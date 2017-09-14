ЛАД написав:... А ...деть из тыла много храбрости не надо. Я не представляю себе, чтобы в "ту" войну какая-то тыловая крыса могла открывать варежку на фронтовика. Да и во время Афгана могли ругать руководство, но никто не хаял ребят, которые там воевали.
щось ти не сильно виступав проти Афгану... й головне, чого ТИ на мене "варежку открыл"? озверина перепил? или боярышника?
andrijk777 написав:Вірно. Це логічно. Той хто має сильнішу позицію нагинає того хто має слабшу. Ти не згідний - йди воюй. Ти не хочеш воювати, ти шукаєш "лоха" який би воював замість тебе. Виходить ти також "розводиш лоха", але цього В УПОР не замічаєш.
я ж кажу - універсальний аргумент - йди на фронт, а інших аргументів немає. щось по суті можеш сказати? там повідомлення набагато більше. а ти вже багато сторінок щось пишеш, а висновок який? сформулюй його коротко.
А не буде тобі висновку, оближешся. Тому що ти займаєшся примітивною маніпуляцією: Твоя позиція - "Воюємо до Перемоги". Моя - ні. Для недалеких людей(а тут таких багато, особливо ті що сильно люблять Україну поза її межами) Виглядає так що ти Герой, а я слабак. Вдупляєш? Особисто ти прекрасно знаєш які у мене "висновки", бо я достатньо багато пишу тут. А ти точно все читаєш бо пишеш ще більше. *але ладно я, я не воюю. Дуже нагло виглядає твоя позиція по відношенню до людей, які реально воюють і захищають Україно зі зброєю в руках. Ти прям відкрито вважаєш їх ЛОХами.
ще один злився. в тому й справа - пишеш багато - сенсу мало. або взагалі немає. моя позиція про перемовини озвучена дуже давно. але про перемовини. а руські досі ухиляються.
а в тебе позиція - Раша сильнішає й сильнішає (тупа позиція, але що з тебе візьмеш). й що - треба здатися? ситуація стає гіршою в обох сторін - як власне й буває у війнах на виснаження... за ЛОХа війсткових тримаєш ти та твох колеги зрадофіли, коли постійно пишете тут про м'ясо та інший непотріб...
В прошлом месяце объемы промышленного производства в России выросли на 3,1% - рекорд с декабря 2024 года.
"Улучшение, впрочем, в значительной степени связано с резким ростом выпуска в отраслях обрабатывающей промышленности (4,5% г/г), которое было сформировано преимущественно отраслями, ориентированными на госзаказы" .......В первую очередь, речь идет об ОПК. Например, производство "прочих транспортных средств", к которым в Росстате относят танки и боевые машины пехоты, выросло в прошлом месяце на 41% год к году. Производство "готовых металлических изделий", к которым россияне относят оружие и боеприпасы, увеличилось на 19,4%.
В то же время гражданские отрасли РФ остаются в депрессивном состоянии. Второй месяц подряд происходит сокращение производства продуктов (на В первую очередь, речь идет об ОПК. Например, производство "прочих транспортных средств", к которым в Росстате относят танки и боевые машины пехоты, выросло в прошлом месяце на 41% год к году. Производство "готовых металлических изделий", к которым россияне относят оружие и боеприпасы, увеличилось на 19,4%.
В то же время гражданские отрасли РФ остаются в депрессивном состоянии. Второй месяц подряд происходит сокращение производства продуктов (на 0,2%), четвертый месяц наблюдается спад в химической промышленности (на 0,5%). Спад в металлургии не прекращается десять месяцев (на 4,1%). ...... Один из самых острых кризисов в своей истории переживает российский автопром. В октябре он обвалился на 38,4% год к году после 25,1% месяцем ранее. Летом стало известно, что крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" вынужден сократить рабочую неделю до четырех дней. Это объясняли высокими процентными ставками и конкуренцией со стороны Китая.
Почему-то меня сегодня меньше беспокоит обвал российского автопрома, чем рост производства оружия в РФ.
