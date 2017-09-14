Shaman написав:всьому свій час - якщо війна продовжиться ще довго, заберуть додатково багато. але гадаю, що вона має закінчитися так чи інакше. в тому числі через небажання населення воювати з нашого боку... Бандерлог не виглядає, що його треба так активно захищати, там зубок вистачає якщо ви повернетесь, з чого ви почали - то ви на рівному місці здійняли бучу. чи це зачіпає особисто ВАС. це Успіха тоді треба захищати - коли він щось вчергове утне - теж достойна поведінка? мене туди, у що я вмію - в аудит чи облік - було б цікаво. але хто ж мене туди візьме - це надто багато кому може зашкодити витискати з ЗСУ...
Так ти ж не бажаєш, от в чому весь прикол. Бандерлог воює. І я воюю. А ти НЕ БАЖАЄШ воювати. Мене особисто зачіпає те, що на початку 20го століття ми не змогли здобути державність в тому числі й через розкол в суспільстві. І тепер людина, яка не бажає воювати, підігріває розкол в суспільстві. Зелені клоуни підігрівають розкол в суспільстві заради особистої вигоди. Якщо чесно, мені дуже огидно читати багато всякої фігні що тут пишуть. Не виправдовую таких як Бетон чи закарпатський орк, але вони принаймні відверті ссикуни і не приховують цього. І це правильно, принаймні зрозуміло з ким воювати, і, відповідно, які шанси. Їх теж можна використати, при правильному підході. А от такі як ти чи той же пісікіт - з вами ніфіга не ясно. На словах патріоти, але ж посад не бракує. І для людей з інвалідністю, і для пенсіонерів. Але ви не поспішаєте. P.S. Спеціально подивився. Є посада бухгалтера. Йдеш?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 29 лис, 2025 12:48, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:У тебя там логическая нестыковочка -- "сваливают" откуда - не из окопов ли?
Нет никакой нестыковки, отовсюда сваливают, окоп последняя инстанция в этом пути откуда можно свалить, до него далеко не все доезжают, ненадёжных туда просто не отправляют, это уже военное командование, а не ТЦК решает кто поедет в окопы. Просто ты отрабатаываешь методичку ТЦК - окоп, как попугай, это же бросается в глаза, просто жесть.
Вот эти все три тезиса - это, конечно же - не методичка? -- есть какие-то доказательства/цифры. Вот это "военное командование" - это сколько в цифрах 10 из 30? 20 из 30? Опять же: что это _концептуально_ меняет - что "оказывается" в цепочке "тцк - ... - окоп" есть еще одно звено? Или ты пытаешся тцкшников обелить - дескать тот чувак, что в бусик тянет - он "не в курсах" в окоп попадет очередной "мимопроходил" или пропетляет? -- так вообще пофиг: если бы не тцкшник - этого вопроса вообще бы не было... Так то да - с тем, что "кто-то" "может" и не попасть в окопы - я даже спорить не буду. Тебе я тоже просто напомню вчерашние подсчеты "по знакомым" - 5% "пропали без вести"/потеряли руку-ногу...
alex_dvornichenko написав:Снова врёшь же. В окопы бусифицированные меньше всего попадают, что бы там сидеть а не свалить сразу в СЗЧ нужна мотивация. Если уж взять за основу твою логику, то бусификация ТЦК это прямой путь в СЗЧ, часто не доезжая до окопов.
Shaman написав:всьому свій час - якщо війна продовжиться ще довго, заберуть додатково багато. але гадаю, що вона має закінчитися так чи інакше. в тому числі через небажання населення воювати з нашого боку... Бандерлог не виглядає, що його треба так активно захищати, там зубок вистачає якщо ви повернетесь, з чого ви почали - то ви на рівному місці здійняли бучу. чи це зачіпає особисто ВАС. це Успіха тоді треба захищати - коли він щось вчергове утне - теж достойна поведінка? мене туди, у що я вмію - в аудит чи облік - було б цікаво. але хто ж мене туди візьме - це надто багато кому може зашкодити витискати з ЗСУ...
Так ти ж не бажаєш, от в чому весь прикол. Бандерлог воює. І я воюю. А ти НЕ БАЖАЄШ воювати. Мене особисто зачіпає те, що на початку 20го століття ми не змогли здобути державність в тому числі й через розкол в суспільстві. І тепер людина, яка не бажає воювати, підігріває розкол в суспільстві. Зелені клоуни підігрівають розкол в суспільстві заради особистої вигоди. Якщо чесно, мені дуже огидно читати багато всякої фігні що тут пишуть. Не виправдовую таких як Бетон чи закарпатський орк, але вони принаймні відверті ссикуни і не приховують цього. І це правильно, принаймні зрозуміло з ким воювати, і, відповідно, які шанси. Їх теж можна використати, при правильному підході. А от такі як ти чи той же пісікіт - з вами ніфіга не ясно. На словах патріоти, але ж посад не бракує. І для людей з інвалідністю, і для пенсіонерів. Але ви не поспішаєте. P.S. Спеціально подивився. Є посада бухгалтера. Йдеш?
Shaman написав:мене туди, у що я вмію - в аудит чи облік - було б цікаво. але хто ж мене туди візьме - це надто багато кому може зашкодити витискати з ЗСУ...
P.S. Спеціально подивився. Є посада бухгалтера. Йдеш?
Головний?..
Я щось в початковому повідомленні слова "головний" не бачив. Так ти йдеш чи шукаєш причини щоб не йти? Тоді просто визнай що ти не хочеш воювати. UPD.: насправді я вірю, що Росія до кінця 26 року активної війни не витягне. Путін ймовірно вірить, що ми до весни посиплемось. Я хз. До весни навряд, але до осені є всі шанси. І щоб вистояти потрібні люди в армії. Але люди воювати не хочуть. В тому числі й патріот Шаман, на жаль.