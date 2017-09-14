Додано: Суб 29 лис, 2025 15:36

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе. И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе. Твердження настільки ж тупе, наскільки безграмотне...

Беремо список країн Європи і дивимось ,

яка з них має менше 40 осіб/км що відповідає 20 млн на 500 000 км2

№ країна ___________ Європа _____ осіб _________ км2 ________ ос/км2

30 Україна ___________ Східна _____ 43 733 762 _________ 603 628 ________ 75

31 Хорватія ___________ Південна _____ 4 105 267 _________ 56 594 ________ 73

32 Ірландія ___________ Північна _____ 4 937 786 _________ 70 273 ________ 72

33 Боснія і Герцеговина Південна _____ 3 280 819 _________ 51 197 ________ 64

34 Болгарія ___________ Східна _____ 6 948 445 _________ 110 879 ________ 64

35 Білорусь ___________ Східна _____ 9 449 323 _________ 207 600 ________ 47

36 Чорногорія ___________ Південна _____ 628 066 _________ 13 812 ________ 47

37 Литва ___________ Північна _____ 2 722 289 _________ 65 300 ________ 43

38 Естонія ___________ Північна _____ 1 326 535 _________ 45 228 ________ 31

39 Латвія ___________ Північна _____ 1 886 198 _________ 64 589 ________ 30

40 Швеція ___________ Північна _____ 10 099 265 _________ 450 295 ________ 25

41 Росія(в європейські частині) Східна _ 79 281 000 _________ 3 447 000 ________ 23

42 Фінляндія ___________ Північна _____ 5 540 720 _________ 338 145 ________ 18

43 Норвегія ___________ Північна _____ 5 421 241 _________ 323 802 ________ 15

Как это вы не вспомнили любимый аргумент - Канаду.

ЛАД написав: Вот только всё время забываете, что на большей части территории там просто почти никто не живёт. Климат как-то не подходит.

В Швеции, Норвегии, Финляндии ситуация примерно такая же.

А навіщо мені Канада?1 Я тобі твою кохану європейську частину педерації привів - там 23 особи на 1 км22 А чого ти лізеш на інші материки? Всі приведенні мною приклади - відносяться до Європи...І там не тільки Швеція, Фінляндія, чи Норвегія...Там і Прибалтика з Чорногорією3 А що ти можеш розумного написати?Це ж тупість безпросвітна вважати що не використання частини територій внаслідок поганих кліматичних умов - якось ПОКРАЩУЄ життя мешканців цих країн...Що в тебе з мозгами і логікою?Північні Країни маючи в рази меншу територію і в рази*5 меншу кількість населення і в рази*10 гірший клімат - можуть житиА ми ніПСаргументація що нам потрібно багато людей щоб відбитись від педерації..якби правильна, але тоді ти ЗМУШЕНИЙ заявити що проблеми нам створює ПЕДЕРАЦІЯ і саме тому ти хочеш щоб у нас було 100 000 000 населення , з яких 10 млн будуть під рушницею..Але ж така думка в твою голову тобі не налазитьТомуТруси-ХрестикПСдля інших трошки простішеЛюдям жити легше і комфортніше там де кращий кліматВ Україні клімат кращий у всіх точках країни в порівнянні з Прибалтикою , Швецією, Фінляндією, Норвегією, Ісландією... і частково подібний до Чорногорського.Єдиний нюанс в Чорногорії відсоток територій зайнятий горами в рази більше нашого