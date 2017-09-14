|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 29 лис, 2025 11:58
Shaman написав:
на тебе не можна розраховувати у будь-якій справі... й ТЦК нікого в окопи не направляє. за пряму брехню бан не ставлять? жаль...
Ну він принаймні відвертий зйобок. А на тебе можна розраховувати? Чи ти тільки зайобувати військовослужбовців на форумах вмієш?
Додано: Суб 29 лис, 2025 12:06
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
...... спробуй їм це пояснити...
Вчера уже писали: тем же грузинам это впаривай, беларусам...
тобто жертви мають щось робити - а агресор - то таке, природне.
Странно, что этой учетке даже детям понятные вещи нужно прямо "разжевывать"... Даже в известной притче - было _два_ выхода. Ты же, как персонаж другой, не менее известной притчи - уперся в _один_...
Додано: Суб 29 лис, 2025 12:10
Shaman написав: _hunter написав:
Спасибо за заботу, но на меня не расчитывайте...
Но да - я тоже присоединяюсь к вопросу flyman
выше: если у вас такая жесткая нехватка раб-силы - с тцкшниками не пробовали договариваться что бы они сначала к вам народ везли, а уже потом в окопы?
нікого в окопи не направляє.
Не цепляйся к мелким и ничего не значащим деталям. Да, тцкшные бусики сначала в тцкшные подвалы везут. Потом учебка. Потом - возможно - какие-то еще сугубо "бюрократические" шаги. И только спустя Н абсолютно не важных пертрубаций - пэрэсичный бусифицированный попадает в окопы в итоге
Додано: Суб 29 лис, 2025 12:14
sashaqbl написав: Shaman написав:
ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..
й якщо вірянин РПЦ - то так й кажи. ой, а РПЦ благословляє вбивства українців? й військових, й цивільних - теж свобода слова?
Наразі УПЦ не тотожна РПЦ. Презумцію невинності війна не відміняли, як би зеленим клоунам того не хотілося.
Як му*** ведете себе ви. Не просто му***, а ще й недалекоглядний.
Порошенко свого часу добився томосу для ПЦУ. Це було ДЕРЖАВНИЦЬКЕ рішення, попри те, що робилося воно задля передвиборчої агітації. Воно дало можливість православним українцям, які не хотіли співіснувати в одній церкві з москалями, частково вийти з підпілля.
Зеленський свого часу виріши пресанути УПЦ. Це було АНТИДЕРЖАВНИЦЬКЕ рішення і за своєю суттю і за своїми причинами.
Причини - Зеленському потрібно було отримати оплески найтупішої частини партіотичного крила народу і заодно відволікти суспільну увагі від діяльності Єрмака, Татарова, Рєзнікова і компанії. Це йому вдалося.
Наслідки - було посилено ще одне джерело розбрату в суспільстві, в ПЦУ створилася ілюзія, що вдасться дотиснути УПЦ силою, замість якісних переговорів, в РФ зявилася ще один привіт апелювати до Європи про фашистський режим в Україні.
Я не заперечую, що в УПЦ є явно проросійське крило. Але відверто проросійських треба було посадити, менш проросійських - штрафувати, і те болото би потрохи пересихало. Але це не дії рівня президента. Тому Зелений клоун вирішив гучно розрубати гордіїів вузол.
Вангую що наслідок: УПЦ існуватиме як проросійська сила набагато довше, ніж існувала б, якби зелені клоуни туди не пхалися.
P.S. Мій пост вище, про вакансії. Він актуальний. Флер шось ні чоловіка ні сина не віддає, Пісікот морозиться, шаман з будівельником теж...
ще раз - ви особисто надто сильно реагуєте. особисті випади нехай залишаться на вашій совісті. тут бігає купа провокаторів, але до них у вас питань немає...
УПЦ - це частина РПЦ. вийти й сказати - це одне. що ви там писали про юридичні питання та ОФІЦІАЛЬНО. коли Філарет вийшов з РПЦ питань не було - миттєво познімали з усіх посад, ще й анафему наклали. Онуфрій, як й раніше, є членом Священного Синоду РПЦ, а епіскопи - Архієрейського собору. всі все розуміють. закрити на все це очі - як варіант можливо. в нас діє філія ворожої структури, яка офіційно визнала, що її питання - наше знищення (дивись цитати вище).
й проросійскість - це не підстава, щоб посадити. Он у нас Бандерлог весь за РПЦ - а майор ВСУ. ЛАД теж прорадянський до мозку кісток - й що? саджають за конкретні речі. тому цей випадок, коли не бачу підстав для критики дій Президента. й ще раз - в чому в нас притискають УПЦ, можна дізнатися, не продовжують оренду? судять явних попів-ворогів - ось тоді й починається вереск, а ви кажете саджати...
в ідеалі треба, щоб вони визначилися - так, вони РПЦ - їм дозволяють існувати, й це болото швидко пересохне...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 29 лис, 2025 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 лис, 2025 12:18
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Спасибо за заботу, но на меня не расчитывайте...
