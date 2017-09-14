RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16001160021600316004
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

що звільнять країну від мафіозного режиму?
Трамп повідомив про закриття повітряного простору над Венесуелою

тоді є шанс, що руських здивують перспективами по нафті. й танкери вже почали вибухати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10735
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 21:14

  Shaman написав:це Бандерлог хоче ноги ламати не зі своєї церкви. а я лише вказую, що Україні потрібна канонічна українська церква, а не на часі - як кажуть деякі бовдури. в нас нормально співіснують різні церкви - окрім тієї ж УПЦ. чи забув, як Онуфрій не захотів вставати? тому, якщо почитаєш уважно, то не знайдеш, де я провокую розкол - я лише найбільш одіозних зрадофілів трохи приводжу до тями. бачиш, як вони прикриваючись тобою, пішли в атаку на мене?
а от не треба розказувати шо треба Україні. Тим більше про церкву , яка в еас відділена від держави. Хочеш свою? Зробив тобі Шоколадний томос. То і ходи собі до своєї, мені байдуже. Ноги буду ламати як ти в моїй церкві свої порядки будеш наводити. Різницю відчуваєш?
Але ти ж не воцерковлений? І будувати "українську" церкву ти ж не хочеш?
Так само як хочеш продовження війни але сам воювати не хочеш. І проти скорочення армії після війни.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4076
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 21:29

  Banderlog написав:
  Shaman написав:це Бандерлог хоче ноги ламати не зі своєї церкви. а я лише вказую, що Україні потрібна канонічна українська церква, а не на часі - як кажуть деякі бовдури. в нас нормально співіснують різні церкви - окрім тієї ж УПЦ. чи забув, як Онуфрій не захотів вставати? тому, якщо почитаєш уважно, то не знайдеш, де я провокую розкол - я лише найбільш одіозних зрадофілів трохи приводжу до тями. бачиш, як вони прикриваючись тобою, пішли в атаку на мене?
а от не треба розказувати шо треба Україні. Тим більше про церкву , яка в еас відділена від держави. Хочеш свою? Зробив тобі Шоколадний томос. То і ходи собі до своєї, мені байдуже. Ноги буду ламати як ти в моїй церкві свої порядки будеш наводити. Різницю відчуваєш?
Але ти ж не воцерковлений? І будувати "українську" церкву ти ж не хочеш?
Так само як хочеш продовження війни але сам воювати не хочеш. І проти скорочення армії після війни.

так в своїй будь-ласка. а як щодо державних церков? чого це РПЦ вирішила, що всі церкви мають їй належати... власне як й твоя зневага до ПЦУ. Томос зробили для церкви, як ти не хочеш визнати... а як там РПЦ ставала незалежною? який по рахунку руський Патріарх вирішив, що земне життя не таке вже й погане? руські царі погано чують слово ні - та й руські святі отці не надто стійкі перед владою...

й почалися вигадки - де я хочу продовження війни? про скорочення взагалі не зрозумів - ти мене з ким спутав?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10735
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1682 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Почему-то меня сегодня меньше беспокоит обвал российского автопрома, чем рост производства оружия в РФ.
При офіційній інфляції ( ту що подає росстат )- 5% , ріст виробництва на 3%... - якось важко назвати ростом...
І якщо признати , що облікова ставка центральних банків як правило коло рівня інфляції і згадати що вона в педерації сьогодні 16,5% - то ростом взагалі не пахне.
Тепер далі
Якщо розглядати в динаміці тобто
починали педераційники з фондом в 12% від ВВП яке становило 1500млрд доларів, тобто 180 млрд доларів 2020 році
До 2025 року-витратили всі 180 млрд доларів(хоча заявляють що в них ще є 20) фонду
Тобто
в 2022 і 2023 перекривали дефіцит бюджету -фондом
В 2024 - дефіцит виріс до 2 трлн рублів=25 млрд доларів
В 2025 - дефіцит виріс до 6 трл рублів=80 млрд доларів
Прикидаємо
за 4 роки витрачено 180+25+80=285млрд доларів+ всі гроші що генерувала російська економіка в 2022-2025 роках
Питання до знатоків економіки педерації
а - звідки і якими ресурсами будуть перекриті щорічні додаткові витрати в 71 млрд доларів(285/4=71) які перекривались заощадженнями попередніх 20 років і які станом на сьогодні - вичерпані
б - що станеться, якщо при інфляції (реальній яка визначається обліковою ставкою ЦБ РФ=16,5%) і Бюджеті в якому на війну закладено 50% від ВСЬОГО Бюджету (або 20-25% від ВВП) надрукувати ще до вже існуючих 54 трлн рублів ще 8 трлн ?
в - що станеться якщо ситуація з експортом нафти буде така ж як і зараз (на 30% менша ніж в 2024 по грошам)
д - звідки буде братись зброя. яка в 2022-2025 бралась з складських резервів які були створені ще за СРСР

ПС
Лади чомусь радіють повідомленням про ріст ВВП педерації на 3%...
Але тихенько лізуть в нірку і не згадують як я їм показав ріст ВВП в Україні
Можу нагадати як виросло з 4000 доларів в 2021 до 7000 доларів в 2024 ..
Треба?
Тобто наш РІСТ перевищує ріст в педерації..
А раз так
То наша економіка стає стійкішою..
ППС
єдина проблема яку ми маємо -це реально кількість людей на фронті..
Але це не дивно
Чим кращі умови життя населення до війни -тим менше бажаючих іти воювати.. це нормально і зрозуміло.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 29 лис, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27432
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:тоді є шанс, що руських здивують перспективами по нафті. й танкери вже почали вибухати...
І вибухають саме так, як рік-два тому, мені пояснював Продіджі...
Перше - не повні а коли йдуть під завантаження
Друге - вибух в районі машинного відділення...
Лінь шукати, але можу спробувати знайти той пост.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27432
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 22:14

Для тих хто переживає про гроші для нас...
Бундестаг утвердил бюджет на 2026 год — 524,5 млрд евро. Расходы подросли на 21,5 млрд, львиная доля уходит на соцполитику и рекордные 108 млрд на оборону — максимум со времён холодной войны.

Украине выделяют 11,5 млрд евро: артиллерия, дроны, бронетехника и прочее железо. Минобороны ФРГ называет пакет крупнейшим за весь период военного конфликта.
11% від виділених грошей на свою оборону - дають нам...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27432
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16001160021600316004
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 161953
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 358168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1051073
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6849)
29.11.2025 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.