Shaman написав:ситуація в Раші в 2023 та 2024 роках покращувалась не зважаючи на санкції та війну
Саме так. Росло ВВП, росло виробництво зброї, росли реальні доходи населення(значно зросли) і т.д. Взагалі, якщо не дивитись лиш один Марафон то взнаєш багато нового для себе:
зростали витрати на війну, відповідно зростало й військове виробництво - що формально збільшувало ВВП. але менше, ніж військове виробництво - чому? бо цивільна економіка стагнує. тому формальний ВВП зростав. загалом ситуація в економіці погіршувалася. зростання реальних доходів - це в тих маргиналів, що х дес тис дол вербувалися вбивати українців? в цих так. а в інших, де підприємства зупинялися чи переходили на 4 дні - в тих ні. хоча логічно - всіх заганяти в бідність, щоб й далі вербувалися - нормальна така схема.
Любарський - балабол, в економіці дупля не відбиває. його співбеседніки - не певен, що вартує часу, може якось подивлюсь. й людина цікава - типу з опозиції, але в адміністрації президента та в дфс працював. опозиція чи засланий козачок?
Shaman написав:всьому свій час - якщо війна продовжиться ще довго, заберуть додатково багато. але гадаю, що вона має закінчитися так чи інакше. в тому числі через небажання населення воювати з нашого боку... Бандерлог не виглядає, що його треба так активно захищати, там зубок вистачає якщо ви повернетесь, з чого ви почали - то ви на рівному місці здійняли бучу. чи це зачіпає особисто ВАС. це Успіха тоді треба захищати - коли він щось вчергове утне - теж достойна поведінка? мене туди, у що я вмію - в аудит чи облік - було б цікаво. але хто ж мене туди візьме - це надто багато кому може зашкодити витискати з ЗСУ...
Так ти ж не бажаєш, от в чому весь прикол. Бандерлог воює. І я воюю. А ти НЕ БАЖАЄШ воювати. Мене особисто зачіпає те, що на початку 20го століття ми не змогли здобути державність в тому числі й через розкол в суспільстві. І тепер людина, яка не бажає воювати, підігріває розкол в суспільстві. Зелені клоуни підігрівають розкол в суспільстві заради особистої вигоди. Якщо чесно, мені дуже огидно читати багато всякої фігні що тут пишуть. Не виправдовую таких як Бетон чи закарпатський орк, але вони принаймні відверті ссикуни і не приховують цього. І це правильно, принаймні зрозуміло з ким воювати, і, відповідно, які шанси. Їх теж можна використати, при правильному підході. А от такі як ти чи той же пісікіт - з вами ніфіга не ясно. На словах патріоти, але ж посад не бракує. І для людей з інвалідністю, і для пенсіонерів. Але ви не поспішаєте. P.S. Спеціально подивився. Є посада бухгалтера. Йдеш?
Бандерлог теж не БАЖАЄ. але йому прийшла повістка. тобі напевне теж, хоча твою історію не знаю. мені ні. добровольцем не пішов так.
а от в чом ти помиляєшся, так що я провокую розкол. це Бандерлог хоче ноги ламати не зі своєї церкви. а я лише вказую, що Україні потрібна канонічна українська церква, а не на часі - як кажуть деякі бовдури. в нас нормально співіснують різні церкви - окрім тієї ж УПЦ. чи забув, як Онуфрій не захотів вставати? тому, якщо почитаєш уважно, то не знайдеш, де я провокую розкол - я лише найбільш одіозних зрадофілів трохи приводжу до тями. бачиш, як вони прикриваючись тобою, пішли в атаку на мене?
sashaqbl написав:P.S. Спеціально подивився. Є посада бухгалтера. Йдеш?
Головний?..
Я щось в початковому повідомленні слова "головний" не бачив. Так ти йдеш чи шукаєш причини щоб не йти? Тоді просто визнай що ти не хочеш воювати. UPD.: насправді я вірю, що Росія до кінця 26 року активної війни не витягне. Путін ймовірно вірить, що ми до весни посиплемось. Я хз. До весни навряд, але до осені є всі шанси. І щоб вистояти потрібні люди в армії. Але люди воювати не хочуть. В тому числі й патріот Шаман, на жаль.
так не хочу воювати. але й ховатися до останнього не буду. подивимось. й з приводу розколу - в країні все одно більшість не воює - й як тоді розуміти ваш підхід - хто не воює, то ...?