Но да - я тоже присоединяюсь к вопросу flyman
выше: если у вас такая жесткая нехватка раб-силы - с тцкшниками не пробовали договариваться что бы они сначала к вам народ везли, а уже потом в окопы?
нікого в окопи не направляє.
Не цепляйся к мелким и ничего не значащим деталям. Да, тцкшные бусики сначала в тцкшные подвалы везут. Потом учебка. Потом - возможно - какие-то еще сугубо "бюрократические" шаги. И только спустя Н абсолютно не важных пертрубаций - пэрэсичный бусифицированный попадает в окопы в итоге
Снова врёшь же. В окопы бусифицированные меньше всего попадают, что бы там сидеть а не свалить сразу в СЗЧ нужна мотивация. Если уж взять за основу твою логику, то бусификация ТЦК это прямой путь в СЗЧ, часто не доезжая до окопов.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Суб 29 лис, 2025 12:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 29 лис, 2025 12:18
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Спасибо за заботу, но на меня не расчитывайте...
Но да - я тоже присоединяюсь к вопросу flyman
выше: если у вас такая жесткая нехватка раб-силы - с тцкшниками не пробовали договариваться что бы они сначала к вам народ везли, а уже потом в окопы?
нікого в окопи не направляє.
Не цепляйся к мелким и ничего не значащим деталям. Да, тцкшные бусики сначала в тцкшные подвалы везут. Потом учебка. Потом - возможно - какие-то еще сугубо "бюрократические" шаги. И только спустя Н абсолютно не важных пертрубаций - пэрэсичный бусифицированный попадает в окопы в итоге
на цій же сторінці пишуть, що далеко не всі потрапляють в окопи - хоча так, саме там зараз найбільша нестача бійців. але свою характеристику ти вже отримав "відвертий зйобок"
Додано: Суб 29 лис, 2025 12:26
sashaqbl написав: Shaman написав:
на тебе не можна розраховувати у будь-якій справі... й ТЦК нікого в окопи не направляє. за пряму брехню бан не ставлять? жаль...
Ну він принаймні відвертий зйобок. А на тебе можна розраховувати? Чи ти тільки зайобувати військовослужбовців на форумах вмієш?
всьому свій час - якщо війна продовжиться ще довго, заберуть додатково багато. але гадаю, що вона має закінчитися так чи інакше. в тому числі через небажання населення воювати з нашого боку...Бандерлог
не виглядає, що його треба так активно захищати, там зубок вистачає
якщо ви повернетесь, з чого ви почали - то ви на рівному місці здійняли бучу. чи це зачіпає особисто ВАС. це Успіха тоді треба захищати - коли він щось вчергове утне - теж достойна поведінка?
мене туди, у що я вмію - в аудит чи облік - було б цікаво. але хто ж мене туди візьме - це надто багато кому може зашкодити витискати з ЗСУ...
Додано: Суб 29 лис, 2025 12:29
alex_dvornichenko написав: _hunter написав: Shaman написав:
нікого в окопи не направляє.
Не цепляйся к мелким и ничего не значащим деталям. Да, тцкшные бусики сначала в тцкшные подвалы везут. Потом учебка. Потом - возможно - какие-то еще сугубо "бюрократические" шаги. И только спустя Н абсолютно не важных пертрубаций - пэрэсичный бусифицированный попадает в окопы в итоге
Снова врёшь же. В окопы бусифицированные меньше всего попадают, что бы там сидеть а не свалить сразу в СЗЧ нужна мотивация.
Если уж взять за основу твою логику, то бусификация ТЦК это прямой путь в СЗЧ, часто не доезжая до окопов.
У тебя там логическая нестыковочка
-- "сваливают" откуда - не из окопов ли?
>>> часто не доезжая до окопов
Но не менее часто - до окопов таки довозят
Додано: Суб 29 лис, 2025 12:37
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
нікого в окопи не направляє.
Не цепляйся к мелким и ничего не значащим деталям. Да, тцкшные бусики сначала в тцкшные подвалы везут. Потом учебка. Потом - возможно - какие-то еще сугубо "бюрократические" шаги. И только спустя Н абсолютно не важных пертрубаций - пэрэсичный бусифицированный попадает в окопы в итоге
на цій же сторінці пишуть, що далеко не всі потрапляють в окопи - хоча так, саме там зараз найбільша нестача бійців.
"миф о доброте дельфинов поддерживают рассказы людей, которых во время игры толкали в сторону берега. Те же люди, которых толкали от берега - уже ничего никогда не расскажут" (с)
Тут же только вчера бегло подсчитывали кто\куда\у кого из знакомых попал - и к чему это привело... Уже забыл?
А так-то да: мы все "верим", что все 30к народу - что _ежемесячно_ нагребают - они все сугубо на должности писарей глубоко в тылу попадают - вот почему sashaqbl
и SN
водителей не хватает. Тайна расскрыта
