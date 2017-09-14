|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 30 лис, 2025 09:19
katso написав: ЛАД написав: katso написав:
Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится.
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
Вы непоняли - тут же весь цимес в самом факте увольнения сразу после обыска но ЕЩЕ ДАЖЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДОЗРЕНИЯ, не говоря уже о том что до решения суда. На дипломатическом языке это означает признание в виновности, причем сказанная громко, на весь мир.
посилати завгоспа на чолі далегації перемовин, це мовою дипломатії як розуміти?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41634
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 30 лис, 2025 09:22
ЛАД написав: Banderlog написав: ЛАД написав:
Но они набирали их 2 месяца. Выбрали лучших.
Но весь "шлак" и все отбракованные ими на полигоне пошли в другие бригады.
У него нет предложения, как набрать таких хотя бы потенциально хороших солдат не на одну бригаду, а на всю армию.
А так да, создать образцовую бригаду вполне можно.
Це шлях в нікуди в умовах довгої масової війни. В першій світовій був досвід створення штурмових підрозділів . Но так вимиваються люди, які ведуть за собою, з звичайної піхоти. Плюс ці люди після війни стали групами на яких кристалізувались бойові крила фашистських партій. Збирати докупи героїв затія небезпечна.
Так я примерно о том же.
И, главное, войну этими подразделениями не выиграешь.
А сделать такой всю армию не получится.
Но после войны будут рассказывать об "ударе в спину"
наскільки пригадую, посил був про "насильно мобілізованими", але ЛАД і ко завели пісню про "нацикофашиків"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41634
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, vydrigan
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|162124
|
|
|1493
|358382
|
|
|6076
|1051295
|
|