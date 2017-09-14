RSS
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:05

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
сучасна церква(с США) в найкращому варіанті-це клуб по інтересам, чи робить вона щось погане? на 99% ні, робить корисні справи для людей

те, що існує на території колишнього совка(Україна, рф), я би навіть церквою не назвав (тим більше упц/рпц), яка ціль їх діяльності?
ну так берете умовного "стерненка" і "притулу" патріархами і вперед робити добрі діла.
Хто заважає? Не лізьте туди куди вас не просять.


  ЛАД написав:
Они набрали новый состав бригады не за счёт какого-то рекрутинга в любой форме, а за счёт селекции среди "переляканих людей", "бусифицированных" ТЦК. Просто отсеивали "шлак" и отбирали лучших из того, что им предоставили "на полігоні". Остальные ("шлак") достались другим бригадам, у которых такой возможности не было.
И речь не о "нацикофашиках", а о возможности появления их в будущем в случае поражения или "несправедливого мира".

Тут програшу мало.
Запрос на штурмовиків в політиці зявляється не від сприймання народом результатів війни.
Головне це погіршення матеріального положення мас і формування низового спротиву еліті.
Але поки в Україні нема лівих течій і навіть нема діючих профспілок, націонал соціалізму теж не буде.

для націонал соціалізму потрібна розвинута націонал буржуазія, а не хуторо-гречкосійне-селянство, російськомовний пролетаріат, богообрана інтелегенція і все це в аграрній супердержаві (хоча тільки недавно кількість міського населення стало більше чим сільського)
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В этой статье о боевых роботах ни слова.
И вообще ничего конкретного. Общие рассуждения "на тему".
Цель её написания и, тем более, опубликования на Лиге, а не в каком-то теоретическом журнале, мне не ясна.

статья лукавая - навести тень на плетень, запудрить мозги
несомненный плюс - представитель нового украинского истеблишмента не чурается изучать труды врага - советских и русскиъ стратегов
но пока общее впечатление об авторе - готов бусифицировать украинских женщин для комфорта в европе.
вот встретил генерал украинскую беженку в Лондоне
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:23

  flyman написав:З такою логікою (селекція та відбір - це справа сатаністів), умовні ОМОН, Альфа, спецрозділи ГУР і т.д. і т.п. готові їх розсадники і їх треба ліквідувати якогомого скоріше (те саме стосується MAANG як гніздо технофашизму)
ставити на елітку можно коли нема масовості. А так ти просто зітреш альфу в окопній війні. Проблема затяжної війни це те що військо має швидко самовідтворюватись. На альфу потрібно якісний початковий матерял + готовити їх років 3. Коли почались масові війни, лицарі спішились і стали в піхотні ряди. Це по перше цементувало піхоту а по друге в піхоти появились гарантії, що поводирі при першому ж шухері не втечуть.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чекаю бухгалтерш філіпінок на аутсорс з окладом 30к


навіщо філіппінок, може ЛАД чи я згодяться, або ти -на 30к (чи навіть 25к, якщо 6 годин праці на день)
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:28

Цементує ряди.

Banderlog

Коли почались масові війни, лицарі спішились і стали в піхотні ряди. Це по перше цементувало піхоту а по друге в піхоти появились гарантії, що поводирі при першому ж шухері не втечуть.


У нас так Хантер став основою (вожаком) бігунців.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ну так берете умовного "стерненка" і "притулу" патріархами і вперед робити добрі діла

пане майор, спільноста Стерненка існувала задовго до повномасштабки, але після 24/02/2022 вона набула гласності і масштабності, і без твої порад робить добрі справи
до речі на сайті фонду є багато вакансій для всіх зацікавлених
https://www.sternenkofund.org/vacancies

пропоную переглянути , можете приєднаєтесь теж до добрих справ і ще гроши заробите за працю
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:37

По поводу численности армии и "ограничении её то ли 600 тыс, то ли 800 тыс.
Богатая Германия планирует резко увеличить армию и сделать её сильнейшей в Европе.
На 2025 год общая численность Бундесвера составляет примерно 180 тысяч человек, из которых около 62 тысяч приходится на сухопутные войска. Это включает как профессиональных солдат, так и гражданский персонал, обеспечивающий логистику и поддержку.
..........
По сравнению с соседями, как Франция с ее 200 тысячами, Германия держится на уровне, но планы на расширение обещают изменить эту картину, словно раскрывая крылья для полета в новую эру.
..........
Германия амбициозно планирует нарастить сухопутные силы до 100 тысяч к 2029 году, удвоив текущую численность этого вида войск. Общая цель — достичь 203 тысяч регулярных солдат, плюс 260 тысяч резервистов, достигая 460 тысяч в потенциале(это к 2039году). Это часть более широкой стратегии НАТО, где Германия берет на себя лидерство в Европе, инвестируя 350 миллиардов евро до 2040 года. Представьте, как эта трансформация превращает армию из оборонительной в настоящего гиганта, готового к любым вызовам.

