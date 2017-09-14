|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 29 лис, 2025 18:05
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Саме так. Росло ВВП, росло виробництво зброї, росли реальні доходи населення(значно зросли)
Точно зросли?
Ще раз
Перше - чому педерація підняла податки
Друге - чому педерація підняла ціни на паливо
Третє-чому педерація підняла комуналку
Четверте - чому в 2024 році дефіцит бюджету був2 трлн , а в 2025 вже 6
Давай фонтануй, я в тебе вірю...
Я ж тобі написав:
andrijk777 написав:
Ситуація рашки погіршується також, але повільно. І погіршуватись вона почала фактично в 2025!, в 2023 і 2024 вона покращувалась(економічно), незважаючи на фантазії багатьох людей.
У тебе проблеми з розумом, з пам'яттю чи з чим у тебе проблеми? Можеш не погоджуватись - так і напиши це прямо. Не треба задавати якісь "наводящі" питання. Напиши чітко і ясно, бажано з фактами з чим ти не згідний.
Додано: Суб 29 лис, 2025 20:06
Тут недавно один юморист очень забавно 300 заблокированных лярдов делил - которые непойми зачем вливать будут
А вот как оно _на самом деле_ будет...
Спецпосланець США Віткофф переконував представників України, що їй вигідніше отримати від Америки нульові мита, ніж ракети Tomahawk, - WSJ
Він казав, що за допомогою «жменьки ракет» все одно не вийде досягти якихось суттєвих результатів, та натомість запропонував Україні просити Трампа про 10-річне звільнення українських товарів від мит – що «стало би гарним стимулом для української економіки».
Додано: Суб 29 лис, 2025 20:10
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
..........личное
мнение вы так и не высказали.
Ситуация не очень понятное, боитесь отклониться от генеральной линии?
ще не зрозуміло - добре, ще розжую. вважаю, що треба проводити перемовини, й вимагати більш справедливих умов. але бачимо, що руські як тільки відчувають згоду, ВЖЕ збільшують вимоги. руські такі руські - а перемовин ще немає...
И опять личное
мнение вы так и не высказали. Ясно и чётко.
Чёткий подход ИРПпИ: "Ситуация не очень понятная, боюсь отклониться от генеральной линии. Подожду до выяснения, чтобы не вляпаться".
О логике и говорить не приходится, кривая до предела.
Перемовини проводити треба, но враги "як тільки відчувають згоду, ВЖЕ збільшують вимоги. а перемовин ще немає". Следовательно, переговоры вести не нужно.
Предвижу в очередной раз: "Не надо приписывать мне свои мысли, я такого не говорил".
Да, прямо не говорили, сегодня это противоречит "генеральной линии". Ноэто прямой вывод из ваших слов.
Остальное комментировать не буду. Ничего умного там нет.
Кроме того, что хватило ума замаскировать простой русский мат под английский язык.
Я маскироваться не буду и рассказывать, куда конкретно вам надо пойти. Все адреса, уверен, вы сами прекрасно знаете. Выбирайте любой. Или можете сходить по всем по очереди.
"распетушились однако"
що з населенням? зрозумів, що схибив?
збирався вік викладачів перевірити? перевірив?
так у всьому - багато говорів, перевірю казав. перевірив - побачив, що все вірно, сам на цифрах показати нічого не може - але все одно виступає проти - але вже в інших питаннях/
тому ЛАД
коли щось стверджуєш, то май аргументи. а поки, як кажеш, йди гуляй - адресу знаєш
Додано: Суб 29 лис, 2025 20:13
sashaqbl написав:
Якщо брати вакансії по полку, то там взагалі купа всього: оператори ПК
Які обов`язки оператора ПК і яка ЗП?
Додано: Суб 29 лис, 2025 20:13
andrijk777 написав: Shaman написав:
поразка неминуча - вигадка. більш вірогідно зупинення бойових дій в тій чи іншій стадії...
"зупинення бойових дій в тій чи іншій стадії" == поразка
Напевно спитай в Гугла що таке "воєнна поразка". Походу ти не розумієш значення таких, доволі простих слів.
що ще вигадаєш?
