Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чому не йдеш на відкриту вакансію ?


маю справи, які потребують часу

станом на сьогодні не бажаю працевлаштовуватись,
а далі побачимо
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 12:18

  prodigy написав:
  flyman написав:чому не йдеш на відкриту вакансію ?


маю справи, які потребують часу

станом на сьогодні не бажаю працевлаштовуватись,
а далі побачимо
так ми тож не хочем працювати :lol: та і стрьомний у вас якийсь поводир шо бігає за людями з ножем)
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 12:41

Простий аналіз самого повідомлення в якому присутнє словосполучення РЕПАРАЦІОННИЙ КРЕДИТ - вже каже про те , що виділити гроші вже і відразу ніхто не зможе.
Репарації - це після війни.
Верно, "репарації - це після війни".
Поэтому сегодня речь идёт о репарационном кредите. Нам хотят дать замороженные росс. деньги в кредит под будущие репарации.
Которые то ли будут, то ли нет.
По-моему, очень вряд ли. Репарации платят проигравшие войну.
Вот поэтому Бельгия и требует общей ответственности за эти деньги, чтобы при отсутствии репараций ей не пришлось одной отвечать за эти деньги.
Термин "репарационный кредит" не мой, а те, кому он не нравится, могут посмотреть, например, здесь - https://www.dw.com/ru/belgia-ispolzovanie-gosaktivov-rf-sorvet-mirnuu-sdelku-po-ukraine/a-74933640 или здесь - https://www.unian.net/economics/finance/reparacionnyy-kredit-ekonomist-raskryl-kto-dast-dengi-ukraine-13211007.html.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 12:42

  Banderlog написав:
  Shaman написав:читаючи твої вислови про ПЦУ - но то таке. життя покаже, в яку церкву будуть ходити в українську чи руську?.. хоча з часом об'єднаються...

чисельність армії - ну ти спитав. більше 500 - це лише, якщо Європа буде платити. а так, скільки в
не обєднаємось. Смисл з вами обєднуватись? Ви ж самі між собою так і не обєднались. Більшість прихожан пцу такі як ти :lol: до церкви не ходять. А числяться прихожанами тіки за опитуваннями.
Шо ти там чешеш про те шо багато храмів є архітектурними памятниками?) І шо б це мало означати? Що раз памятник то належить державі?

500? ) це при населенні 30млн, і при тому, що еміграція продовжується...
Це яка європейська держава має таку пропорцію військових до цивільних?

про об'єднання не тобі вирішувати - підеш туди, куди скажуть ієрархи. надто ти впевнено розповідаєш про кількість вірян. багато вірян видно лише в УГКЦ. люди ходять в Києвську Лавру. буде там ПЦУ, будуть ходити в ПЦУ. а Пашша-мерседес буде звикати до христианської смиренності. ;) хоча бізнесмен він непоганий...

а не об'єднаєшся - так й будеш вірянином РПЦ. де головне чудо - часи партіарха, які зникли :lol:
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 12:46

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  flyman написав:чому не йдеш на відкриту вакансію ?

маю справи, які потребують часу

станом на сьогодні не бажаю працевлаштовуватись,
а далі побачимо
так ми тож не хочем працювати :lol: та і стрьомний у вас якийсь поводир шо бігає за людями з ножем)

як перевзуваємось в повітрі :lol:

на тебе напали з ножем - що ти робиш? судячи з допису підставляєш горлянку. ну так не треба тоді лякати, будеш виконувати, що скажуть. які там поламані ноги - це лише на сторінках форуму 8)
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 12:50

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится.
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.

Вы непоняли - тут же весь цимес в самом факте увольнения сразу после обыска но ЕЩЕ ДАЖЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДОЗРЕНИЯ, не говоря уже о том что до решения суда. На дипломатическом языке это означает признание в виновности, причем сказанная громко, на весь мир.

маячня - це називається політична відповідальність. якщо вже десь вляпався, то треба йти у відставку. в Європі звичайна річ. це ще наші намагаються триматися до останнього - "єто не я", "а докажіть"...
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 12:58

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:читаючи твої вислови про ПЦУ - но то таке. життя покаже, в яку церкву будуть ходити в українську чи руську?.. хоча з часом об'єднаються...

чисельність армії - ну ти спитав. більше 500 - це лише, якщо Європа буде платити. а так, скільки в
не обєднаємось. Смисл з вами обєднуватись? Ви ж самі між собою так і не обєднались. Більшість прихожан пцу такі як ти :lol: до церкви не ходять. А числяться прихожанами тіки за опитуваннями.
Шо ти там чешеш про те шо багато храмів є архітектурними памятниками?) І шо б це мало означати? Що раз памятник то належить державі?

500? ) це при населенні 30млн, і при тому, що еміграція продовжується...
Це яка європейська держава має таку пропорцію військових до цивільних?

про об'єднання не тобі вирішувати - підеш туди, куди скажуть ієрархи. надто ти впевнено розповідаєш про кількість вірян. багато вірян видно лише в УГКЦ. люди ходять в Києвську Лавру. буде там ПЦУ, будуть ходити в ПЦУ. а Пашша-мерседес буде звикати до христианської смиренності. ;) хоча бізнесмен він непоганий...

Не піду) і грошей не дам ні копійки. годуй свою церкву сам або з держбюджету якщо вона державна. Кількість вірян не тотожна кількості населення . Ти ж не підеш туди куди скажуть ієрархи? То з якої радості ти рішив що піду я з пашою мерседесом?
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 13:00

  Shaman написав:

на тебе напали з ножем - що ти робиш? судячи з допису підставляєш горлянку. ну так не треба тоді лякати, будеш виконувати, що скажуть. які там поламані ноги - це лише на сторінках форуму 8)

Доганяю нападників, одного я а другого моя подружка. :lol:
Це ще питання хто там на кого напав...
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 13:07

  Banderlog написав:
  Shaman написав:на тебе напали з ножем - що ти робиш? судячи з допису підставляєш горлянку. ну так не треба тоді лякати, будеш виконувати, що скажуть. які там поламані ноги - це лише на сторінках форуму 8)

Доганяю нападників, одного я а другого моя подружка. :lol:
Це ще питання хто там на кого напав...

питань немає - а от спроби виправдати нападників є...
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 13:08

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:не обєднаємось. Смисл з вами обєднуватись? Ви ж самі між собою так і не обєднались. Більшість прихожан пцу такі як ти :lol: до церкви не ходять. А числяться прихожанами тіки за опитуваннями.
Шо ти там чешеш про те шо багато храмів є архітектурними памятниками?) І шо б це мало означати? Що раз памятник то належить державі?

500? ) це при населенні 30млн, і при тому, що еміграція продовжується...
Це яка європейська держава має таку пропорцію військових до цивільних?

про об'єднання не тобі вирішувати - підеш туди, куди скажуть ієрархи. надто ти впевнено розповідаєш про кількість вірян. багато вірян видно лише в УГКЦ. люди ходять в Києвську Лавру. буде там ПЦУ, будуть ходити в ПЦУ. а Пашша-мерседес буде звикати до христианської смиренності. ;) хоча бізнесмен він непоганий...

Не піду) і грошей не дам ні копійки. годуй свою церкву сам або з держбюджету якщо вона державна. Кількість вірян не тотожна кількості населення . Ти ж не підеш туди куди скажуть ієрархи? То з якої радості ти рішив що піду я з пашою мерседесом?
бо в Паші чуйка - він гроші безпомилково визначає :lol:
