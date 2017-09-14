RSS
  #<1 ... 15997159981599916000
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:50

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.

Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.

як там з окупацією Грузії?


як у тебе з сірою речовиною мозку? імбецил :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 12912
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 14:53

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.

Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.


важко пояснити імбецилам(як айдрійк), для чого було воювати 4 роки, і може ще три (до 2028го)
на момент х... не пропонує мир і не має мови про гарантії миру
prodigy
 
Повідомлень: 12912
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 15:17

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.

важко пояснити імбецилам(як айдрійк), для чого було воювати 4 роки, і може ще три (до 2028го)
на момент х... не пропонує мир і не має мови про гарантії миру

Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7034
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає.


сутінки свідомості та безпорадна агонія помираючих ідолів
багатьом буде дуже важко ментально, будуть емоційні вибухи
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4842
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
