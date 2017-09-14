RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 13:28

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:
если бы не тцкшник - этого вопроса вообще бы не было...

І Хантер повернувся б ......

Зачем? :shock: -- мне и тут неплохо.

тут це де?..

Тут - это там, где нет тцкшников.
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:09

  Schmit написав:
  budivelnik написав:
  Schmit написав:О, починається, наша песня хораша...
Ти спочатку поясни, звідки висмоктав про 300к ЗСУ та про "здати Донбас?
В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осіб
Зараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб..
Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ?
Логіка каже - цифра посередині між 80 000 і 600 000

Ні, логіка каже, що якщо у тексті обмеження немає, то його немає і нічого вигадувати не потрібно. Взагалі навіщо притягувати сюди Стамбул, якщо мова йшла про порівняння лише двох планів Трампа від 2025 року: квітневого з 7 пунктів, та останнього з 28-и?

Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:13

  thenewepic написав:***, скільки можна торочити одне і те саме? Квітневий план не був погоджений з рашистами. Крапка.

Жодний план не погоджений з рашистами. Крапка.
Як тільки буде план, погоджений з рашистами - то відразу він буде підписаний офіційно. Крапка.
По вашій логіці взагалі не потрібно ніякі плани обговорювали, адже вони УСІ не погоджені з рашистами.
То ви і не обговорюйте, а мені цікаво це обговорювати.
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.

Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:21

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.

Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.

як там з окупацією Грузії?
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:22

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.

Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.

Так опять же: разговор не про 80к. А про то, что встречного/контр-предложения - на 8 лямов - просто не было.
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:26

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.

Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.

як там з окупацією Грузії?

Роззуй очі. Окупована.
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:34

  sashaqbl написав:Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.

Не прийняли б!
Прийняли б тільки у випадку неможливості втримати фронт. Так як фронт тоді зупинили(дякуючи в першу чергу людям а не владі) то влада цим "скористалась", побачила що це не кінець і Стамбульських угод не підписала.

*Напевно усім очевидно що 80000 - це фактично капітуляція. Україна беззахисна з такою армією.
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:38

  sashaqbl написав:Роззуй очі. Окупована.

бурятами
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:44

  flyman написав:
  sashaqbl написав:Роззуй очі. Окупована.

бурятами

А Україна гагаузами
