

| **Оптимистичный: Завершение в конце 2025 года** | Средняя (около 30–40%) | Перемирие или переговоры под эгидой США (Трамп) приведут к замораживанию конфликта. Россия удержит оккупированные территории (Донбасс, Крым), Украина получит гарантии безопасности без НАТО. | Усталость сторон, давление Трампа, экономический кризис в России (инфляция >9%, ставки 23%). Украина: дефицит боеприпасов и войск. | IMF (базовый сценарий: конец в Q4 2025); НАТО (Рютте: "до конца 2025"); BBC, Newsweek; X-посты (Буданов: "окно в феврале 2025"). |


| **Реалистичный: Продление до середины–конца 2026 года** | Высокая (50–60%) | Война attrition (истощение) продолжается: Россия продвигается в Донецке, но без прорыва. Переговоры срываются, возможны локальные перемирия. | Снижение западной помощи (США фокусируются на Китае); мобилизация в РФ (40% бюджета на оборону); украинские потери (до 1 млн убитых/раненых). | GLOBSEC (31% вероятность затяжной войны за 2025); IMF (пессимистичный: середина 2026); CSIS, Jamestown; X (голова Николаевской ОВА: 2–12 месяцев). |


| **Пессимистичный: Замороженный конфликт или эскалация за 2026 год** | Низкая–средняя (20–30%) | Нет мира: Россия оккупирует 20–25% территории, Украина теряет Киев как "крепость". Возможна эскалация (удары по инфраструктуре). | Отказ Путина от компромиссов; раскол Запада (ЕС vs США); ядерные угрозы РФ. | WSJ (Трофимов: "годы или крах одной стороны"); The Times ("Киев не продержится до весны"); X (экономисты: РФ не выдержит до 2027). |


| **Радикальный: Быстрое завершение (1–3 месяца)** | Низкая (10–20%) | Трамп навязывает сделку: Украина капитулирует в обмен на инвестиции ($300 млрд от США). Россия выходит из части территорий. | Личные переговоры Трамп–Путин; бизнес-дипломатия (SpaceX, энергия). | Daily Mail, X (Witkoff: 6-я встреча с Путиным); Zelensky (план "Победа" до 2025). |

Ключевые аргументы за и против быстрого окончания
- **За конец в 2025**: Трамп (с января 2025) обещает "24 часа" на сделку, но реально — давление на Зеленского (Yermak уволен из-за коррупции, NABU-рейды как сигнал от США). Россия: 1 млн потерь, зависимость от КНДР/Китая. Украина: успехи дронов, но истощение (CSIS: 180 тыс. потерь РФ за 510 км²). ЕС: Орбан/Таяни — "мир в 2025". На X: Буданов видит "окно" в феврале, если Трамп вмешается.


- **Против**: Путин отвергает перемирия без "деназификации" (CNN). Зеленский: "Нет переговоров без цены для РФ". Экономика: Украина — до Q1 2026 (The Economist), РФ — резервы иссякнут к 2027 (Lowy Institute). На X: "Война не закончится — она заморозится" (МВФ, опросы).

Что дальше?
- **Дипломатия**: Трамп фокусируется на экономике (инвестиции в Арктику/реконструкцию), а не идеологии. Встречи Witkoff–Путин (6-я в ноябре 2025) — ключ. ЕС боится: мир = разоблачение коррупции (€100+ млрд).


- **Риски**: Эскалация (Oreshnik по ЕС? — угрозы Соловая). Россия: 2000+ дронов/салво к осени 2025 (CSIS). Украина: контратаки, но без F-16/ATACMS — стагнация.
- **Глобальный контекст**: Конец войны ослабит РФ–КНДР/Иран, но усилит фокус на Тайване (Trump). Для Украины: восстановление (5% рост ВВП, Всемирный банк).

Мир возможен, если Запад объединится за справедливый план (гарантии, без капитуляции).
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30988
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 11:53

  _hunter написав:Спасибо за заботу, но на меня не расчитывайте...
Но да - я тоже присоединяюсь к вопросу flyman выше: если у вас такая жесткая нехватка раб-силы - с тцкшниками не пробовали договариваться что бы они сначала к вам народ везли, а уже потом в окопы? :roll:

на тебе не можна розраховувати у будь-якій справі... й ТЦК нікого в окопи не направляє. за пряму брехню бан не ставлять? жаль...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10718
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15994159951599615997>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, Google Adsense [Bot], sashaqbl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 161785
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 357993
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1050824
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.