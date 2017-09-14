RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16000160011600216003>
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 17:19

  Shaman написав:ситуація в Раші в 2023 та 2024 роках покращувалась не зважаючи на санкції та війну

Саме так. Росло ВВП, росло виробництво зброї, росли реальні доходи населення(значно зросли) і т.д.
Взагалі, якщо не дивитись лиш один Марафон то взнаєш багато нового для себе:
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 17:23

  Shaman написав:поразка неминуча - вигадка. більш вірогідно зупинення бойових дій в тій чи іншій стадії...

"зупинення бойових дій в тій чи іншій стадії" == поразка

Напевно спитай в Гугла що таке "воєнна поразка". Походу ти не розумієш значення таких, доволі простих слів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 17:30

  budivelnik написав:Тобі відома така наука як ЛОГІКА ?
Спробуй з її допомогою пояснити свої відповіді в одному і тому ж повідомленні виділенні мною червоним..
Отже
Згідно з твоєю логікою
а - найкращі пропозиції нам зробили в Стамбулі... і ми молодці що не погодились , бо всі наступні пропозиції нам були гірші...

То як це звязати?
ми молодці що не погодились з Стамбулом (найкращою по твоєму нам пропозицією)
а тепер поганці що не погоджуємось на гірші?

Труси-Хрестик....

"найкращі пропозиції нам зробили в Стамбулі" - ні, це якісь твої фантазії.
Після Стамбулу наші переговорні позиції покращились(у порівнянні з 4 днем війни)! - ти чомусь ніяк не можеш цього зрозуміти!
Приблизно з кінця 2022 року вони почали погіршуватись.
Найкращими вони були рівно 3 роки тому!

*звичайно, я це знаю сьогодні, тоді я цього не знав. Тому не пиши це. Але вже 2 роки тому(після остаточного провалу контрнаступу) я(та і інші типу Лепея) це вже знали/усвідомлювали.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 17:37

  Hotab написав:

если бы не тцкшник - этого вопроса вообще бы не было...


І Хантер повернувся б в окуповану Україну?
«СВО завєршілось» , «украінскіє потєрі»?
Що там ще в методичці Хантера?

Вы знаете, тут я мне ближе позиция sashaqbl.
Вы троллите _hunter, flyman и ещё нескольких.
Но sashaqbl правильно написал: "відвертий зйобок" и "вони принаймні відверті ссикуни і не приховують цього.
І це правильно, принаймні зрозуміло з ким воювати, і, відповідно, які шанси. Їх теж можна використати, при правильному підході".
"А от такі як ти чи той же пісікіт - з вами ніфіга не ясно. На словах патріоти, але ж посад не бракує. І для людей з інвалідністю, і для пенсіонерів. Але ви не поспішаєте."
А в ответ на предложение должности бухгалтера "юморят": "Головного?"
Кичиться своим "патриотизмом" с тёплого родного дивана и клеймить позором "ухилянтов" очень легко и удобно.
Очень напоминает:
У начальника Берёзкина —
Ох и гонор, ох и понт!
И душа — крест-накрест досками,
Но и он пошёл на фронт.
Лучше было — сразу в тыл его:
Только с нами был он смел.
Высшей мерой «наградил» его
Трибунал за самострел.
При этом забывают: "Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт".
А ...деть из тыла много храбрости не надо.
Я не представляю себе, чтобы в "ту" войну какая-то тыловая крыса могла открывать варежку на фронтовика.
Да и во время Афгана могли ругать руководство, но никто не хаял ребят, которые там воевали.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37730
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я не представляю себе, чтобы в "ту" войну какая-то тыловая крыса могла открывать варежку на фронтовика.

