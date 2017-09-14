Саме так. Росло ВВП, росло виробництво зброї, росли реальні доходи населення(значно зросли) і т.д.
Взагалі, якщо не дивитись лиш один Марафон то взнаєш багато нового для себе:
|
|
|
Додано: Суб 29 лис, 2025 17:19
Додано: Суб 29 лис, 2025 17:23
Додано: Суб 29 лис, 2025 17:30
"найкращі пропозиції нам зробили в Стамбулі" - ні, це якісь твої фантазії.
Після Стамбулу наші переговорні позиції покращились(у порівнянні з 4 днем війни)! - ти чомусь ніяк не можеш цього зрозуміти!
Приблизно з кінця 2022 року вони почали погіршуватись.
Найкращими вони були рівно 3 роки тому!
*звичайно, я це знаю сьогодні, тоді я цього не знав. Тому не пиши це. Але вже 2 роки тому(після остаточного провалу контрнаступу) я(та і інші типу Лепея) це вже знали/усвідомлювали.
Додано: Суб 29 лис, 2025 17:37
Вы знаете, тут я мне ближе позиция sashaqbl.
Вы троллите _hunter, flyman и ещё нескольких.
Но sashaqbl правильно написал: "відвертий зйобок" и "вони принаймні відверті ссикуни і не приховують цього.
І це правильно, принаймні зрозуміло з ким воювати, і, відповідно, які шанси. Їх теж можна використати, при правильному підході".
"А от такі як ти чи той же пісікіт - з вами ніфіга не ясно. На словах патріоти, але ж посад не бракує. І для людей з інвалідністю, і для пенсіонерів. Але ви не поспішаєте."
А в ответ на предложение должности бухгалтера "юморят": "Головного?"
Кичиться своим "патриотизмом" с тёплого родного дивана и клеймить позором "ухилянтов" очень легко и удобно.
Очень напоминает:
У начальника Берёзкина —
Ох и гонор, ох и понт!
И душа — крест-накрест досками,
Но и он пошёл на фронт.
Лучше было — сразу в тыл его:
Только с нами был он смел.
Высшей мерой «наградил» его
Трибунал за самострел.
При этом забывают: "Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт".
А ...деть из тыла много храбрости не надо.
Я не представляю себе, чтобы в "ту" войну какая-то тыловая крыса могла открывать варежку на фронтовика.
Да и во время Афгана могли ругать руководство, но никто не хаял ребят, которые там воевали.
Додано: Суб 29 лис, 2025 17:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
как это похоже на ху.нтера, только один "ивакуировался" на 500ойро/мес а второй топит за "отдать что хотят/понять и простить" под обстрелами...
так скоро дойдем и до "спровоцированного вторжения"...
Додано: Суб 29 лис, 2025 17:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Але ТРИ роки тому ми мали більше втрат територій...
Росія не мала дефіциту Бюджету в 6 трлн рублів... а сьогодні має
Три роки тому МИ шукали варіанти домовитись , а тиждень тому ВОНИ написали план який пробували впарити американцям...
А два дні тому ВОНИ у лиці пуйла заявили що НЕ БУДУТЬ домовлятись....
Тому ще раз використовуючи логіку поясни
Чому ВОНИ запропонували перемирья минулого тижня ? якщо наші можливості погіршуються?
Додано: Суб 29 лис, 2025 17:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Точно зросли?
Ще раз
Перше - чому педерація підняла податки
Друге - чому педерація підняла ціни на паливо
Третє-чому педерація підняла комуналку
Четверте - чому в 2024 році дефіцит бюджету був2 трлн , а в 2025 вже 6
Давай фонтануй, я в тебе вірю...
Додано: Суб 29 лис, 2025 17:57
Ви(турбопатріоти) не раз заявляли що війна йде не за території. Ви якось оприділіться для себе. А то один раз говориш одне, в інший раз зовсім інше.
Цей фактор не суттєвий. Рублів можна надрукувати хоч 1000 трильйонів.
Я вище кинув відео, дивись, просвіщайся.
Ну навіщо так відверто брехати? 3 роки тому ми були в ейфорії від успіхів, нічого ми(влада) тоді не шукали.
По десятому кругу одне і те ж саме. Надоїло. Перечитай що я написав вище. Якщо не доходить то не буду це пояснювати в десятий раз.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|