Пов’язаний із Кремлем воєнкор зауважив, що російські пропагандистські ЗМІ після пресконференції Путіна 27 листопада поширюють неправдиві твердження про «крах» лінії оборони України. Пропагандисти стверджують, що українські військові масово дезертирують і здаються в полон, «залишаючи великі території без захисту», а росіяни нібито незабаром увійдуть до Києва. Також російські ЗМІ брешуть, що окупанти розгромили ЗСУ і залишається тільки «добити їх».
Воєнкор звинуватив російські держЗМІ у фальсифікації територіальних успіхів, перебільшенні заяв Путіна, а також використанні штучного інтелекту для створення фейкових відео про здачу в полон українських військ. Пропагандисти підтримують Кремль у спробах створити враження, що російська армія скоро прорве фронт і знищить найбоєздатніші підрозділи ЗСУ. Таким чином Україна та Захід нібито мають якнайшвидше піти на поступки Росії, поки ситуація не стала ще гіршою.
Російський воєнкор запевнив, що лінія фронту не зруйнована, Росія далека від перемоги, а окупанти досягають деяких успіхів на фронті ціною високих втрат особового складу та матеріальних ресурсів. Також, за його словами, українські та російські війська ведуть позиційну війну вздовж усієї лінії фронту, а Сили оборони України проводять контрнаступи. Крім цього, воєнкор підтверджує, що українські війська продовжують опір у Харківській області, зокрема, намагаються контратакувати у районі Вовчанська, а також тримають оборону біля Куп’янська та Борової.
Оцінка ситуації на фронті, яку оприлюднив воєнкор, не збігається із заявами Путіна 27 листопада. Диктатор тоді брехав, що російська армія повністю захопила Куп’янськ, контролює більшу частину Вовчанська, а ЗСУ не можуть стримувати російські атаки біля річки Оскіл. За словами воєнкора, українські підрозділи іноді відходять із окремих тактичних позицій, але це не означає, що вони припиняють оборону. Він пояснив, що такі відходи є продуманими рішеннями командування — щоб посилити інші ділянки фронту або уникнути оточення. Подібні дії, наголосив блогер, є звичайною практикою у війні й їх регулярно застосовують також російські війська.
Як підсумовує ISW, хоча ситуація в деяких конкретних секторах лінії фронту є «серйозною» для ЗСУ, особливо в напрямках Покровська та Гуляйполя, твердження Путіна та підконтрольних Кремлю ЗМІ є перебільшеними і не відповідають реальності на полі бою.
«Прикметно, що спотворення Кремлем ситуації на місці подій було настільки далеким від реальності, що відомий російський воєнкор, який підтримує війну, відчув необхідність опублікувати власне спростування», — наголосили аналітики.