Как и следовало ожидать, украинцы попали в очередную ловушку несуществующего выбора
Чи погодиться Україна із фактичними умовами капітуляції перед Росією або ж нам вдасться пом’якшити умови так званого мирного плану і зробити його більш вигідним для себе?
В тому, щоб саме ця тема обговорювалася зараз, зацікавлені практично всі політики і оглядачі. Одним потрібно відвернути увагу від корупційного скандалу, іншим — довести що нинішня влада не здатна конструктивно домовлятися з американцями. Багато хто зі звичайних людей наголошує, що українці вже не мають сили і потенціалу воювати, тому краще погодитися на будь-які умови, ніж продовжувати спротив.
В цій дискусії кудись зникає найголовніше питання — а чи збирається взагалі Путін погоджуватися із будь-якими умовами миру. Зникає саме тому, що відповідь є очевидною. Путіну всі ці перемовини нецікаві. Ну або цікаві тільки з точки зору продовження війни під час мирних перемовин або уникнення нових американських санкцій.
Тому що якщо хтось дійсно зацікавлений у завершенні війни, він погоджується на припинення вогню і вже потім проводяться мирні перемовини. Незгода Путіна із припиненням вогню і є чітким індикатором, що жодні мирні перемовини не призведуть до результату. Бо в них немає Росії та її зацікавленості.
Shaman написав:----------------------------- ЛАД .......... личное мнение вы так и не высказали. Ситуация не очень понятное, боитесь отклониться от генеральной линии? ----------------------------- ще не зрозуміло - добре, ще розжую. вважаю, що треба проводити перемовини, й вимагати більш справедливих умов. але бачимо, що руські як тільки відчувають згоду, ВЖЕ збільшують вимоги. руські такі руські - а перемовин ще немає...
И опять личное мнение вы так и не высказали. Ясно и чётко. Чёткий подход ИРПпИ: "Ситуация не очень понятная, боюсь отклониться от генеральной линии. Подожду до выяснения, чтобы не вляпаться". О логике и говорить не приходится, кривая до предела. Перемовини проводити треба, но враги "як тільки відчувають згоду, ВЖЕ збільшують вимоги. а перемовин ще немає". Следовательно, переговоры вести не нужно. Предвижу в очередной раз: "Не надо приписывать мне свои мысли, я такого не говорил". Да, прямо не говорили, сегодня это противоречит "генеральной линии". Ноэто прямой вывод из ваших слов. .........
"распетушились однако"
що з населенням? зрозумів, що схибив? збирався вік викладачів перевірити? перевірив? так у всьому - багато говорів, перевірю казав. перевірив - побачив, що все вірно, сам на цифрах показати нічого не може - але все одно виступає проти - але вже в інших питаннях/
тому ЛАД коли щось стверджуєш, то май аргументи. а поки, як кажеш, йди гуляй - адресу знаєш
Начальник Берёзкин, поменяйте ник на котопёса, что ли. Похоже вы уже его перещеголяли. вік викладачів перевіряти я не собирался, меня этот вопрос не настолько волнует. Но вашего личного мнения мы так и не удостоились услышать. Видимо, из-за его отсутствия. Только лозунги бросать умеете. "Главный бухгалтер".
ну не фізик, який тут щось намагається про економіку розповідати. точніше про політекономію, як його навчили ще в срср. не знаю як фізиці, економіці навчили погано а взагалі не головбух, хоча на обліку знаюсь
що про щільність населення? це питання дуже цікавило - а тепер знову не бачить
задайте питання - а то я вже заплутався, що саме ви хочете почути. чи може не розумію, що ви знову граєте в своє фірмове - не бачу. хто не хоче бачити, той не побачить
Shaman написав:так не хочу воювати. але й ховатися до останнього не буду. подивимось.
тут такой прикол, например Успих когда был в ЗСУ увлеченно рассказывал как кормил котов сосисками НО не понимал откуда они(сосиски) берутся и когда свинтил в СЗЧ почему то уже не хочет спонсировать эти самые сосиски для "побратимов"... бандерлог хочет "вычавить из ЗСУ" все что можно... как то так...