как это похоже на ху.нтера, только один "ивакуировался" на 500ойро/мес а второй топит за "отдать что хотят/понять и простить" под обстрелами...
так скоро дойдем и до "спровоцированного вторжения"...
Прохожий
 
Повідомлень: 14229
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Приблизно з кінця 2022 року вони почали погіршуватись.
Найкращими вони були рівно 3 роки тому!
Але ТРИ роки тому ми мали більше втрат територій...
Росія не мала дефіциту Бюджету в 6 трлн рублів... а сьогодні має
Три роки тому МИ шукали варіанти домовитись , а тиждень тому ВОНИ написали план який пробували впарити американцям...
А два дні тому ВОНИ у лиці пуйла заявили що НЕ БУДУТЬ домовлятись....

Тому ще раз використовуючи логіку поясни
Чому ВОНИ запропонували перемирья минулого тижня ? якщо наші можливості погіршуються?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27429
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Саме так. Росло ВВП, росло виробництво зброї, росли реальні доходи населення(значно зросли)
Точно зросли?
Ще раз
Перше - чому педерація підняла податки
Друге - чому педерація підняла ціни на паливо
Третє-чому педерація підняла комуналку
Четверте - чому в 2024 році дефіцит бюджету був2 трлн , а в 2025 вже 6

Давай фонтануй, я в тебе вірю...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27429
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 17:57

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Приблизно з кінця 2022 року вони почали погіршуватись.
Найкращими вони були рівно 3 роки тому!
Але ТРИ роки тому ми мали більше втрат територій...

Ви(турбопатріоти) не раз заявляли що війна йде не за території. Ви якось оприділіться для себе. А то один раз говориш одне, в інший раз зовсім інше.
  budivelnik написав:Росія не мала дефіциту Бюджету в 6 трлн рублів... а сьогодні має

Цей фактор не суттєвий. Рублів можна надрукувати хоч 1000 трильйонів.
Я вище кинув відео, дивись, просвіщайся.
  budivelnik написав:Три роки тому МИ шукали варіанти домовитись

Ну навіщо так відверто брехати? 3 роки тому ми були в ейфорії від успіхів, нічого ми(влада) тоді не шукали.
  budivelnik написав:Чому ВОНИ запропонували перемирья минулого тижня ? якщо наші можливості погіршуються?

По десятому кругу одне і те ж саме. Надоїло. Перечитай що я написав вище. Якщо не доходить то не буду це пояснювати в десятий раз, тим більше в питанні перекручені факти.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ви(турбопатріоти)

ви (зрадойопы) вжэ за_е_ба_ли реально!
Прохожий
 
Повідомлень: 14229
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 18:01

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
личное мнение вы так и не высказали.
Ситуация не очень понятное, боитесь отклониться от генеральной линии?

ще не зрозуміло - добре, ще розжую. вважаю, що треба проводити перемовини, й вимагати більш справедливих умов. але бачимо, що руські як тільки відчувають згоду, ВЖЕ збільшують вимоги. руські такі руські - а перемовин ще немає...

И опять личное мнение вы так и не высказали. Ясно и чётко.
Чёткий подход ИРПпИ: "Ситуация не очень понятная, боюсь отклониться от генеральной линии. Подожду до выяснения, чтобы не вляпаться".
О логике и говорить не приходится, кривая до предела.
Перемовини проводити треба, но враги "як тільки відчувають згоду, ВЖЕ збільшують вимоги. а перемовин ще немає". Следовательно, переговоры вести не нужно.
Предвижу в очередной раз: "Не надо приписывать мне свои мысли, я такого не говорил".
Да, прямо не говорили, сегодня это противоречит "генеральной линии". Ноэто прямой вывод из ваших слов.

Остальное комментировать не буду. Ничего умного там нет.
Кроме того, что хватило ума замаскировать простой русский мат под английский язык.
Я маскироваться не буду и рассказывать, куда конкретно вам надо пойти. Все адреса, уверен, вы сами прекрасно знаете. Выбирайте любой. Или можете сходить по всем по очереди.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37730
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16000160011600216003>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 161935
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 358136
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1051028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6848)
29.11.2025 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.