Министр обороны объявил о создании новых подразделений, включая киберзащиту и космические силы, что добавит тысячи должностей. Программы набора фокусируются на добровольцах, с опросами и мотивационными кампаниями, чтобы привлечь молодежь. Это не просто цифры — это инвестиция в безопасность, словно строительство крепости в эру неопределенности.

Источник: издание Politico (politico.eu).
https://davniyhalych.com.ua/ru/chyselnist-armiyi-nimechchyny-vid-povoyennyh-obmezhen-do-suchasnyh-ambiczij/
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:53

  ЛАД написав:По поводу численности армии и "ограничении её то ли 600 тыс, то ли 800 тыс.
Богатая Германия планирует резко увеличить армию и сделать её сильнейшей в Европе.
На 2025 год общая численность Бундесвера составляет примерно 180 тысяч человек, из которых около 62 тысяч приходится на сухопутные войска. Это включает как профессиональных солдат, так и гражданский персонал, обеспечивающий логистику и поддержку.
..........
По сравнению с соседями, как Франция с ее 200 тысячами, Германия держится на уровне, но планы на расширение обещают изменить эту картину, словно раскрывая крылья для полета в новую эру.
..........
Германия амбициозно планирует нарастить сухопутные силы до 100 тысяч к 2029 году, удвоив текущую численность этого вида войск. Общая цель — достичь 203 тысяч регулярных солдат, плюс 260 тысяч резервистов, достигая 460 тысяч в потенциале(это к 2039году). Это часть более широкой стратегии НАТО, где Германия берет на себя лидерство в Европе, инвестируя 350 миллиардов евро до 2040 года. Представьте, как эта трансформация превращает армию из оборонительной в настоящего гиганта, готового к любым вызовам.

Министр обороны объявил о создании новых подразделений, включая киберзащиту и космические силы, что добавит тысячи должностей. Программы набора фокусируются на добровольцах, с опросами и мотивационными кампаниями, чтобы привлечь молодежь. Это не просто цифры — это инвестиция в безопасность, словно строительство крепости в эру неопределенности.

Источник: издание Politico (politico.eu).
https://davniyhalych.com.ua/ru/chyselnist-armiyi-nimechchyny-vid-povoyennyh-obmezhen-do-suchasnyh-ambiczij/


Кількість армії на пряму залежить від того, скільки німецький народ згоден платити військовим у мирний час

Базовые оклады (брутто, с 1 марта 2024 г.) 
-Новобранец (самый низкий ранг): \(2706,99\) евро
-Лейтенант: от \(3354,26\) до \(4283,30\) евро
-Майор: от \(5046,30\) до \(6427,89\) евро
-Генерал (уровень B10): \(15612,33\) евро 


Дополнительные выплаты и надбавки Спецназ: Специальные подразделения, такие как KSK, получают надбавки до \(900\) евро в месяц.
Семейные надбавки: Предусмотрены для военнослужащих, состоящих в браке или имеющих детей.
Зарубежные командировки: За участие в боевых операциях могут начисляться от \(30\) до \(110\) евро в день.
Квалификационные надбавки: Например, капралы и штаб-капралы получают надбавку около \(49,73\) евро. 
Прочие льготы Бесплатное медицинское обслуживание в военных учреждениях.В некоторых случаях возможно освобождение от уплаты взносов в систему социального страхования. 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:53

  prodigy написав:
  Banderlog написав:ну так берете умовного "стерненка" і "притулу" патріархами і вперед робити добрі діла

пане майор, спільноста Стерненка існувала задовго до повномасштабки, але після 24/02/2022 вона набула гласності і масштабності, і без твої порад робить добрі справи
до речі на сайті фонду є багато вакансій для всіх зацікавлених
https://www.sternenkofund.org/vacancies

пропоную переглянути , можете приєднаєтесь теж до добрих справ і ще гроши заробите за працю

Ні. Не хотю. :lol: реєструйте церкву свідків неубієнного стерненка і вперед. Тіки з пцу не обєднуйтесь )
хотя, можно. церкві надо нові подвижники.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 11:58

  prodigy написав:
  flyman написав:чекаю бухгалтерш філіпінок на аутсорс з окладом 30к


навіщо філіппінок, може ЛАД чи я згодяться, або ти -на 30к (чи навіть 25к, якщо 6 годин праці на день)

чому не йдеш на відкриту вакансію ?
