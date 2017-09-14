RSS
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 12:40

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:
  Shaman написав:на тебе не можна розраховувати у будь-якій справі... й ТЦК нікого в окопи не направляє. за пряму брехню бан не ставлять? жаль...

Ну він принаймні відвертий зйобок. А на тебе можна розраховувати? Чи ти тільки зайобувати військовослужбовців на форумах вмієш?

......
мене туди, у що я вмію - в аудит чи облік - було б цікаво. але хто ж мене туди візьме ......

Ой, юморнул :lol:
Тогда уже и меня записывайте - на пол ставки (что бы не выходя из-дому) - в пресс-службу :lol:
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:всьому свій час - якщо війна продовжиться ще довго, заберуть додатково багато. але гадаю, що вона має закінчитися так чи інакше. в тому числі через небажання населення воювати з нашого боку...
Бандерлог не виглядає, що його треба так активно захищати, там зубок вистачає якщо ви повернетесь, з чого ви почали - то ви на рівному місці здійняли бучу. чи це зачіпає особисто ВАС. це Успіха тоді треба захищати - коли він щось вчергове утне - теж достойна поведінка?
мене туди, у що я вмію - в аудит чи облік - було б цікаво. але хто ж мене туди візьме - це надто багато кому може зашкодити витискати з ЗСУ...

Так ти ж не бажаєш, от в чому весь прикол.
Бандерлог воює. І я воюю. А ти НЕ БАЖАЄШ воювати.
Мене особисто зачіпає те, що на початку 20го століття ми не змогли здобути державність в тому числі й через розкол в суспільстві. І тепер людина, яка не бажає воювати, підігріває розкол в суспільстві. Зелені клоуни підігрівають розкол в суспільстві заради особистої вигоди.
Якщо чесно, мені дуже огидно читати багато всякої фігні що тут пишуть.
Не виправдовую таких як Бетон чи закарпатський орк, але вони принаймні відверті ссикуни і не приховують цього.
І це правильно, принаймні зрозуміло з ким воювати, і, відповідно, які шанси. Їх теж можна використати, при правильному підході.
А от такі як ти чи той же пісікіт - з вами ніфіга не ясно. На словах патріоти, але ж посад не бракує. І для людей з інвалідністю, і для пенсіонерів. Але ви не поспішаєте.
P.S. Спеціально подивився. Є посада бухгалтера. Йдеш?
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 12:44

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:У тебя там логическая нестыковочка :wink: -- "сваливают" откуда - не из окопов ли?

Нет никакой нестыковки, отовсюда сваливают, окоп последняя инстанция в этом пути откуда можно свалить, до него далеко не все доезжают, ненадёжных туда просто не отправляют, это уже военное командование, а не ТЦК решает кто поедет в окопы. Просто ты отрабатаываешь методичку ТЦК - окоп, как попугай, это же бросается в глаза, просто жесть.

Вот эти все три тезиса - это, конечно же - не методичка? :wink: -- есть какие-то доказательства/цифры. Вот это "военное командование" - это сколько в цифрах 10 из 30? 20 из 30? :roll:
Опять же: что это _концептуально_ меняет - что "оказывается" в цепочке "тцк - ... - окоп" есть еще одно звено? :wink:
Или ты пытаешся тцкшников обелить - дескать тот чувак, что в бусик тянет - он "не в курсах" в окоп попадет очередной "мимопроходил" или пропетляет? :twisted: -- так вообще пофиг: если бы не тцкшник - этого вопроса вообще бы не было...
Так то да - с тем, что "кто-то" "может" и не попасть в окопы - я даже спорить не буду.
Тебе я тоже просто напомню вчерашние подсчеты "по знакомым" - 5% "пропали без вести"/потеряли руку-ногу...
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну


если бы не тцкшник - этого вопроса вообще бы не было...


І Хантер повернувся б в окуповану Україну?
«СВО завєршілось» , «украінскіє потєрі»?
Що там ще в методичці Хантера?
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 12:54

ТСН і командир 58-ї бригади

  alex_dvornichenko написав:Снова врёшь же. В окопы бусифицированные меньше всего попадают, что бы там сидеть а не свалить сразу в СЗЧ нужна мотивация. Если уж взять за основу твою логику, то бусификация ТЦК это прямой путь в СЗЧ, часто не доезжая до окопов.
як і ТСН та командир 58-ї бригади:
https://tsn.ua/exclusive/lyudina-yaku-zapihnuli-v-busik-ne-bude-voyuvati-komandir-zsu-rizko-vislovivsya-pro-mobilizaciyu-2614509.html
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:мене туди, у що я вмію - в аудит чи облік - було б цікаво. але хто ж мене туди візьме

:mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 13:14

  Hotab написав:

если бы не тцкшник - этого вопроса вообще бы не было...


І Хантер повернувся б ......

Зачем? :shock: -- мне и тут неплохо.
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 13:14

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:всьому свій час - якщо війна продовжиться ще довго, заберуть додатково багато. але гадаю, що вона має закінчитися так чи інакше. в тому числі через небажання населення воювати з нашого боку...
Бандерлог не виглядає, що його треба так активно захищати, там зубок вистачає якщо ви повернетесь, з чого ви почали - то ви на рівному місці здійняли бучу. чи це зачіпає особисто ВАС. це Успіха тоді треба захищати - коли він щось вчергове утне - теж достойна поведінка?
мене туди, у що я вмію - в аудит чи облік - було б цікаво. але хто ж мене туди візьме - це надто багато кому може зашкодити витискати з ЗСУ...

Так ти ж не бажаєш, от в чому весь прикол.
Бандерлог воює. І я воюю. А ти НЕ БАЖАЄШ воювати.
Мене особисто зачіпає те, що на початку 20го століття ми не змогли здобути державність в тому числі й через розкол в суспільстві. І тепер людина, яка не бажає воювати, підігріває розкол в суспільстві. Зелені клоуни підігрівають розкол в суспільстві заради особистої вигоди.
Якщо чесно, мені дуже огидно читати багато всякої фігні що тут пишуть.
Не виправдовую таких як Бетон чи закарпатський орк, але вони принаймні відверті ссикуни і не приховують цього.
І це правильно, принаймні зрозуміло з ким воювати, і, відповідно, які шанси. Їх теж можна використати, при правильному підході.
А от такі як ти чи той же пісікіт - з вами ніфіга не ясно. На словах патріоти, але ж посад не бракує. І для людей з інвалідністю, і для пенсіонерів. Але ви не поспішаєте.
P.S. Спеціально подивився. Є посада бухгалтера. Йдеш?

Головний?.. 8)
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 13:15

  _hunter написав:
  Hotab написав:
если бы не тцкшник - этого вопроса вообще бы не было...

І Хантер повернувся б ......

Зачем? :shock: -- мне и тут неплохо.

тут це де?..
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 13:19

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:
  Shaman написав:мене туди, у що я вмію - в аудит чи облік - було б цікаво. але хто ж мене туди візьме - це надто багато кому може зашкодити витискати з ЗСУ...

P.S. Спеціально подивився. Є посада бухгалтера. Йдеш?

Головний?.. 8)

Я щось в початковому повідомленні слова "головний" не бачив. Так ти йдеш чи шукаєш причини щоб не йти? Тоді просто визнай що ти не хочеш воювати.
UPD.: насправді я вірю, що Росія до кінця 26 року активної війни не витягне. Путін ймовірно вірить, що ми до весни посиплемось. Я хз. До весни навряд, але до осені є всі шанси. І щоб вистояти потрібні люди в армії. Але люди воювати не хочуть. В тому числі й патріот Шаман, на жаль.
