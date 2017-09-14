Благодаря совместному проекту Запорожской ОВА, Центров рекрутинга бригад и областного ТЦК в Запорожском регионе сейчас наблюдается настоящий наплыв колумбийских бойцов.



Как сообщает Запорожская ОВА, среди них 24-летний "Муха", 27-летний "Черный" и 34-летний "Бамби" - легионеры воюют бок о бок с украинскими защитниками в 65 отдельной механизированной бригаде "Великий Луг".



"Нашли с ними общий язык, они нас понимают, мы их. Задания выполняют наравне с нашими ребятами, по несколько недель находятся на нуле. Это помогает нашим воинам отдохнуть", - рассказал главный сержант роты с позывным "Бублик".

....... "Здесь лучшие условия для службы и сильное боевое побратимство. Мы оставляем свои мечты, свои семьи, но с одной целью - продолжать защищать, бороться за то, чтобы эта страна была свободной", - сказал военный из Колумбии позывным "Муха".



Интересно, что в блиндажах для них обустроен быт - есть небольшая кухня где готовят еду, кровати, установлен генератор, есть место где можно посушить одежду.

....... В расследовании Die Welt рассказывалось, что колумбийцы проходят интенсивные тренировки на секретном полигоне перед первой ротацией на передовой. Обучение ведется на испанском языке - это облегчает подготовку для групп, сформированных из южноамериканцев.



По данным украинских источников, около 2 000 колумбийцев уже приехали в страну в качестве контрактников. Часть иностранцев служит в составе Интернационального легиона, другие - в обычных пехотных подразделениях. Кроме колумбийцев, в контингент входят также чилийцы и бразильцы. Около 40% иностранных бойцов, прибывших в Украину, происходят из Южной Америки.