Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:50
flyman написав: sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
як там з окупацією Грузії?
як у тебе з сірою речовиною мозку? імбецил
4
2
Додано: Суб 29 лис, 2025 14:53
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
важко пояснити імбецилам(як айдрійк), для чого було воювати 4 роки, і може ще три (до 2028го)
на момент х... не пропонує мир і не має мови про гарантії миру
Додано: Суб 29 лис, 2025 15:17
prodigy написав: andrijk777 написав:
Якщо говорити про Стамбул, то у мене виникає питання не про кількість ЗСУ а зовсім інше:
Я навіщо було 4 роки війни?
Щоб отримати приблизно той самий Стамбул?
Очевидно що відповіді нормальної на це питання немає, тому те що робить будівельник - прямо порівнює зі Стамбулом - це маніпуляція.
важко пояснити імбецилам(як айдрійк), для чого було воювати 4 роки, і може ще три (до 2028го)
на момент х... не пропонує мир і не має мови про гарантії миру
Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає.
andrijk777 написав:
Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає.
сутінки свідомості та безпорадна агонія помираючих ідолів
багатьом буде дуже важко ментально, будуть емоційні вибухи
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає.
сутінки свідомості та безпорадна агонія помираючих ідолів
багатьом буде дуже важко ментально, будуть емоційні вибухи
Та не багатьом а усій нації.
90% українців морально не готові визнати поразку. Але і воювати також не готові.
А поразка(не капітуляція!) фактично неминуча.
*між іншим вірмени якось доволі легко вийшли з цієї проблеми - просто здали територію.
Але українці НЕ ТАКІ. Треба воювати до кінця.
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
И да, государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе.
Твердження настільки ж тупе, наскільки безграмотне...
Беремо список країн Європи і дивимось ,
яка з них має менше 40 осіб/км що відповідає 20 млн на 500 000 км2
№ країна ___________ Європа _____ осіб _________ км2 ________ ос/км2
30 Україна ___________ Східна _____ 43 733 762 _________ 603 628 ________ 75
31 Хорватія ___________ Південна _____ 4 105 267 _________ 56 594 ________ 73
32 Ірландія ___________ Північна _____ 4 937 786 _________ 70 273 ________ 72
33 Боснія і Герцеговина Південна _____ 3 280 819 _________ 51 197 ________ 64
34 Болгарія ___________ Східна _____ 6 948 445 _________ 110 879 ________ 64
35 Білорусь ___________ Східна _____ 9 449 323 _________ 207 600 ________ 47
36 Чорногорія ___________ Південна _____ 628 066 _________ 13 812 ________ 47
37 Литва ___________ Північна _____ 2 722 289 _________ 65 300 ________ 43
38 Естонія ___________ Північна _____ 1 326 535 _________ 45 228 ________ 31
39 Латвія ___________ Північна _____ 1 886 198 _________ 64 589 ________ 30
40 Швеція ___________ Північна _____ 10 099 265 _________ 450 295 ________ 25
41 Росія(в європейські частині) Східна _ 79 281 000 _________ 3 447 000 ________ 23
42 Фінляндія ___________ Північна _____ 5 540 720 _________ 338 145 ________ 18
43 Норвегія ___________ Північна _____ 5 421 241 _________ 323 802 ________ 15
44 Ісландія ___________ Північна _____ 341 243 _________ 103 000 ________ 3
Как это вы не вспомнили любимый аргумент - Канаду.
Где низкая плотность населения - всего 4,4 чел./км².
А навіщо мені Канада?
1 Я тобі твою кохану європейську частину педерації привів - там 23 особи на 1 км2
2 А чого ти лізеш на інші материки? Всі приведенні мною приклади - відносяться до Європи...
І там не тільки Швеція, Фінляндія, чи Норвегія...
Там і Прибалтика з Чорногорією
ЛАД написав:
Вот только всё время забываете, что на большей части территории там просто почти никто не живёт. Климат как-то не подходит.
В Швеции, Норвегии, Финляндии ситуация примерно такая же.
Подробнее писать не буду. Лень.
3 А що ти можеш розумного написати?
Це ж тупість безпросвітна вважати що не використання частини територій внаслідок поганих кліматичних умов - якось ПОКРАЩУЄ життя мешканців цих країн...
Що в тебе з мозгами і логікою?
Північні Країни маючи в рази меншу територію і в рази*5 меншу кількість населення і в рази*10 гірший клімат - можуть жити
А ми ні
ПС
аргументація що нам потрібно багато людей щоб відбитись від педерації..
якби правильна, але тоді ти ЗМУШЕНИЙ заявити що проблеми нам створює ПЕДЕРАЦІЯ і саме тому ти хочеш щоб у нас було 100 000 000 населення , з яких 10 млн будуть під рушницею..
