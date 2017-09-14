Shaman написав:так не хочу воювати. але й ховатися до останнього не буду. подивимось.
тут такой прикол, например Успих когда был в ЗСУ увлеченно рассказывал как кормил котов сосисками НО не понимал откуда они(сосиски) берутся и когда свинтил в СЗЧ почему то уже не хочет спонсировать эти самые сосиски для "побратимов"... бандерлог хочет "вычавить из ЗСУ" все что можно... как то так...
Shaman написав:це Бандерлог хоче ноги ламати не зі своєї церкви. а я лише вказую, що Україні потрібна канонічна українська церква, а не на часі - як кажуть деякі бовдури. в нас нормально співіснують різні церкви - окрім тієї ж УПЦ. чи забув, як Онуфрій не захотів вставати? тому, якщо почитаєш уважно, то не знайдеш, де я провокую розкол - я лише найбільш одіозних зрадофілів трохи приводжу до тями. бачиш, як вони прикриваючись тобою, пішли в атаку на мене?
а от не треба розказувати шо треба Україні. Тим більше про церкву , яка в еас відділена від держави. Хочеш свою? Зробив тобі Шоколадний томос. То і ходи собі до своєї, мені байдуже. Ноги буду ламати як ти в моїй церкві свої порядки будеш наводити. Різницю відчуваєш? Але ти ж не воцерковлений? І будувати "українську" церкву ти ж не хочеш? Так само як хочеш продовження війни але сам воювати не хочеш. І проти скорочення армії після війни.
так в своїй будь-ласка. а як щодо державних церков? чого це РПЦ вирішила, що всі церкви мають їй належати... власне як й твоя зневага до ПЦУ. Томос зробили для церкви, як ти не хочеш визнати... а як там РПЦ ставала незалежною? який по рахунку руський Патріарх вирішив, що земне життя не таке вже й погане? руські царі погано чують слово ні - та й руські святі отці не надто стійкі перед владою...
й почалися вигадки - де я хочу продовження війни? про скорочення взагалі не зрозумів - ти мене з ким спутав?
ЛАД написав:Почему-то меня сегодня меньше беспокоит обвал российского автопрома, чем рост производства оружия в РФ.
При офіційній інфляції ( ту що подає росстат )- 5% , ріст виробництва на 3%... - якось важко назвати ростом... І якщо признати , що облікова ставка центральних банків як правило коло рівня інфляції і згадати що вона в педерації сьогодні 16,5% - то ростом взагалі не пахне. Тепер далі Якщо розглядати в динаміці тобто починали педераційники з фондом в 12% від ВВП яке становило 1500млрд доларів, тобто 180 млрд доларів 2020 році До 2025 року-витратили всі 180 млрд доларів(хоча заявляють що в них ще є 20) фонду Тобто в 2022 і 2023 перекривали дефіцит бюджету -фондом В 2024 - дефіцит виріс до 2 трлн рублів=25 млрд доларів В 2025 - дефіцит виріс до 6 трл рублів=80 млрд доларів Прикидаємо за 4 роки витрачено 180+25+80=285млрд доларів+ всі гроші що генерувала російська економіка в 2022-2025 роках Питання до знатоків економіки педерації а - звідки і якими ресурсами будуть перекриті щорічні додаткові витрати в 71 млрд доларів(285/4=71) які перекривались заощадженнями попередніх 20 років і які станом на сьогодні - вичерпані б - що станеться, якщо при інфляції (реальній яка визначається обліковою ставкою ЦБ РФ=16,5%) і Бюджеті в якому на війну закладено 50% від ВСЬОГО Бюджету (або 20-25% від ВВП) надрукувати ще до вже існуючих 54 трлн рублів ще 8 трлн ? в - що станеться якщо ситуація з експортом нафти буде така ж як і зараз (на 30% менша ніж в 2024 по грошам) д - звідки буде братись зброя. яка в 2022-2025 бралась з складських резервів які були створені ще за СРСР
ПС Лади чомусь радіють повідомленням про ріст ВВП педерації на 3%... Але тихенько лізуть в нірку і не згадують як я їм показав ріст ВВП в Україні Можу нагадати як виросло з 4000 доларів в 2021 до 7000 доларів в 2024 .. Треба? Тобто наш РІСТ перевищує ріст в педерації.. А раз так То наша економіка стає стійкішою.. ППС єдина проблема яку ми маємо -це реально кількість людей на фронті.. Але це не дивно Чим кращі умови життя населення до війни -тим менше бажаючих іти воювати.. це нормально і зрозуміло.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 29 лис, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:тоді є шанс, що руських здивують перспективами по нафті. й танкери вже почали вибухати...
І вибухають саме так, як рік-два тому, мені пояснював Продіджі... Перше - не повні а коли йдуть під завантаження Друге - вибух в районі машинного відділення... Лінь шукати, але можу спробувати знайти той пост.
Про зневагу до пцу ти брешеш. Мені до них діла нема. Іди і цілуй там ручку їхньому панотчику. Я туди не піду. Добре, кажеш спутав? Яка чисельність армії має бути в Україні в мирний час? Орієнтовно? 700 тисяч як зара, 500? 200? Які терміни демобілізації ти пропонуєш? Розказувати, що всі військові за продовження війни і не допустять здачі територій це одне. А дозволити демобілізацію хочаб тим, що більше 3х років то вже нізя?
Давай іще раз. Ти шанобливо відносишся до пцу? Прапор тобі в руки і попутного вітру...
О религии. У нас нет "державних церков". Госсобственностью они стали благодаря "клятим комунякам". Томос добилась не ПЦУ, а государство для неё, чего в светском государстве быть не должно. Чем за это государство расплатилось с Варфоломеем, не знаю. Но что-то точно пообещали. Для полного счастья не хватает только объявить ПЦУ государственной церковью. В Европе во многих странах благополучно существуют параллельно католическая и протестантская церковь. Да ещё бывает и разные протестантские церкви. О количестве сосуществующих церквей в США и говорить не приходится.