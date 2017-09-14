|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 29 лис, 2025 13:28
Shaman написав: _hunter написав: Hotab написав:
если бы не тцкшник - этого вопроса вообще бы не было...
І Хантер повернувся б ......
Зачем?
-- мне и тут неплохо.
тут це де?..
Тут - это там, где нет тцкшников.
_hunter
- Повідомлень: 11057
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:09
Schmit написав: budivelnik написав: Schmit написав:
О, починається, наша песня хораша...
Ти спочатку поясни, звідки висмоктав про 300к ЗСУ та про "здати Донбас?
В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осіб
Зараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб..
Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ? Логіка каже - цифра посередині між 80 000 і 600 000
Ні, логіка каже, що якщо у тексті обмеження немає, то його немає і нічого вигадувати не потрібно. Взагалі навіщо притягувати сюди Стамбул, якщо мова йшла про порівняння лише двох планів Трампа від 2025 року: квітневого з 7 пунктів, та останнього з 28-и?
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
andrijk777
- Повідомлень: 7034
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:13
Жодний план не погоджений з рашистами.
thenewepic написав:
***, скільки можна торочити одне і те саме? Квітневий план не був погоджений з рашистами.
Крапка.
Крапка.
Як тільки буде план, погоджений з рашистами - то відразу він буде підписаний офіційно. Крапка.
По вашій логіці взагалі не потрібно ніякі плани обговорювали, адже вони УСІ не погоджені з рашистами.
То ви і не обговорюйте, а мені цікаво це обговорювати.
andrijk777
- Повідомлень: 7034
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:14
andrijk777 написав:
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
sashaqbl
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:21
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
як там з окупацією Грузії?
flyman
- Повідомлень: 41628
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:22
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
Так опять же: разговор не про 80к. А про то, что встречного/контр-предложения - на 8 лямов - просто не было.
_hunter
- Повідомлень: 11057
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:26
flyman написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
як там з окупацією Грузії?
Роззуй очі. Окупована.
sashaqbl
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:34
sashaqbl написав:
Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
Не прийняли б!
Прийняли б тільки у випадку неможливості втримати фронт. Так як фронт тоді зупинили(дякуючи в першу чергу людям а не владі) то влада цим "скористалась", побачила що це не кінець і Стамбульських угод не підписала.
*Напевно усім очевидно що 80000 - це фактично капітуляція. Україна беззахисна з такою армією.
andrijk777
- Повідомлень: 7034
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:38
sashaqbl написав:
Роззуй очі. Окупована.
бурятами
flyman
- Повідомлень: 41628
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:44
flyman написав: sashaqbl написав:
Роззуй очі. Окупована.
бурятами
А Україна гагаузами
Hotab
- Повідомлень: 17248
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
