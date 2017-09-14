|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 29 лис, 2025 16:53
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Я з радістю послухаю пояснення оракула на наступне питання
1 Ми правильно зробили чи ні що не погодились з Стамбулом?
2 Якщо кожна наступна пропозиція пуйла гірша для нас (автоматично краща для педерації)... то чому вчора пуйло відмовилось погоджуватись з останньою СВОЄЮ пропозицією? Чи не говорить це про те що ви не праві і кожна наступна пропозиція є кращою для нас ?
1.Судячи по тим текстам, які були злиті, то правильно.
Але повторюсь - потрібно було починати ці переговори не на 4 день війни, а пізніше.
2.Не зрозумів питання.
Так - кожна наступна пропозиція гірша, тому що погіршується наша(українська) ситуація. Ситуація рашки погіршується також, але повільно. І погіршуватись вона почала фактично в 2025!, в 2023 і 2024 вона покращувалась(економічно), незважаючи на фантазії багатьох людей.
Тому цілком логічно(для мене) що пуйлу вигідно продовжувати війну.
ситуація в Раші в 2023 та 2024 роках покращувалась не зважаючи на санкції та війну - шнобелевку з економіки в студії
Додано: Суб 29 лис, 2025 16:53
prodigy написав: flyman написав: sashaqbl написав:
Так питання про чисельність ЗСУ в даному контексті ключове. Ящо б ми тоді прийняли 80 тис., то зараз скоріш за все були б окуповані.
як там з окупацією Грузії?
як у тебе з сірою речовиною мозку? імбецил
майжє витікла через одкліену сітківку...
Додано: Суб 29 лис, 2025 16:54
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає.
сутінки свідомості та безпорадна агонія помираючих ідолів
багатьом буде дуже важко ментально, будуть емоційні вибухи
Когда фактами намазали рыло, оно больше ни на что не способно, кроме как желчью поливать клавиатуру. Оно понятия не имеет, зачем угробить столько же воинов, сколько теперь разрешат оставить в армии. Мало того, оно не понимает, что и этого не дадут, а через 3 года оно первое побежит менять флаг
Додано: Суб 29 лис, 2025 16:55
andrijk777 написав:
Та не багатьом а усій нації.
90% українців морально не готові визнати поразку. Але і воювати також не готові.
А поразка(не капітуляція!) фактично неминуча.
*між іншим вірмени якось доволі легко вийшли з цієї проблеми - просто здали територію.
Але українці НЕ ТАКІ. Треба воювати до кінця.
поразка неминуча - вигадка. більш вірогідно зупинення бойових дій в тій чи іншій стадії...
нагадай, які вірменські території здали - не треба так багато фантазувати...
Додано: Суб 29 лис, 2025 16:56
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає.
сутінки свідомості та безпорадна агонія помираючих ідолів
багатьом буде дуже важко ментально, будуть емоційні вибухи
судячи по тобі я так розумію цє про іржаві "залізні копита" ?
Додано: Суб 29 лис, 2025 16:56
Бетон написав: fox767676 написав: andrijk777 написав:
Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає.
сутінки свідомості та безпорадна агонія помираючих ідолів
багатьом буде дуже важко ментально, будуть емоційні вибухи
Когда фактами намазали рыло, оно больше ни на что не способно, кроме как желчью поливать клавиатуру. Оно понятия не имеет, зачем угробить столько же воинов, сколько теперь разрешат оставить в армии. Мало того, оно не понимает, что и этого не дадут, а через 3 года оно первое побежит менять флаг
цікаво, це стосовно Бетон
, чи fox767676
, чи andrijk777
?
які в кого думки?..
Додано: Суб 29 лис, 2025 16:57
andrijk777 написав:
1.Судячи по тим текстам, які були злиті, то правильно.
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає
Я з радістю послухаю пояснення оракула на наступне питання
1 Ми правильно зробили чи ні що не погодились з Стамбулом?
2 Якщо кожна наступна пропозиція пуйла гірша для нас (автоматично краща для педерації)... то чому вчора пуйло відмовилось погоджуватись з останньою СВОЄЮ пропозицією? Чи не говорить це про те що ви не праві і кожна наступна пропозиція є кращою для нас ?
Але повторюсь - потрібно було починати ці переговори не на 4 день війни, а пізніше.
2.Не зрозумів питання. Так - кожна наступна пропозиція гірша,
тому що погіршується наша(українська) ситуація. Ситуація рашки погіршується також, але повільно. І погіршуватись вона почала фактично в 2025!, в 2023 і 2024 вона покращувалась(економічно), незважаючи на фантазії багатьох людей.
Тому цілком логічно(для мене) що пуйлу вигідно продовжувати війну.
Тобі відома така наука як ЛОГІКА ?
Спробуй з її допомогою пояснити свої відповіді в одному і тому ж повідомленні виділенні мною червоним..
Отже
Згідно з твоєю логікою
а - найкращі пропозиції нам зробили в Стамбулі... і ми молодці що не погодились , бо всі наступні пропозиції нам були гірші...
То як це звязати?
ми молодці що не погодились з Стамбулом (найкращою по твоєму нам пропозицією)
а тепер поганці що не погоджуємось на гірші?
Труси-Хрестик....
Додано: Суб 29 лис, 2025 16:58
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Зачем?
-- мне и тут неплохо.
тут це де?..
Тут - это там, где нет тцкшников.
так, такого щура ще попробуй знайди
Додано: Суб 29 лис, 2025 17:00
andrijk777 написав: fox767676 написав: andrijk777 написав:
Прикольно, що ти навіть не намагаєшся це пояснити, а тупо відповідаєш образами.
Видно я на 100% правий, раз у тебе інших аргументів немає.
сутінки свідомості та безпорадна агонія помираючих ідолів
багатьом буде дуже важко ментально, будуть емоційні вибухи
Та не багатьом а усій нації.
90% українців морально не готові визнати поразку. Але і воювати також не готові.
А поразка(не капітуляція!) фактично неминуча.
*між іншим вірмени якось доволі легко вийшли з цієї проблеми - просто здали територію.
Але українці НЕ ТАКІ. Треба воювати до кінця.
андрійк з летусроками ладами та ху.нтерами цє 10% "морально готових" зрозуміло
нагадай коли цє вірмени воювали з рашею?
_hunter написав: sashaqbl написав:
с тцкшниками не пробовали договариваться что бы они сначала к вам народ везли, а уже потом в окопы?
1ї:roll:
Ну зачєм ви так плохо думаєте ? Звичайно пробували. Но одне діло якщо через рекрутинг підете, а інше коли дзвонять вже з навчального полігону при штурмовому батальйоні і просяться під крило... 0
В мене ж нема вакансій з 3х денщиків. В батальйон безпілотних систем чи роту Реб воно вакансії є. Но туди треба, спеціалістів, або хоча б того, що може бистро вчитись. До того ж боюсь що безпечність в бпла чи тому ж реб сильно перебільшена в масовій свідомості. Сильно.