Але ж така думка в твою голову тобі не налазить
Тому
Труси-Хрестик
ПС
для інших трошки простіше
Людям жити легше і комфортніше там де кращий клімат
В Україні клімат кращий у всіх точках країни в порівнянні з Прибалтикою , Швецією, Фінляндією, Норвегією, Ісландією... і частково подібний до Чорногорського.
Єдиний нюанс в Чорногорії відсоток територій зайнятий горами в рази більше нашого
ЛАД написав:
Вы с радостью сообщали, что Норвегия решила выделить деньги из своего фонда для гарантирования рисков Бельгии по вопросу выделения нам репарационного кредита. Высказывали в опровержение моих сомнений в том, что эти деньги нам вот-вот выдадут. Буквально через несколько дней оказалось, что Норвегия не приняла такое решение, а деньги нам не выделили до сих пор. И перспективы пока что туманные.
1 Простий аналіз самого повідомлення в якому присутнє словосполучення РЕПАРАЦІОННИЙ КРЕДИТ
- вже каже про те , що виділити гроші вже і відразу ніхто не зможе.
Репарації - це після війни.
Тому ти здурі сам придумав фігню , сам її заперечив і тепер носишся з цим заперечення як дурень з торбою..
ТМ Народна мудрість(с)
2 При цьому
Станом на сьогодні нам вже передали +/-400 млрд доларів
3 При цьому
Станом на сьогодні йде обговорення передачі20+/- млрд доларів для забезпечення функціонування нашої економіки в ПЕРШОМУ кварталі 2026 року(тобто на наступних 4 місяці) гроші вже є.
4 Сьогодні пуйло підписало Бюджет педерації на 2026 рік.
9,3% - обслуговування боргу
9,3% - нацбезпека
29,6% - війна...
Всього 48,2% бюджету - це витрати спричинені війною..
Так на хвилинку
освіта, медицина менше 4,3% кожен....
Так що я б на твоєму місці починав шукати більш стабільного з точки зору фінансів замовника для написання пропоГандонських статей...
sashaqbl написав:
Свобода совісті - це право вірити у будь що, якщо твоя віра не вимагає в тебе протизаконних дій. У Австралії була історія, колу хлопець робив фото на документи в друшляку, стверджуючи що він вірить у летючого макаронного монстра і його релігія вимагає, щоб він так ходив. І йому зробили посвітчення водія з таким фото.
А реєстрація - це вже про майнові права. Про земельну ділянку для культової споруди, про сплату, точніше неспрлату полдатків.
Може мухи окремо - котлети окремо?
1 Кожен може вірити у все що хоче-включаючи інопланетян
2 Відвідування незаконн існуючої організації - до питання віри не має ніякого відношення
3 Якщо діяльність організації вважається такою що може нанести шкоду безпеці Держави , тим більше під час агресії - то дивного в тому що члени цієї організації будуть піддані додатковому нагляду або обструкції - як на мене НОРМАЛЬНО і ВІРНО.
ПС
При цьому обмеження в правах і нагляд не можуть заважати людині працювати на благо Держави навіть в ЗСУ
Був же приклад США коли японці були загнані в табори на весь період війни але при цьому працювали на користь США
andrijk777 написав:
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає
Я з радістю послухаю пояснення оракула на наступне питання
1 Ми правильно зробили чи ні що не погодились з Стамбулом?
2 Якщо кожна наступна пропозиція пуйла гірша для нас (автоматично краща для педерації)... то чому вчора пуйло відмовилось погоджуватись з останньою СВОЄЮ пропозицією? Чи не говорить це про те що ви не праві і кожна наступна пропозиція є кращою для нас ?
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає
Я з радістю послухаю пояснення оракула на наступне питання
1 Ми правильно зробили чи ні що не погодились з Стамбулом?
2 Якщо кожна наступна пропозиція пуйла гірша для нас (автоматично краща для педерації)... то чому вчора пуйло відмовилось погоджуватись з останньою СВОЄЮ пропозицією? Чи не говорить це про те що ви не праві і кожна наступна пропозиція є кращою для нас ?
1.Судячи по тим текстам, які були злиті, то правильно.
Але повторюсь - потрібно було починати ці переговори не на 4 день війни, а пізніше.
2.Не зрозумів питання.
Так - кожна наступна пропозиція гірша, тому що погіршується наша(українська) ситуація. Ситуація рашки погіршується також, але повільно. І погіршуватись вона почала фактично в 2025!, в 2023 і 2024 вона покращувалась(економічно), незважаючи на фантазії багатьох людей.
Тому цілком логічно(для мене) що пуйлу вигідно продовжувати війну.
