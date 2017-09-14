RSS
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:09

Сегодня не помню кто, давал ссылку на статью https://tsn.ua/exclusive/lyudina-yaku-zapihnuli-v-busik-ne-bude-voyuvati-komandir-zsu-rizko-vislovivsya-pro-mobilizaciyu-2614509.html - “Людина, яку запихнули в бусик, не буде воювати”: командир ЗСУ різко висловився про мобілізацію.
Красиво изложено.
Но там есть такое:
“Нас хотіли повністю залишки роздати по різним бригадам. Зараз я з тобою розмовляю як командир 58-ї бригади, а на даний час могло б бути, що такої бригади вже не існує. Так відбулося минулого року після Бахмуту і невдалого командування. Ми тоді попросили дати нам можливість відновитися. Ми два місяці на полігоні набирали людей. Нам дали здихатися всього шлаку, від всіх алкашів, наркоманів, СЗЧшників. Ми повністю почистили бригаду, під нуль. Ми взяли свіжих людей, які не були на війні. Люди прийшли перелякані. Два з половиною місяці після того, як ми їх набрали, нам дали якісно провести з ними злагодження бойові.
Получили, по его словам, очень хороший результат.
Вполне верю.
Но куда дели всех тех "алкашів, наркоманів, СЗЧшників" и прочий "шлак". 58-я бригада от них избавилась и набрала пусть неподготовленных (подготовленных просто нет), но потенциально хороших солдат. Но они набирали их 2 месяца. Выбрали лучших.
Но весь "шлак" и все отбракованные ими на полигоне пошли в другие бригады.
У него нет предложения, как набрать таких хотя бы потенциально хороших солдат не на одну бригаду, а на всю армию.
А так да, создать образцовую бригаду вполне можно.
6
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 00:23

полтімета

  ЛАД написав:Очень большая статья Залужного - https://www.liga.net/ua/politics/opinion/polityka-i-viyna-realnist-proty-ochikuvannia.
Комментировать не буду. Шаману должно понравиться.
По-моему, предварительная подготовка к выборам.
Очень много теоретических рассуждений без каких-либо практических выводов и/или рекомендаций.


Проте чи не головною тоді політичною метою для України є позбавлення Росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі.

Тільки не пише як це буде виглядати "позбавлення" і хто "позбавлятиме"
