Саме так. Росло ВВП, росло виробництво зброї, росли реальні доходи населення(значно зросли) і т.д.
Взагалі, якщо не дивитись лиш один Марафон то взнаєш багато нового для себе:
"найкращі пропозиції нам зробили в Стамбулі" - ні, це якісь твої фантазії.
Після Стамбулу наші переговорні позиції покращились(у порівнянні з 4 днем війни)! - ти чомусь ніяк не можеш цього зрозуміти!
Приблизно з кінця 2022 року вони почали погіршуватись.
Найкращими вони були рівно 3 роки тому!
*звичайно, я це знаю сьогодні, тоді я цього не знав. Тому не пиши це. Але вже 2 роки тому(після остаточного провалу контрнаступу) я(та і інші типу Лепея) це вже знали/усвідомлювали.
Вы знаете, тут я мне ближе позиция sashaqbl.
Вы троллите _hunter, flyman и ещё нескольких.
Но sashaqbl правильно написал: "відвертий зйобок" и "вони принаймні відверті ссикуни і не приховують цього.
І це правильно, принаймні зрозуміло з ким воювати, і, відповідно, які шанси. Їх теж можна використати, при правильному підході".
"А от такі як ти чи той же пісікіт - з вами ніфіга не ясно. На словах патріоти, але ж посад не бракує. І для людей з інвалідністю, і для пенсіонерів. Але ви не поспішаєте."
А в ответ на предложение должности бухгалтера "юморят": "Головного?"
Кичиться своим "патриотизмом" с тёплого родного дивана и клеймить позором "ухилянтов" очень легко и удобно.
Очень напоминает:
У начальника Берёзкина —
Ох и гонор, ох и понт!
И душа — крест-накрест досками,
Но и он пошёл на фронт.
Лучше было — сразу в тыл его:
Только с нами был он смел.
Высшей мерой «наградил» его
Трибунал за самострел.
При этом забывают: "Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт".
А ...деть из тыла много храбрости не надо.
Я не представляю себе, чтобы в "ту" войну какая-то тыловая крыса могла открывать варежку на фронтовика.
Да и во время Афгана могли ругать руководство, но никто не хаял ребят, которые там воевали.
как это похоже на ху.нтера, только один "ивакуировался" на 500ойро/мес а второй топит за "отдать что хотят/понять и простить" под обстрелами...
так скоро дойдем и до "спровоцированного вторжения"...
Але ТРИ роки тому ми мали більше втрат територій...
Росія не мала дефіциту Бюджету в 6 трлн рублів... а сьогодні має
Три роки тому МИ шукали варіанти домовитись , а тиждень тому ВОНИ написали план який пробували впарити американцям...
А два дні тому ВОНИ у лиці пуйла заявили що НЕ БУДУТЬ домовлятись....
Тому ще раз використовуючи логіку поясни
Чому ВОНИ запропонували перемирья минулого тижня ? якщо наші можливості погіршуються?
Точно зросли?
Ще раз
Перше - чому педерація підняла податки
Друге - чому педерація підняла ціни на паливо
Третє-чому педерація підняла комуналку
Четверте - чому в 2024 році дефіцит бюджету був2 трлн , а в 2025 вже 6
Давай фонтануй, я в тебе вірю...
Ви(турбопатріоти) не раз заявляли що війна йде не за території. Ви якось оприділіться для себе. А то один раз говориш одне, в інший раз зовсім інше.
Цей фактор не суттєвий. Рублів можна надрукувати хоч 1000 трильйонів.
Я вище кинув відео, дивись, просвіщайся.
Ну навіщо так відверто брехати? 3 роки тому ми були в ейфорії від успіхів, нічого ми(влада) тоді не шукали.
По десятому кругу одне і те ж саме. Надоїло. Перечитай що я написав вище. Якщо не доходить то не буду це пояснювати в десятий раз, тим більше в питанні перекручені факти.
И опять личное мнение вы так и не высказали. Ясно и чётко.
Чёткий подход ИРПпИ: "Ситуация не очень понятная, боюсь отклониться от генеральной линии. Подожду до выяснения, чтобы не вляпаться".
О логике и говорить не приходится, кривая до предела.
Перемовини проводити треба, но враги "як тільки відчувають згоду, ВЖЕ збільшують вимоги. а перемовин ще немає". Следовательно, переговоры вести не нужно.
Предвижу в очередной раз: "Не надо приписывать мне свои мысли, я такого не говорил".
Да, прямо не говорили, сегодня это противоречит "генеральной линии". Ноэто прямой вывод из ваших слов.
Остальное комментировать не буду. Ничего умного там нет.
Кроме того, что хватило ума замаскировать простой русский мат под английский язык.
Я маскироваться не буду и рассказывать, куда конкретно вам надо пойти. Все адреса, уверен, вы сами прекрасно знаете. Выбирайте любой. Или можете сходить по всем по очереди.
