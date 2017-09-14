|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:50
flyman написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
як там з окупацією Грузії?
як у тебе з сірою речовиною мозку? імбецил
4
2
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:53
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
важко пояснити імбецилам(як айдрійк), для чого було воювати 4 роки, і може ще три (до 2028го)
на момент х... не пропонує мир і не має мови про гарантії миру
Додано: Суб 29 лис, 2025 15:17
prodigy написав: andrijk777 написав:
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
важко пояснити імбецилам(як айдрійк), для чого було воювати 4 роки, і може ще три (до 2028го)
на момент х... не пропонує мир і не має мови про гарантії миру
Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає.
Додано: Суб 29 лис, 2025 15:21
andrijk777 написав:
Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає.
сутінки свідомості та безпорадна агонія помираючих ідолів
багатьом буде дуже важко ментально, будуть емоційні вибухи
|