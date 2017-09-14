Красиво изложено.
Но там есть такое:
Получили, по его словам, очень хороший результат.“Нас хотіли повністю залишки роздати по різним бригадам. Зараз я з тобою розмовляю як командир 58-ї бригади, а на даний час могло б бути, що такої бригади вже не існує. Так відбулося минулого року після Бахмуту і невдалого командування. Ми тоді попросили дати нам можливість відновитися. Ми два місяці на полігоні набирали людей. Нам дали здихатися всього шлаку, від всіх алкашів, наркоманів, СЗЧшників. Ми повністю почистили бригаду, під нуль. Ми взяли свіжих людей, які не були на війні. Люди прийшли перелякані. Два з половиною місяці після того, як ми їх набрали, нам дали якісно провести з ними злагодження бойові.
Вполне верю.
Но куда дели всех тех "алкашів, наркоманів, СЗЧшників" и прочий "шлак". 58-я бригада от них избавилась и набрала пусть неподготовленных (подготовленных просто нет), но потенциально хороших солдат. Но они набирали их 2 месяца. Выбрали лучших.
Но весь "шлак" и все отбракованные ими на полигоне пошли в другие бригады.
У него нет предложения, как набрать таких хотя бы потенциально хороших солдат не на одну бригаду, а на всю армию.
А так да, создать образцовую бригаду вполне можно.