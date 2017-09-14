тоді є шанс, що руських здивують перспективами по нафті. й танкери вже почали вибухати...
Додано: Суб 29 лис, 2025 20:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
що звільнять країну від мафіозного режиму?
Додано: Суб 29 лис, 2025 21:14
а от не треба розказувати шо треба Україні. Тим більше про церкву , яка в еас відділена від держави. Хочеш свою? Зробив тобі Шоколадний томос. То і ходи собі до своєї, мені байдуже. Ноги буду ламати як ти в моїй церкві свої порядки будеш наводити. Різницю відчуваєш?
Але ти ж не воцерковлений? І будувати "українську" церкву ти ж не хочеш?
Так само як хочеш продовження війни але сам воювати не хочеш. І проти скорочення армії після війни.
Додано: Суб 29 лис, 2025 21:29
так в своїй будь-ласка. а як щодо державних церков? чого це РПЦ вирішила, що всі церкви мають їй належати... власне як й твоя зневага до ПЦУ. Томос зробили для церкви, як ти не хочеш визнати... а як там РПЦ ставала незалежною? який по рахунку руський Патріарх вирішив, що земне життя не таке вже й погане? руські царі погано чують слово ні - та й руські святі отці не надто стійкі перед владою...
й почалися вигадки - де я хочу продовження війни? про скорочення взагалі не зрозумів - ти мене з ким спутав?
Додано: Суб 29 лис, 2025 21:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
При офіційній інфляції ( ту що подає росстат )- 5% , ріст виробництва на 3%... - якось важко назвати ростом...
І якщо признати , що облікова ставка центральних банків як правило коло рівня інфляції і згадати що вона в педерації сьогодні 16,5% - то ростом взагалі не пахне.
Тепер далі
Якщо розглядати в динаміці тобто
починали педераційники з фондом в 12% від ВВП яке становило 1500млрд доларів, тобто 180 млрд доларів 2020 році
До 2025 року-витратили всі 180 млрд доларів(хоча заявляють що в них ще є 20) фонду
Тобто
в 2022 і 2023 перекривали дефіцит бюджету -фондом
В 2024 - дефіцит виріс до 2 трлн рублів=25 млрд доларів
В 2025 - дефіцит виріс до 6 трл рублів=80 млрд доларів
Прикидаємо
за 4 роки витрачено 180+25+80=285млрд доларів+ всі гроші що генерувала російська економіка в 2022-2025 роках
Питання до знатоків економіки педерації
а - звідки і якими ресурсами будуть перекриті щорічні додаткові витрати в 71 млрд доларів(285/4=71) які перекривались заощадженнями попередніх 20 років і які станом на сьогодні - вичерпані
б - що станеться, якщо при інфляції (реальній яка визначається обліковою ставкою ЦБ РФ=16,5%) і Бюджеті в якому на війну закладено 50% від ВСЬОГО Бюджету (або 20-25% від ВВП) надрукувати ще до вже існуючих 54 трлн рублів ще 8 трлн ?
в - що станеться якщо ситуація з експортом нафти буде така ж як і зараз (на 30% менша ніж в 2024 по грошам)
д - звідки буде братись зброя. яка в 2022-2025 бралась з складських резервів які були створені ще за СРСР
ПС
Лади чомусь радіють повідомленням про ріст ВВП педерації на 3%...
Але тихенько лізуть в нірку і не згадують як я їм показав ріст ВВП в Україні
Можу нагадати як виросло з 4000 доларів в 2021 до 7000 доларів в 2024 ..
Треба?
Тобто наш РІСТ перевищує ріст в педерації..
А раз так
То наша економіка стає стійкішою..
ППС
єдина проблема яку ми маємо -це реально кількість людей на фронті..
Але це не дивно
Чим кращі умови життя населення до війни -тим менше бажаючих іти воювати.. це нормально і зрозуміло.
Додано: Суб 29 лис, 2025 21:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І вибухають саме так, як рік-два тому, мені пояснював Продіджі...
Перше - не повні а коли йдуть під завантаження
Друге - вибух в районі машинного відділення...
Лінь шукати, але можу спробувати знайти той пост.
Додано: Суб 29 лис, 2025 22:14
Для тих хто переживає про гроші для нас...
11% від виділених грошей на свою оборону - дають нам...
