Додано: Суб 29 лис, 2025 21:32

ЛАД написав: Почему-то меня сегодня меньше беспокоит обвал российского автопрома, чем рост производства оружия в РФ. Почему-то меня сегодня меньше беспокоит обвал российского автопрома, чем рост производства оружия в РФ.

При офіційній інфляції ( ту що подає росстат )- 5% , ріст виробництва на 3%... - якось важко назвати ростом...І якщо признати , що облікова ставка центральних банків як правило коло рівня інфляції і згадати що вона в педерації сьогодні 16,5% - то ростом взагалі не пахне.Тепер даліЯкщо розглядати в динаміці тобтопочинали педераційники з фондом в 12% від ВВП яке становило 1500млрд доларів, тобто 180 млрд доларів 2020 роціДо 2025 року-витратили всі 180 млрд доларів(хоча заявляють що в них ще є 20) фондуТобтов 2022 і 2023 перекривали дефіцит бюджету -фондомВ 2024 - дефіцит виріс до 2 трлн рублів=25 млрд доларівВ 2025 - дефіцит виріс до 6 трл рублів=80 млрд доларівПрикидаємоза 4 роки витрачено 180+25+80=285млрд доларів+ всі гроші що генерувала російська економіка в 2022-2025 рокахПитання до знатоків економіки педераціїа - звідки і якими ресурсами будуть перекриті щорічні додаткові витрати в 71 млрд доларів(285/4=71) які перекривались заощадженнями попередніх 20 років і які станом на сьогодні - вичерпаніб - що станеться, якщо при інфляції (реальній яка визначається обліковою ставкою ЦБ РФ=16,5%) і Бюджеті в якому на війну закладено 50% від ВСЬОГО Бюджету (або 20-25% від ВВП) надрукувати ще до вже існуючих 54 трлн рублів ще 8 трлн ?в - що станеться якщо ситуація з експортом нафти буде така ж як і зараз (на 30% менша ніж в 2024 по грошам)д - звідки буде братись зброя. яка в 2022-2025 бралась з складських резервів які були створені ще за СРСРПСЛади чомусь радіють повідомленням про ріст ВВП педерації на 3%...Але тихенько лізуть в нірку і не згадують як я їм показав ріст ВВП в УкраїніМожу нагадати як виросло з 4000 доларів в 2021 до 7000 доларів в 2024 ..Треба?Тобто наш РІСТ перевищує ріст в педерації..А раз такТо наша економіка стає стійкішою..ППСєдина проблема яку ми маємо -це реально кількість людей на фронті..Але це не дивноЧим кращі умови життя населення до війни -тим менше бажаючих іти воювати.. це нормально і зрозуміло.